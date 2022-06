[Bespoke Home Life] ① Conception évolutive des couleurs et de la culture à la personnalisation complète – Samsung Global Newsroom

Lorsque la ligne Bespoke a été introduite pour la première fois en 2019, Samsung Electronics voulait réinventer le rôle que jouent les appareils électroménagers dans un foyer, à la fois en apparence et en fonction. Concrétiser cette vision signifiait créer une nouvelle gamme d’appareils électroménagers qui pourraient permettre aux consommateurs de s’exprimer avec des designs inspirants, de créer des expériences connectées plus intelligentes à la maison et d’offrir des solutions durables qui améliorent la planète.

Cette série en 3 parties présentera le chemin parcouru par Bespoke jusqu’à son évolution pour offrir une plus grande valeur en élargissant les capacités des appareils électroménagers.

Dans le cadre de la première partie de cette série, cet article détaillera les décisions derrière les innovations de conception qui ont fait évoluer la philosophie du design sur mesure, des couleurs et des cultures aux véritables personnalisations.

Ajouter de la couleur et de la texture aux « produits blancs »

La philosophie de conception minimaliste Flat Style – la théorie selon laquelle des lignes simples et épurées et des surfaces affleurantes seraient idéales pour correspondre à un décor de maison moderne – a été l’inspiration motrice derrière les appareils Bespoke Home. De telles conceptions pourraient facilement s’intégrer dans n’importe quel concept de cuisine moderne créant un sentiment de cohésion avec l’espace environnant, tandis que des façades personnalisables à l’extérieur permettraient aux consommateurs de s’exprimer à travers une variété d’options de couleurs et de finitions de matériaux saisissantes.

Les réfrigérateurs ont été les premiers appareils du parcours Bespoke visant à améliorer la conception des appareils électroménagers. Depuis lors, Bespoke s’est étendu au reste de la maison pour inclure un ensemble complet de cuisines, comprenant des fours, des lave-vaisselle et des tables de cuisson, ainsi que des appareils ménagers et de lessive tels que des aspirateurs, des laveuses et des sécheuses.

Il est devenu clair très rapidement que le concept de design sur mesure résonnait auprès des utilisateurs qui souhaitaient que leurs appareils reflètent leurs propres goûts, et même l’industrie l’a remarqué. En 2020, le réfrigérateur Bespoke a remporté les prix NYCxDESIGN dans la catégorie des produits de cuisine et a été sélectionné comme lauréat au CES 2021 en reconnaissance de l’utilisation créative du design par Bespoke pour offrir aux utilisateurs un moyen de personnaliser facilement leurs appareils. Les appareils sur mesure ont reçu un prix d’argent et les honneurs Best-in-Show aux International Design Excellence Awards (IDEA) en 2021 et une médaille d’or au International Forum (iF) Design Award en 2022.

Plus tard, Bespoke s’étendrait à plus d’appareils de cuisine, puis au reste de la maison avec des appareils de vie, introduisant plus d’options de couleurs et de matériaux. L’équipe à l’origine des conceptions de Bespoke a décidé qu’un cycle continu de nouvelles couleurs pour les appareils Bespoke permettrait aux utilisateurs de trouver plus facilement le design qui reflète le mieux leur style de vie unique.

Pour les utilisateurs qui peuvent trouver difficile de décider de la décoration intérieure, en 2021, Samsung a introduit le service Bespoke AI Recommendation en Corée. Ce service a contribué à rendre la conception d’appareils plus accessible avec l’aide de l’IA. Les utilisateurs téléchargeaient des photos de leurs maisons ou des conceptions qu’ils aimaient, et l’IA analysait les images pour proposer des recommandations de couleurs qui s’adaptaient le mieux à cet environnement.

Aussi audacieux que soient ces appareils dans une mer de «produits blancs», Samsung savait que la vision ne pouvait pas se limiter aux seules options de couleurs et de matériaux. Avec Bespoke, la véritable personnalisation est plus qu’un choix – c’est aussi une question de personnalisation.

Des couleurs à la culture

En approfondissant la vision du design Bespoke, Samsung a cherché à mettre en évidence les facteurs d’identification clés partagés par tous les utilisateurs Bespoke – un sentiment d’appartenance à travers la culture. En collaboration avec des artistes d’un large éventail de disciplines ainsi qu’avec des utilisateurs sur mesure eux-mêmes, Samsung souhaitait refléter les cultures du monde entier sur des conceptions de panneaux de réfrigérateurs sur mesure.

Cette année, Samsung a présenté le drapeau Union Jack comme nouvelle option de conception pour les réfrigérateurs sur mesure au Royaume-Uni, reconnaissant le 70e anniversaire de l’adhésion de la reine Elizabeth II.

En mai de l’année dernière, Samsung a organisé des concours de design sur les réseaux sociaux en collaboration avec des designers, dont l’architecte d’intérieur britannique primé Kelly Hoppen CBE et la designer basée à Londres Yinka Ilori. Les concours avaient pour thème deux des passions les plus importantes de la cuisine : les designs inspirants et la nourriture inspirante. En Europe, dans le cadre du défi de conception #BespokeDesignedByYou, Samsung a invité les utilisateurs à partager leurs propres conceptions uniques de réfrigérateurs basées sur la façon dont Bespoke suscite la créativité à la maison dans la cuisine. Aux États-Unis, Samsung a lancé le défi #BespokeDinnerParty, où les utilisateurs ont partagé leurs plans de dîner sur mesure parfaits avec des cocktails, des compositions florales, de la vaisselle et des plats inspirés par des couleurs sur mesure audacieuses.

Avant cela, de nombreux artistes ont participé au développement des créations de Bespoke. L’illustrateur français Hérem a ajouté l’architecture européenne au design, tandis que l’artiste américain Rementer a ajouté des portraits colorés de diverses communautés à travers le prisme du pop art. La société de design danoise HAY a expérimenté des couleurs naturelles inspirées de la nourriture, et l’artiste américain Alex Proba a exprimé sa joie et son bonheur avec des motifs colorés et des formes inspirées de la nature.

Ces expériences de conception impliquant des artistes et des utilisateurs serviraient de prologue à la prochaine évolution des conceptions de Bespoke.

Le prochain niveau de personnalisation sur mesure

Si l’utilisation des couleurs offre aux utilisateurs un moyen d’être expressif et de s’identifier aux cultures à travers un sentiment d’appartenance, le prochain niveau dans les conceptions sur mesure serait la véritable expression de soi. En tant que tel, Samsung offre désormais aux utilisateurs une expérience de personnalisation sur mesure véritablement expressive du début à la fin.

Le concept de véritable personnalisation de Bespoke a commencé à prendre forme avec des concours de design dans le monde entier. L’excitation et l’enthousiasme exprimés par les participants à ces concours ont inspiré le lancement du service d’impression numérique appelé MyBespoke aux États-Unis.

Avec MyBespoke, Samsung arrivera à la dernière évolution de la conception sur mesure, passant de l’expression de soi à travers des options présélectionnées à une expérience de personnalisation véritablement sur mesure où les utilisateurs peuvent créer leurs propres conceptions à partir de zéro.

Au début du voyage de conception de Bespoke était la vision d’inspirer les utilisateurs à personnaliser leurs maisons avec des conceptions qui reflètent vraiment qui ils sont. Avec le lancement de MyBespoke, Samsung fait un pas de plus vers la concrétisation de cette vision. Samsung continuera d’innover pour élargir la conception, l’expérience et la personnalisation afin de rendre la vie à la maison plus expressive et agréable.

Restez à l'écoute pour le reste des versements de cette série.