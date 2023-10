Best Buy abandonne les DVD : je comprends, mais bon sang, ils vont me manquer

Ce n’était pas vraiment une nouvelle choquante. Nous sommes en 2023, après tout, pas en 2003. Mais ça m’a quand même frappé durement la semaine dernière quand Best Buy annoncé il mettra fin aux ventes de DVD et de disques Blu-ray, mettant fin complètement aux ventes au début de 2024. Les films physiques seront vendus dans les magasins et en ligne pendant les vacances, et il convient de noter que les jeux vidéo ne sont pas affectés par ce changement. La décision de Best Buy fait suite à la fermeture par Netflix de son activité de DVD par courrier.

« Pour dire une évidence, la façon dont nous regardons des films et des émissions de télévision est très différente aujourd’hui de ce qu’elle était il y a plusieurs décennies », a déclaré un porte-parole de Best Buy à CNET dans un communiqué. « Ce changement nous donne plus d’espace et d’opportunités pour proposer aux clients des technologies nouvelles et innovantes qu’ils peuvent explorer, découvrir et apprécier. »

J’apprécie la déclaration reconnaissant qu’elle « énonce une évidence ». Il est vrai que la plupart – mais malheureusement pas tous – des films et des émissions sont désormais diffusés sur des services de streaming. Mais cela signifie que les achats semblent moins permanents. Avec les cassettes vidéo et les DVD, tant que vous possédez votre film et un lecteur approprié, vous aurez le film à regarder. Désormais, si le service de streaming s’arrête ou perd les droits sur un film, vous risquez de perdre la possibilité de le regarder.

Le streaming a certainement ses avantages. Certes, c’est bien de ne pas avoir l’encombrement inévitable lié au stockage des disques. Et la liberté de pouvoir sélectionner, louer et regarder le nouveau film Barbie sans quitter mon canapé et aller dans un magasin est quelque chose que nous n’aurions pas pu imaginer à l’époque des cinq chaînes où j’ai grandi.

Pendant ce temps, des magasins comme Target, Walmart et Amazon continueront à vendre des disques. Mais tout cela ne veut pas dire que je n’ai pas été surpris de voir à quel point la nouvelle de Best Buy m’a rendu triste.

Parcourir le passé des supports physiques

Je suis un Gen Xer, et ce n’est pas mon premier rodéo d’obsolescence. (Quelque part dans mon sous-sol, j’ai probablement encore un ou deux 8 pistes.) J’ai co-écrit deux livres sur les jouets perdus, les goûts et les tendances de notre passé. Qu’est-il arrivé aux Pudding Pops ? se concentre sur les objets perdus des années 1970 et 1980, et Les années 90 totalement douces se penche sur des articles autrefois chauds des années 1990 qui disparaissent.

Peut-être que, comme moi, vous vous souvenez aussi de l’époque où soit vous voyiez un film au cinéma, soit vous ne le voyiez pas du tout, jusqu’à ce que des années et des années plus tard, il apparaisse sur une chaîne aléatoire avec les gros mots coupés. et des publicités sont apparues. Et puis, tout a changé en ce qui a semblé être un instant.

Pour mon 12e anniversaire, une de mes sœurs aînées s’est rendue dans cette nouvelle entreprise appelée magasin de location de vidéos et a loué non seulement un film, mais un magnétoscope entier, car personne n’en possédait. Elle a dû laisser un chèque de 500 $ au cas où nous casserions la machine – oui, un chèque papier, encore un autre objet autrefois courant que je n’ai pas beaucoup manipulé ces derniers temps.

Et en ce qui concerne les émissions de télévision, à l’époque, si vous preniez une pause aux toilettes inopportune et manquiez cette scène de The Six Million Dollar Man où Steve Austin combat Bionic Bigfoot, il n’y avait pas de rembobinage.

