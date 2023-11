Best Buy Black Friday : achetez dès maintenant des offres majeures sur la technologie et la maison

Même si le Black Friday est encore dans quelques semaines, cela ne signifie pas que vous devez attendre son arrivée pour commencer vos achats. À l’instar des offres Black Friday d’Amazon, Best Buy lance de nombreuses offres anticipées du Black Friday dont vous pouvez profiter dès maintenant.

Que vous cherchiez à mettre à niveau certains appareils avant de partir en vacances pendant les vacances ou que vous espériez trouver bonnes affaires sur les cadeaux de vacances pour quelqu’un que vous aimez, Best Buy propose des offres intéressantes sur des articles dans toutes ses grandes catégories, de la technologie à la maison. Recherchez des économies sur les produits Keurigs, Roomba, Apple et plus encore.

Nous avons rassemblé les meilleures offres du Black Friday chez Best Buy pour vous faciliter la tâche, et nous continuerons à mettre à jour cet article à mesure que nous nous rapprochons des événements commerciaux du Black Friday et du Cyber ​​Monday.

Offres technologiques Best Buy Black Friday

Les téléviseurs OLED possèdent certains des meilleurs écrans que vous puissiez obtenir. Et bien que nous recommandons normalement un écran de 55 pouces ou plus pour votre espace de divertissement principal, ce modèle A2 de 48 pouces de LG est une option solide pour une chambre ou un bureau. Avec une réduction de 750 $, c'est un excellent moyen d'obtenir un écran OLED pour moins de la moitié de son prix habituel.

Si vous rêvez d'avoir un cinéma maison, ce projecteur de qualité grand écran est en vente au prix de 1 500 $ contre le prix régulier de 2 000 $. Conçu pour utiliser la technologie du flux court, vous l'installez à quelques centimètres du mur et il projette toutes vos émissions et téléviseurs préférés avec une image Full HD-HDR.

Le Roomba i7 Plus peut éliminer les débris sur votre sol sans que vous leviez le petit doigt. De plus, il dispose d'une base auto-vidante pour vous permettre d'oublier de passer l'aspirateur encore plus longtemps. Et vous pouvez définir un programme pour qu'il nettoie pendant que vous êtes au travail. C'est essentiellement à moitié prix en ce moment, alors prenez-en un pendant que vous le pouvez.