Best Buy ajoute l’iPad Pro et l’Apple Watch Ultra à son plan Upgrade+

Best Buy a ajouté l’Apple Watch Ultra et l’iPad Pro 11 et 12,9 pouces à son programme de financement Upgrade+ pour les clients approuvés de la Citizens Bank.

Il permet aux acheteurs de louer l’un ou l’autre appareil pendant 36 mois, puis de le retourner, de le conserver ou de passer au modèle suivant.

Cela se décompose comme suit – la Watch Ultra et l’iPad Pro à 799 $ sont financés à partir de 17,32 $ par mois pendant trois ans, puis au mois 37, l’acheteur a un paiement final de 175,78 $. Le paiement final est dû si vous souhaitez conserver l’appareil. Si vous le retournez ou passez au suivant, Best Buy s’acquittera du paiement final.

C’est la répartition si vous êtes approuvé pour une offre APR de zéro pour cent. Les utilisateurs qui ne sont pas approuvés peuvent payer des intérêts pouvant atteindre 29,99 %.

Best Buy proposera également 24 mois d’AppleCare Plus gratuit pour ses membres Totaltech, mais vous devrez être un membre actif pendant cette période.

La mise à niveau + de Best Buy propose également la gamme complète d’ordinateurs de bureau MacBook et Mac, mais n’a pas d’iPhone. Le propre Upgrade Plus d’Apple a l’iPhone mais pour une période de financement de 24 mois.

