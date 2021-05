[Bespoke Home] ③ Rendre la vie transparente avec SmartThings – Samsung Global Newsroom

Dans «Bespoke Home 2021», Samsung Home Appliances a offert une vision de la maison sur mesure – un nouveau style de vie à la maison rempli d’appareils magnifiquement conçus, flexibles pour s’adapter à tous les styles de vie et connectés de manière transparente pour un maximum de commodité. Dans cette troisième tranche de [Bespoke Home], nous explorons les services SmartThings pour rendre la vie transparente dans la maison sur mesure.

Au cours de la dernière année, nous avons passé plus de temps à la maison avec plus de gens faisant plus de choses sous un même toit. Pour certains, cela signifie que la gestion de la maison – faire en sorte que tout fonctionne correctement et propre – est devenue assez compliquée.

Ce mode de vie « nouveau normal » a suscité le besoin d’un écosystème de produits, de solutions IoT et de services numériques qui rationalisent les routines quotidiennes et nous aident à gérer nos maisons plus efficacement grâce à l’automatisation et aux recommandations intelligentes.

Lors de Bespoke Home 2021, Samsung a présenté les services SmartThings qui sont déjà disponibles ou le seront en 2021, contribuant à rendre la vie à la maison transparente et à libérer plus de temps et d’énergie pour les choses qui comptent.

Cuisine SmartThings

Que ce soit par curiosité ou par nécessité, nous sommes nombreux à avoir amélioré notre jeu de cuisine cette année.

SmartThings Cooking peut vous aider à améliorer votre parcours culinaire en intégrant de manière transparente votre expérience culinaire, de la préparation des repas aux achats. Propulsé par Whisk’s Food AI, SmartThings Cooking apprend vos goûts, vos préférences et vos objectifs nutritionnels uniques pour organiser des recommandations de recettes et des plans de repas personnalisés. En comprenant vos ingrédients ou appareils préférés et vos produits d’épicerie que vous avez sous la main, le service suggère des recettes que vous aimerez, vous guide tout au long des processus de planification, d’achat et de cuisson, tout en communiquant directement avec vos appareils de cuisine intelligents Samsung.

Si vous possédez un Family Hub ™, SmartThings Cooking peut être associé aux caméras ViewInside de votre réfrigérateur. En utilisant les capacités de reconnaissance des aliments AI, les caméras peuvent scanner automatiquement les produits à l’intérieur de votre réfrigérateur et les identifier. Vous pouvez l’afficher sur l’écran de votre Family Hub ™.1

Un planificateur de repas automatique recommande les repas de la semaine et génère des listes de courses pour les ingrédients manquants. Si vous le souhaitez, vous pouvez ensuite vous connecter directement aux détaillants en ligne pour commander directement à partir de votre smartphone.

Lorsque vous êtes prêt à commencer à cuisiner, SmartThings Cooking devient votre sous-chef car vos appareils Samsung communiquent directement entre eux. SmartThings Cooking enverra les données de recette directement à votre cuisinière ou four intelligent pour vous assurer que vos paramètres sont saisis avec précision, vous donnant une chose de moins à craindre. Bon appétit!

Entretien des vêtements SmartThings

Bien que les costumes et les tenues de soirée ne soient plus portés autant qu’auparavant, nous remplissons toujours les paniers tous les jours. SmartThings Clothing Care, qui fonctionne avec les laveuses et sécheuses intelligentes Samsung, ainsi que le nouveau Bespoke AirDresser, fournit trois services clés pour que vous puissiez tout régler facilement.

Le service peut recommander des cycles pour votre lavage en fonction des matériaux des vêtements, de vos habitudes d’utilisation, de la météo et de la saison.

SmartThings Clothing Care garde également une trace des niveaux de détergent dans votre laveuse et dispose d’un Smart Reorder2 fonction qui vous aide à gérer et à acheter des fournitures de lessive en passant des commandes en ligne.

À partir de la seconde moitié de 2021,3 Les cycles personnalisés sont également faciles à gérer avec SmartThings Clothing Care. Vous pouvez stocker jusqu’à dix cycles personnalisés et les nommer vous-même, donc si vous avez un penchant pour les vêtements vintage délicats ou le cuir, vous pouvez enregistrer des options distinctes pour chacun d’eux.

SmartThings Air

Avec les parents, les enfants, les animaux domestiques et les colocataires qui courent dans la maison, il est essentiel de rester conscient de la qualité de l’air dans diverses parties de la maison ainsi qu’à l’extérieur.

SmartThings Air vous donne des informations importantes sur la qualité de l’air dans chaque partie de votre maison, et même à l’extérieur.

SmartThings Air peut suggérer des conseils utiles et même automatiser les paramètres qui activent les climatiseurs synchronisés, les purificateurs d’air, les capteurs d’air et les capteurs de fenêtre pour gérer la qualité de l’air ambiant.4 Respirez tranquillement avec des alertes et des fonctions de qualité de l’air en temps réel adaptées à vos besoins, tandis que SmartThings Air vous donne les informations dont vous avez besoin pour vous assurer que la ventilation et la circulation de l’air de votre maison sont contrôlées.

SmartThings Pet

Si vous avez déjà souhaité avoir un moyen de garder un œil sur votre animal pendant votre absence, SmartThings Pet est le service qu’il vous faut.

En mode Pet Care, le service utilise la caméra de l’aspirateur robot Jet Bot AI + de Samsung pour enregistrer des vidéos de votre animal chaque fois qu’il apparaît et vous envoyer ces vidéos en temps réel. Le Jet Bot AI + est alimenté par Intel AI et peut apprendre à reconnaître votre animal de compagnie.

De plus, le service peut se connecter à d’autres appareils SmartThings de votre maison, y compris les climatiseurs, les lumières, les purificateurs d’air et plus, vous permettant de modifier les paramètres à distance pour rendre votre animal aussi confortable que possible, même lorsque vous n’êtes pas à la maison.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.

1 Indisponible sur mobile. La disponibilité et la fonctionnalité peuvent varier selon la région.

2 Actuellement disponible aux États-Unis, avec des plans d’expansion sur certains marchés. La disponibilité et la fonctionnalité peuvent varier selon la région.

3 États-Unis uniquement, avec des plans d’expansion sur certains marchés. La disponibilité et la fonctionnalité peuvent varier selon la région.

4 La disponibilité et la fonctionnalité peuvent varier selon la région.