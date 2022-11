Bessie Hendricks, la personne la plus âgée des États-Unis, fête son 115e anniversaire

Bessie Hendricks, la personne la plus âgée des États-Unis d’Amérique, a eu 115 ans le 7 novembre, selon CNN. Née en 1907, la supercentenaire de l’Iowa a été témoin du naufrage du Titanic, de deux guerres mondiales et de 21 présidents au cours de sa vie. Bessie est non seulement la résidente américaine la plus âgée, mais aussi la quatrième personne vivante la plus âgée au monde, selon le groupe de recherche en gérontologie, qui enregistre et certifie les personnes de plus de 110 ans, également appelées supercentenaires.

Bessie a célébré son 115e anniversaire au Shady Oaks Care Center avec ses trois enfants, selon KCCI (une filiale de CNN). Sa fille Joan Schaffer a déclaré dans un communiqué: “Je ne sais pas comment vous l’exprimez avec des mots.” Elle a eu 90 ans un jour avant le 115e anniversaire de sa mère. Elle a ajouté: “C’est merveilleux que nous l’ayons toujours.”

La supercentenaire a été décrite comme une mère travailleuse et attentionnée par ses enfants. Bessie a perdu sa mère alors qu’elle n’avait que 13 ans, selon KCCI. Schaffer a révélé dans sa déclaration: “Je pense que maman avait environ 13 ans. Et elle a élevé ses frères et sœurs après cela.

Son fils Leon Hendricks a déclaré: «Elle s’est toujours souciée de sa famille. Elle a toujours fait ça. La famille est venue d’abord à maman. Toujours.” Bessie est devenue la femme la plus âgée des États-Unis plus tôt cette année lorsque Thelma Sutcliffe, âgée de 115 ans et 108 jours, est décédée.

Lucile Randon détient actuellement le label de la personne la plus âgée en vie. Elle a 118 ans et vient de France. Elle a obtenu la première place après la mort de Kane Tanaka, qui avait 119 ans à sa mort. La personne la plus âgée jamais enregistrée était une autre Française du nom de Jeanne Louise Calment, qui a vécu plus de 122 ans, selon Guinness World Records. Calment est décédé en 1997.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici