[Bespoke Home Life] ③ Créer des cycles de vie de produits plus durables pour les appareils sur mesure, leurs utilisateurs et la planète – Samsung Global Newsroom

La troisième partie de cette série se concentre sur la vision 2022 de Samsung Electronics en matière de durabilité dans tous les aspects du cycle de vie du produit. Cela inclut la production et la livraison jusqu’à l’utilisation et l’élimination des produits, ainsi que les efforts de l’entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie de ses produits.

En proposant des produits sur mesure durables, flexibles et durables accompagnés de garanties étendues sur les composants, Samsung permet à ses utilisateurs de profiter de leurs appareils plus longtemps, tout en leur permettant de pratiquer la durabilité dans leur vie quotidienne grâce à la réduction de la consommation d’énergie et des coûts.

Une production et une livraison qui placent la planète au premier plan

En raison de l’importance croissante de la protection de l’environnement, Samsung intègre la durabilité dès les premières étapes de la fabrication et de la production des produits.

Par exemple, grâce aux efforts déployés au sein des usines de Samsung, les utilisateurs Bespoke peuvent être assurés que des mesures sont prises pour réduire les déchets de production de leurs appareils. Samsung s’efforce de prévenir la contamination des sols en minimisant les déchets, y compris les fragments de verre générés pendant la production, et en recyclant également les déchets liquides pour créer des carburants réutilisables. L’usine coréenne DA de Samsung a atteint un taux de recyclage des déchets industriels de 93 % en 2019, qui est ensuite passé à 98 % en 2021, et Samsung continuera d’augmenter le taux de recyclage à l’avenir.

En ce qui concerne l’étape de livraison du cycle de vie d’un produit sur mesure, Samsung donne la priorité à la réduction de la dépendance aux ressources naturelles en développant l’utilisation des emballages écologiques. Les utilisateurs peuvent réutiliser cet emballage dans sa gamme de produits, y compris les aspirateurs, les purificateurs d’air et plus encore. L’entreprise réduit également l’utilisation de manuels imprimés dans ses emballages et offre aux utilisateurs une utilisation améliorée du code QR pour ses manuels afin que l’installation d’un appareil sur mesure soit aussi écologique que pratique.

Innovations énergétiques pour une utilisation plus durable des produits

L’expérience sur mesure éco-consciente ne s’arrête pas à la livraison du produit. Grâce à des efforts considérables pour améliorer l’efficacité énergétique des appareils afin de réduire la consommation d’énergie ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, les utilisateurs de Samsung peuvent être assurés que leurs expériences avec les produits sont également durables.

Les réfrigérateurs sur mesure réduisent la consommation d’énergie de 67 %1 et Machines à laver sur mesure de 53 %2 grâce à des technologies innovantes telles que le Digital Invertor Compressor et Ecobubble™ La technologie. En reconnaissance de ces efforts, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a décerné à 100 % des laveuses et lave-vaisselle Samsung, ainsi qu’à 91 % des réfrigérateurs, leur certification Energy Star.3

En plus de pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, les utilisateurs Bespoke peuvent également être plus attentifs à leur consommation d’énergie. Le service étendu SmartThings Energy de Samsung rend plus pratique que jamais la surveillance, la gestion et le contrôle de la consommation d’énergie d’une maison intelligente avec des fonctions intelligentes telles que l’extinction des appareils inutilisés lorsque l’utilisateur est hors de la maison.

Afin d’encourager davantage les habitudes d’utilisation durables des produits, Samsung propose désormais une période de garantie prolongée de 20 ans pour les composants de base des réfrigérateurs et des machines à laver, tels que le compresseur à onduleur numérique et le moteur à onduleur numérique.4 respectivement, sur des marchés sélectionnés. Samsung sait que les produits qui durent plus longtemps n’ont pas besoin d’être remplacés aussi souvent, et des produits tels que le réfrigérateur Bespoke, avec ses panneaux remplaçables et sa gamme modulaire, aident les utilisateurs à renforcer la durabilité de leurs appareils, même si leur esthétique ou la taille de leur foyer change.

