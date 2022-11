Best Buy, Dick’s, Abercrombie & Fitch et autres

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Meilleur achat (BBY) – Best Buy a rebondi de 7% en pré-commercialisation après que ses résultats du troisième trimestre aient dépassé les estimations des analystes. Le détaillant d’électronique a également enregistré une baisse plus faible que prévu des ventes des magasins comparables. Les remises ont aidé à maintenir le trafic des clients vers ses magasins, et Best Buy a également relevé ses prévisions pour l’année entière.

Articles de sport de Dick (DKS) – Le détaillant d’articles de sport a annoncé des bénéfices et des revenus au troisième trimestre meilleurs que prévu et une augmentation inattendue des ventes des magasins comparables. La société a également relevé ses prévisions pour l’ensemble de l’année. Dick’s a initialement bondi de plus de 7% dans les échanges avant commercialisation avant de redescendre en négatif.

Arbre à dollar (DLTR) – Dollar Tree a chuté de 4,4% en pré-commercialisation malgré un chiffre d’affaires supérieur et inférieur pour son dernier trimestre et des ventes de magasins comparables meilleures que prévu. Le détaillant discount prévoit des bénéfices pour l’année entière dans la moitié inférieure de sa fourchette d’orientation précédente.

Abercrombie & Fitch (ANF) – Abercrombie & Fitch a grimpé de 12,8% dans l’action de précommercialisation après avoir annoncé un bénéfice trimestriel inattendu et dépassé les prévisions de revenus de Street. Le détaillant de vêtements a constaté une recrudescence de la demande de vêtements, comme des jeans et des robes, alors que les consommateurs retournaient au travail et participaient à davantage d’événements sociaux.

Medtronic (MDT) – L’action du fabricant de dispositifs médicaux a chuté de 3 % dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé une légère baisse des bénéfices sur des revenus inférieurs à l’estimation consensuelle. Les résultats de Medtronic ont été touchés par un dollar américain plus fort et un rebond plus lent que prévu des procédures utilisant ses appareils.

Zoom sur les communications vidéo (ZM) – Zoom a chuté de 9,3% en pré-commercialisation après avoir publié des prévisions plus faibles que prévu pour le trimestre en cours. La société de communications vidéo a annoncé des résultats meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, mais la croissance globale observée pendant la pandémie a considérablement ralenti.

Dell Technologies (DELL) – Dell a chuté de 1,6 % dans les échanges avant commercialisation dans un contexte de prévisions de revenus pour le trimestre en cours plus faibles que prévu. Dell a battu les estimations des analystes pour le troisième trimestre, mais a déclaré qu’un ralentissement de l’économie, l’inflation et d’autres facteurs économiques exerceraient une pression sur les dépenses des clients.

Pourvoiries urbaines (URBN) – Urban Outfitters a annoncé des bénéfices trimestriels légèrement inférieurs aux estimations, mais les revenus du détaillant de vêtements ont dépassé les prévisions de Street. La société s’est dite encouragée par les tendances observées jusqu’à présent au cours du trimestre des fêtes. Urban Outfitters a gagné 2,2 % en action avant commercialisation.

AgilentTechnologies (A) – Agilent a bondi de 4,4 % dans les échanges en dehors des heures de bureau après que le fabricant d’instruments de laboratoire a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Les ventes d’Agilent ont augmenté dans toutes ses unités commerciales au cours du trimestre.