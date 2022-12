Best Buy étend le programme de mise à niveau d’Apple pour inclure les ordinateurs de bureau iMac et Mac Studio

Best Buy a élargi mardi son programme de mise à niveau des ordinateurs Apple moins de deux mois après son lancement, aidant les gens à financer un Bureau iMac ou Mac Studioen plus de son existant Offre d’ordinateur portable MacBook à partir d’octobre. Dans chaque cas, les clients peuvent financer un ordinateur Apple sur 36 mois, avec des options pour l’acheter directement à la fin du cycle de trois ans ou le retourner pour un modèle plus récent.

Le déménagement, qui offre des options de financement par Financière Citoyenne, est l’un des premiers du genre à proposer des programmes de paiement et de mise à niveau de type smartphone sur le marché informatique. Le programme de Best Buy commence à 20 $ par mois pour un MacBook à 999 $, avec 280,35 $ restant à payer sur l’appareil, si les clients sont approuvés pour un taux d’intérêt de 0 % après une vérification de solvabilité. S’ils l’échangent contre un autre MacBook, les paiements continuent simplement et Best Buy “effectuera le paiement final au nom du client”. Best Buy couvrira également le paiement final si un client rend l’ordinateur portable au lieu de mettre à niveau ou de payer le prix final.

“Nous sommes ravis du degré d’intérêt des clients que nous avons constaté pour le programme Upgrade Plus au cours des deux derniers mois”, a déclaré Jason Bonfig, directeur du merchandising de Best Buy, dans un communiqué. “Ce fut formidable de s’associer à Apple pour proposer désormais ce programme à l’iMac, en particulier à une époque où les clients recherchent plus que jamais de la valeur.”

La décision de Best Buy d’étendre son programme de mise à niveau intervient alors que les programmes de financement et d’abonnement mensuels sont devenus de plus en plus populaires dans l’industrie technologique. Apple, par exemple, ne propose pas de programme de mise à niveau similaire pour ses ordinateurs, mais c’est le cas pour les iPhones. D’autres entreprises, y compris le géant du logiciel Microsoft, se sont de plus en plus tournés vers le financement et les abonnements pour attirer de nouveaux clients avec faibles coûts initiaux pour ses consoles de jeux vidéo Xbox.

Les défenseurs de l’environnement pensent que ces abonnements peuvent également avoir un autre avantage. Les entreprises et les détaillants incitent efficacement les gens à rendre les appareils lorsqu’ils sont prêts à effectuer une mise à niveau, ce qui peut aider à créer “boucle fermée” recyclage, dans lequel les anciennes machines sont tenues hors des décharges. Au lieu de cela, elles peuvent être démoli pour pièces ou remis à neuf et réutilisé par quelqu’un d’autre.

Best Buy a déclaré qu’il prévoyait de trouver de la même manière une “seconde vie” pour les appareils fonctionnels remis dans le cadre de son programme.

Les petits caractères de la société indiquent que le programme n’inclut pas les modèles configurés sur commande, ni les articles en boîte ouverte, d’occasion ou remis à neuf. Citizens Financial facturera également entre 0 % et 29,99 % d’intérêts par an, en fonction de la solvabilité du client.