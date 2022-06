[Bespoke Home Life] ② Apporter une connectivité pratique à votre domicile – Samsung Global Newsroom

La deuxième partie de cette série explorera Samsung SmartThings Home Life, un service amélioré lancé à l’échelle mondiale en tant qu’intégration de six services SmartThings. SmartThings Home Life est conçu pour offrir des expériences personnalisées et connectées pour répondre aux divers besoins domestiques des utilisateurs du monde entier.

Depuis son lancement initial en 2014, le service SmartThings de Samsung Electronics a été développé pour créer des expériences qui améliorent la vie des gens. Au cours des 10 dernières années, Samsung s’est engagé à améliorer la technologie derrière ses services SmartThings dans sa quête pour rendre toutes les maisons connectées — une mission qui a maintenant abouti à la création de SmartThings Home Life.

SmartThings Home Life est un nouvel ajout à l’application SmartThings et fournit désormais un contrôle centralisé et intégré sur six services — cuisine, énergie, soin des vêtements, soin des animaux, soin de l’air et soins à domicile — pour des expériences utilisateur plus globales. Le lancement mondial de SmartThings Home Life dans près de 100 pays permet aux utilisateurs du monde entier effectuer plus efficacement les tâches quotidiennes, leur permettant de passer plus de temps à profiter de leur vie et de se concentrer davantage sur les moments qui comptent le plus.

En savoir plus pour savoir comment SmartThings Home Life a évolué pour offrir aux utilisateurs une plus grande commodité connectée en personnalisant la vie à domicile grâce à l’IA et à SmartThings.

Planification de fête simplifiée

Lors de son récent événement Bespoke Home 2022, Samsung a présenté comment les six services de SmartThings Home Life se réunissent pour améliorer l’expérience utilisateur à travers l’objectif de Jason, un ami qui se prépare pour une pendaison de crémaillère. Par exemple, Jason a utilisé SmartThings Cooking pour préparer des quesadillas aux crevettes, SmartThings Clothing Care pour rafraîchir sa tenue de fête et SmartThings Air Care pour purifier l’espace de fête. Démontrant les utilisations quotidiennes de SmartThings, Samsung a montré comment SmartThings peut simplifier la liste de tâches d’un utilisateur.

Un écosystème domestique plus intelligent

Le plus grand avantage d’avoir une maison intelligente et connectée est sa capacité à rendre la vie plus confortable. La possibilité d’avoir un contrôle total sur tous les appareils de la maison apporte commodité, productivité et encore plus de temps à la journée de l’utilisateur. La vision de Samsung pour SmartThings Home Life donne aux utilisateurs du temps libre pour rester davantage dans les moments qui comptent vraiment en combinant la puissance des services SmartThings suivants :1

Cuisine SmartThings 2 fournit des plans de repas et des recettes personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs et de ce qu’il y a dans leur réfrigérateur. Il ajuste également automatiquement les modes de cuisson et les températures des appareils de cuisson en fonction des recettes.

fournit des plans de repas et des recettes personnalisés en fonction des préférences des utilisateurs et de ce qu’il y a dans leur réfrigérateur. Il ajuste également automatiquement les modes de cuisson et les températures des appareils de cuisson en fonction des recettes. SmartThings Énergie 3 aide les utilisateurs à surveiller, à signaler la consommation d’énergie de leur domicile en temps réel et à économiser sur leurs factures d’électricité.

aide les utilisateurs à surveiller, à signaler la consommation d’énergie de leur domicile en temps réel et à économiser sur leurs factures d’électricité. Entretien des vêtements SmartThings 4 se synchronise avec le Bespoke AirDresser ainsi qu’avec la laveuse et la sécheuse Bespoke pour fournir des recommandations optimales d’entretien des vêtements.

se synchronise avec le Bespoke AirDresser ainsi qu’avec la laveuse et la sécheuse Bespoke pour fournir des recommandations optimales d’entretien des vêtements. Soins pour animaux SmartThings 5 se synchronise avec les appareils ménagers tels que le purificateur d’air Bespoke et le Bespoke Jet Bot AI+ pour garder les maisons propres et aider les utilisateurs à surveiller leurs animaux de compagnie lorsqu’ils ne sont pas à la maison.

se synchronise avec les appareils ménagers tels que le purificateur d’air Bespoke et le Bespoke Jet Bot AI+ pour garder les maisons propres et aider les utilisateurs à surveiller leurs animaux de compagnie lorsqu’ils ne sont pas à la maison. Soins de l’air SmartThings 6 fonctionne avec les purificateurs d’air et les climatiseurs de Samsung pour surveiller la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de la maison de l’utilisateur en temps réel.

fonctionne avec les purificateurs d’air et les climatiseurs de Samsung pour surveiller la qualité de l’air à l’intérieur et à l’extérieur de la maison de l’utilisateur en temps réel. Soins à domicile SmartThingssept surveille en permanence les appareils de l’utilisateur, vérifie leur état et leurs habitudes d’utilisation, fournit des informations sur les accessoires et permet des achats en ligne pratiques.8 Ce service alimenté par l’IA fonctionne avec pratiquement tous les appareils Bespoke.9

Solutions durables pour la maison

SmartThings continue d’innover afin de simplifier les tâches quotidiennes afin que les utilisateurs aient plus de temps pour profiter de leur vie à la maison. Conformément à cette vision, le récent partenariat de Samsung avec la société technologique mondiale ABB est une étape importante dans l’expansion de l’expérience Bespoke Home Life dans toute la maison. Par exemple, les utilisateurs peuvent désormais facilement surveiller et contrôler le portefeuille d’appareils d’ABB, tels que les caméras ABB, les capteurs et les systèmes de confort intégrés à SmartThings.

Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour le dernier épisode de cette série. Pour en savoir plus sur les appareils sur mesure, rendez-vous sur Samsung.com.

1 L’application SmartThings est disponible et compatible sur Android 8.0 (RAM 2 Go ou plus) et supérieur ou iOS 13.0 et supérieur et est disponible sur Google Play Store ou App Store. Une connexion Wi-Fi et un compte Samsung sont nécessaires. L’application SmartThings peut ne pas être compatible avec toutes les tablettes et tous les appareils, ou peut avoir certaines restrictions en fonction de l’appareil connecté et de la méthode d’utilisation. Les technologies et fonctions disponibles peuvent varier selon le pays, le fournisseur de services, l’environnement réseau ou le produit. Le système d’exploitation pris en charge, les spécifications et la composition de l’écran de l’application peuvent varier en fonction du modèle de l’appareil ou de l’état de la mise à jour.

2 SmartThings Cooking et chaque appareil connecté doivent être enregistrés avec un seul compte Samsung.

3 SmartThings Energy et chaque appareil connecté doivent être enregistrés avec un seul compte Samsung.

4 Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer le service d’entretien des vêtements dans l’application SmartThings. Cela ne peut être mis en œuvre que pour certains modèles équipés de fonctions Wi-Fi et AI.

5 Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer le service Pet Care dans l’application SmartThings.

6 SmartThings Air Care est uniquement disponible sur les climatiseurs sur mesure en KR et sur les purificateurs d’air sur mesure aux États-Unis et en KR. La disponibilité dépend du pays. Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer le service Air Care dans l’application SmartThings.

sept Pour utiliser cette fonctionnalité, les utilisateurs doivent installer le service Home Care dans l’application SmartThings.

8 L’achat en ligne d’accessoires n’est disponible que dans des pays séparés.

9 Applicable uniquement aux produits avec connectivité Wi-Fi.