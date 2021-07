Bessemer Trust a accédé à la demande de sortie de la tutelle

Bessemer Trust a demandé sa démission en tant que co-conservateur de la succession de Britney Spears dans un nouveau dossier judiciaire.

Hier soir, un juge a rejeté la demande de la chanteuse de révoquer son père en tant que seul conservateur.

Jamie Spears et Bessemer Trust contrôlent la succession de Britney Spears, tandis que la restauratrice professionnelle Jodi Montgomery contrôle sa personne.

La demande de Bessemer Trust de se retirer en tant que co-conservateur de la succession de Britney Spears a été acceptée.

Selon un document judiciaire déposé et obtenu par USA TODAY vendredi, la juge Brenda Penny a approuvé la demande de la société de gestion de patrimoine de démissionner de son poste de co-conservateur des finances de la pop star aux côtés de son père Jamie Spears.

La prochaine audience du tribunal dans l’affaire de tutelle de Spears est toujours fixée au 14 juillet.

Bessemer Trust avait demandé sa démission « en raison d’un changement de circonstances », selon des documents judiciaires déposés jeudi et obtenus par USA TODAY.

Selon les documents, Bessemer Trust a déclaré qu’ils pensaient que la tutelle de Spears était « volontaire » et qu’elle avait consenti à ce que la firme agisse en tant que co-conservatrice, jusqu’à ce que la chanteuse révèle publiquement qu’elle souhaite que l’arrangement prenne fin lors d’une audience explosive le 23 juin .

Suite à la déclaration de Spears devant le tribunal la semaine dernière, au cours de laquelle elle a qualifié sa tutelle d' »abusive » et a déclaré qu’elle était « traumatisée » et « déprimée », Bessemer Trust a déclaré qu’il « a pris conscience que la conservatrice s’oppose au maintien de sa tutelle et souhaite mettre fin à la tutelle. La pétitionnaire a entendu la conservatrice et respecte ses souhaits », indique le dossier du tribunal.

USA TODAY a contacté Bessemer Trust et les avocats de Britney et Jamie Spears pour commentaires.

Bessemer Trust a été nommé co-conservateur de la succession de Spears en novembre – aux côtés du père du chanteur, James « Jamie » Spears – mais le cabinet a déclaré jeudi dans des documents judiciaires qu’il n’avait pas « délivré de lettres de conservation » et « n’est actuellement pas autorisé à agir . » Bessemer Trust a déclaré qu’ils n’avaient « pris aucune décision en tant que conservateur », n’avaient reçu aucun actif de la succession de Spears ni perçu d’honoraires en tant que co-conservateur.

La restauratrice professionnelle Jodi Montgomery a le contrôle sur sa personne.

Cette nouvelle intervient un jour après qu’un juge a rejeté la demande de la chanteuse de révoquer son père en tant que conservateur unique, selon des documents judiciaires déposés par l’avocat de Britney Spears, Samuel Ingham III, obtenus par USA TODAY. Cependant, les dossiers judiciaires de mercredi étaient principalement destinés à la juge Brenda J. Penny pour approuver Bessemer Trust en tant que co-conservateur de Britney Spears.

« La demande du conservateur de suspendre James P. Spears immédiatement après la nomination de Bessemer Trust Company of California en tant que seul conservateur de la succession est rejetée sans préjudice », lit-on dans les documents judiciaires de mercredi.

La semaine dernière, Britney s’est adressée elle-même à un tribunal pour la première fois en plus de deux ans dans un discours émouvant de 20 minutes. Jusqu’à présent, la chanteuse pop était restée relativement muette pendant ses 13 ans de tutelle.

« Je ne suis pas ici pour être l’esclave de qui que ce soit », a déclaré le chanteur lors de sa comparution à distance par téléphone devant le tribunal de Los Angeles. « J’ai menti et dit au monde entier que je vais bien et que je suis heureux. C’est un mensonge. J’ai pensé que peut-être si je le disais assez, je deviendrais peut-être heureux parce que j’ai été dans le déni. été en état de choc. Je suis traumatisé… Je suis tellement en colère que c’en est fou. Et je suis déprimé.

Penny a remercié la chanteuse pour ses remarques, qu’elle a qualifiées de « courageuses », mais n’a fait aucun autre commentaire.

En novembre, Penny a refusé de se prononcer sur les efforts juridiques de Britney Spears pour reprendre le contrôle de sa vie et mettre fin à sa tutelle.

À l’époque, le juge avait déclaré que la chanteuse ne disposait pas de la documentation adéquate pour se libérer de la tutelle, citant « des preuves supplémentaires par déclaration supplémentaire ou des documents supplémentaires » étaient nécessaires.

Collaborateurs : Pamela Avila, Cydney Henderson, Maria Puente, Charles Trepany USA TODAY ; Presse associée