Ainsi, lorsque les cassettes VHS puis les DVD sont devenus monnaie courante, j’étais dans la bonne tranche d’âge pour comprendre à quel point c’était une nouveauté joyeuse et pour m’y adonner en grand.

Naviguer était aussi amusant qu’acheter

Acheter un film ou une émission était une chose, mais j’ai de très bons souvenirs du plaisir de simplement parcourir les allées, que ce soit chez Best Buy, Comp USA ou Blockbuster, en essayant de décider quoi acheter. Réfléchir à son choix était presque aussi amusant que regarder le film, voire plus.

Vouliez-vous rire ou avoir peur, ou peut-être pleurer ? Alliez-vous regarder Caddyshack suffisamment de fois pour que cela vaille le prix d’achat ? (Spoiler : vous l’étiez. Donc, vous avez réussi, ce qui est bien.)

Mais le fait même que les choix étaient limités à ce que vous voyiez devant vous sur les étagères vous obligeait à vous engager, ce que les services de streaming, avec leurs options infinies, ne font pas. Je veux dire, peut-être que je suis le seul à avoir passé plus d’une heure à regarder des bandes-annonces de Netflix ou de Max sans jamais décider d’un film complet, mais je ne pense pas être seul ici.

Une fois que nous avons eu notre fille en 2007, acheter un film est devenu encore plus une nécessité. Les enfants regarderont les choses encore et encore, il était donc logique d’acheter. Nous avons tout acheté, de La Reine des Neiges aux Schtroumpfs en passant par les anciennes collections d’épisodes de Sesame Street.

Comme presque tous les parents que nous connaissons, nous avons fait le plein de films classiques de Disney. (Vous vous souvenez de l’époque où Walt n’en sortait qu’un ou deux par an, gardant le reste enfermé dans le tristement célèbre coffre-fort de Disney ?) Lorsque sa toute première projection à domicile de La Belle au bois dormant s’est terminée, ma petite fille s’est levée d’un bond, a applaudi et a dit : » Revoyons-le ! » C’est ce que nous avons fait.

Et j’ai toujours pensé que les DVD étaient pratiquement indestructibles, mais d’une manière ou d’une autre, nous avons réussi à user une copie du classique du Studio Ghibli de 2001, Spirited Away. (Nous en avons acheté un autre, bien sûr.)

Au revoir et merci pour tous les films

Tout cela nous amène à aujourd’hui, où j’ai encore des boîtes de cassettes VHS dont j’essaie lentement de me débarrasser, ainsi que des boîtes de DVD plus petites et plus fines qui se trouvent également sur ce chemin.

Les fins sont vraiment nulles et le changement est difficile. Il y a un mème sentimental sur le fait qu’un jour, vous êtes sorti jouer avec vos amis sans savoir que c’était la dernière fois. Cette déclaration a pour but à 100% de vous mettre la gorge nouée, et cela fonctionne. Mais la vérité est que tout a une fin. Nous n’achetons pas encore de fouets et de bonnets solaires pour poussettes.

Je me souviens qu’à la fin des années 1990, j’avais rendu visite à un ami qui possédait une collection exceptionnelle de DVD, comparable à un bon théâtre d’art et d’essai. Il m’a demandé de choisir le film que nous allions tous regarder, et j’ai presque paniqué à cause de la pression, lui disant que j’avais peur de choisir quelque chose qu’il avait vu trop récemment.

« Ne vous inquiétez pas pour ça, nous aimons tous nos films », dit-il gracieusement. « C’est pourquoi nous les avons achetés. »

Les nouvelles de Best Buy m’ont fait penser à lui et à toutes les personnes qui ont si soigneusement organisé et aimé leurs collections de films physiques. Ils s’adapteront, je sais. Je vais m’adapter aussi. Mais je serai toujours heureux d’avoir vécu une époque où acheter des films amateurs était aussi nouveau que d’acheter votre propre cinéma. Je comprends le besoin de changement, mais je vais quand même me permettre de le pleurer.