Parallèlement à ces initiatives d’économie d’énergie et de longue durée, Samsung innove également pour s’assurer que ses appareils ne polluent pas. Grâce à une collaboration avec la célèbre marque de vêtements de sport Patagonia, Samsung développe une laveuse spécialisée basée sur Ecobubble™ une technologie qui réduit la libération de microplastiques, des particules très dommageables pour les océans du monde. Cette laveuse sera disponible en Corée cette année et sur le marché mondial dans un proche avenir.

Développer des économies circulaires pour des pratiques d’élimination éco-responsables

Afin d’aider les utilisateurs à se débarrasser de leurs produits en fin de vie de manière durable, Samsung a développé une gamme de services et d’initiatives pour leur offrir la tranquillité d’esprit lorsqu’il s’agit de la dernière étape du cycle de vie d’un produit.

Dans plus de 50 pays, les utilisateurs peuvent se débarrasser gratuitement de leurs appareils. Samsung les transportera ensuite vers des centres de recyclage pour réutiliser les matériaux des appareils dans de nouveaux produits, favorisant une économie circulaire des produits tout en minimisant les déchets pour le bien de l’environnement.

Samsung travaille également avec l’entreprise de construction innovante Project Etopia au Royaume-Uni pour créer un pilote Zero Energy Home, une maison autonome qui utilise les données des appareils, des panneaux solaires et des systèmes de stockage d’énergie pour permettre aux utilisateurs de vivre sans carbone. Par exemple, dans une maison à énergie zéro, SmartThings Energy peut non seulement suivre la consommation et la production d’énergie des utilisateurs, mais également réduire leur empreinte carbone. Par exemple, l’Eco Heating System (EHS) de Samsung utilise l’énergie solaire excédentaire générée en collaboration avec Q-Cells, permettant aux utilisateurs de préchauffer leur maison et de réduire la consommation d’énergie des appareils lorsque le système de stockage d’énergie est faible.

À travers tous les produits disponibles dans la gamme Bespoke Home 2022, Samsung permet à ses utilisateurs de passer plus de temps avec leurs appareils et d’accorder plus de temps à la planète grâce à des initiatives plus durables mises en œuvre à chaque phase du cycle de vie de ses produits. C’est la conviction de Samsung que ce n’est qu’en abordant d’abord la durabilité à la maison que nous pouvons commencer à voir un véritable changement pour la planète.

Dans le cadre des efforts continus de l’entreprise en matière de développement durable, Samsung continuera d’innover pour développer des produits qui améliorent non seulement la vie de leurs utilisateurs, mais également la santé de la planète. Pour en savoir plus sur les appareils sur mesure, visitez Samsung.com

1 La consommation d’énergie électrique des réfrigérateurs Samsung (type Bottom Mounted Freezer) a été réduite d’environ 67 % en 2020 par rapport à l’an 2000 (première date de lancement du réfrigérateur de type Bottom Mounted Freezer en Europe). Les modèles comparatifs utilisés pour calculer la consommation d’énergie électrique par litre de capacité nette (sur la base de l’étiquette énergétique de l’UE) sont le SL39SP3/XEU vendu en 2000 et le RB37R5**R** en 2020.

2 La consommation d’énergie électrique du lave-linge Samsung (type tambour) a été réduite d’environ 53 % en 2020 par rapport à l’année 2011 (conformément à l’application d’une réglementation énergétique révisée en Europe). Les modèles comparatifs utilisés pour calculer la consommation d’énergie électrique (basés sur l’EEI du rapport sur l’énergie de l’UE) sont WF0704L7W vendu en 2011 et WW12R640U0M en 2020.

3 La certification Energy Star s’applique aux appareils Samsung actuellement vendus aux États-Unis.

4 La garantie de 20 ans sur les composants est disponible pour les réfrigérateurs de la région européenne et les lave-linge vendus en Europe et fabriqués aux États-Unis.