Best Buy baisse son prix sur un Chromebook Asus abordable de plus de 50%

Si vous voulez juste un ordinateur portable pour les bases comme le travail léger sur le Web, faire défiler les médias sociaux et diffuser vos émissions et films préférés, alors un Chromebook est probablement tout ce dont vous avez besoin. Ces appareils simples sont conçus dans un souci d’abordabilité et de facilité d’utilisation, et vous pouvez dès maintenant vous procurer un excellent modèle à prix réduit. Best Buy offre 200 $ de réduction sur ce Chromebook deux-en-un Asus C433, ramenant le prix à seulement 179 $. Il n’y a pas d’expiration claire sur cette offre, nous vous recommandons donc de passer votre commande plus tôt plutôt que de la modifier si vous espérez en saisir une à ce prix.

Ce Chromebook Asus offre beaucoup pour moins de 200 $. Il dispose d’un écran tactile Full HD de 14 pouces et d’une rotation complète à 360 degrés pour que vous puissiez l’utiliser à la fois comme ordinateur portable et comme tablette. Il est équipé de 8 Go de RAM et de 64 Go de stockage eMMC, bien que cela puisse facilement être étendu grâce au carte Micro SD lecteur. De plus, il prend en charge le Wi-Fi 6 pour éclairer les vitesses de navigation Web rapides (avec un routeur compatible). Et avec seulement 0,65 pouce d’épaisseur, il est facile à glisser dans votre sac ou votre sac à dos et à emporter avec vous lors de vos déplacements.

Il convient de noter que chaque Chromebook dispose d’un date d’expiration de la mise à jour automatique (AUE), après quoi Google ne fournira plus de mises à jour ni d’assistance pour ce modèle spécifique. Heureusement, ce modèle Asus est couvert par juin 2026vous avez donc quelques années avant d’avoir à vous en soucier.