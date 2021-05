Best Buy affirme que le marché du logement en plein essor stimule la demande de téléviseurs et de consultations à domicile

Alors que les Américains emménagent dans de nouvelles maisons, rénovent leurs maisons et voient la valeur de l’immobilier augmenter, la PDG de Best Buy, Corie Barry, a déclaré qu’ils achetaient des appareils électroménagers et des téléviseurs grand écran et embauchaient l’entreprise pour mettre en place de nouvelles technologies.

La vigueur du marché du logement est l’une des principales raisons pour lesquelles le détaillant d’électronique grand public a dépassé les attentes des analystes en ce qui concerne les bénéfices du premier trimestre, selon Barry. Elle a déclaré que les contrôles de relance ont également alimenté les dépenses en cinéma maison, en appareils électroménagers et en informatique.

«Même avec la demande élevée que nous avons constatée tout au long de la pandémie, nous pensons que le phénomène de nidification continuera de stimuler la demande de produits et de services qui aident les clients à améliorer leur expérience à la maison», a-t-elle déclaré lors d’un appel de résultats.

Les prix des maisons augmentent depuis des mois, alors que l’offre de logements tombe à des niveaux presque records et que les acheteurs intéressés font des offres compétitives. Les prix des maisons en mars ont enregistré la plus forte hausse en plus de 15 ans, selon l’indice national des prix des maisons S&P CoreLogic Case-Shiller. La pandémie a intensifié ces tendances en poussant certains consommateurs à quitter les villes denses et à s’installer dans des zones suburbaines ou rurales où ils peuvent avoir de plus grands chantiers ou un bureau à domicile.

Cela a soutenu la demande de plusieurs bénéficiaires de la pandémie, notamment Home Depot et Lowe’s. D’autres détaillants ont également intensifié leurs investissements dans les articles ménagers. Par exemple, Walmart s’est associé à Gap pour lancer une marque exclusive de literie, de bain et d’autres accessoires pour la maison.

Pour Best Buy, le marché de l’habitation en plein essor est une aubaine qui s’est étendue aux services et aux marchandises, a déclaré Barry. Elle a dit que cela avait été un moteur de vente, en particulier lorsque les gens s’installaient dans de nouvelles maisons. Les ventes en ligne et dans les magasins ouverts depuis au moins 14 mois ont augmenté de 37,2% par rapport à l’année précédente.

«Si vous pensez à une expérience émouvante en ce moment, ce n’est pas seulement que vous voulez de nouveaux appareils, vous voulez que tous vos appareils connectés fonctionnent pour vous dans un nouvel environnement», a-t-elle déclaré lors d’un appel avec des journalistes. « Et cela peut ressembler à de nouveaux téléviseurs. Cela peut ressembler à une nouvelle configuration de cinéma maison. Cela pourrait ressembler à une nouvelle configuration de bureau maintenant, pour beaucoup d’entre nous, ou à une nouvelle configuration d’apprentissage de la maison. »

Elle a déclaré que Best Buy avait un «avantage unique» en vendant des produits et en offrant des services tels que des installations à domicile ou des consultations techniques.

« Nous savons tous qu’il n’y a rien de plus frustrant que lorsque vous emménagez et que votre réseau sans fil ne fonctionne pas le premier jour – en particulier dans la vie que nous vivons », a-t-elle déclaré.

La société a vu de nouveaux clients devenir plus jeunes, la génération Y devenant la plus grande cohorte de clients de Best Buy au cours des 12 derniers mois, a déclaré Barry. La génération Y, âgée de 25 à 40 ans, selon la définition du Pew Research Center, est également la génération qui dirige les ventes de maisons en se mariant, en adoptant des animaux de compagnie et en ayant des enfants.

Les tendances de l’immobilier pourraient aider Best Buy alors qu’il doit faire face à des comparaisons difficiles dans les trimestres à venir. Il a enregistré des ventes de technologie particulièrement élevées pendant la pandémie – comme des ordinateurs portables et des écrans d’ordinateur – car davantage de personnes travaillaient, cuisinaient et allaient à l’école à la maison.

Certains analystes ont averti que la pandémie avait peut-être retardé les achats, ce qui pourrait freiner la demande. Par exemple, les analystes de Wedbush ont rétrogradé les actions de la société à la fin du mois d’avril à la valeur neutre, affirmant que les détaillants de produits de rénovation et d’ameublement verront des gains plus importants que Best Buy cette année. La société de recherche sur les actions a abaissé l’objectif de prix de Best Buy à 125 $, soit environ 5% de plus que celui où les actions se négocient actuellement.

Le détaillant a relevé ses prévisions pour la première moitié de l’année, invoquant une «demande extrêmement élevée» au premier trimestre qui s’est poursuivie dans le second. Pourtant, le directeur financier Matt Bilunas a reconnu l’incertitude au second semestre lors d’un appel aux résultats jeudi. Il a déclaré que les consommateurs pourraient dépenser moins en produits électroniques grand public, car ils dépensaient plus pour manger au restaurant ou prendre des vacances.