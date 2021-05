[Bespoke Home] ② Les appareils électroménagers Samsung offrent des solutions flexibles pour de nouvelles façons de vivre – Samsung Global Newsroom

Récemment, à ‘Bespoke Home 2021’ événement, Samsung Electronics a dévoilé sa vision d’un nouveau type de maison – une maison sur mesure – dans laquelle les appareils sont magnifiquement conçus, flexibles pour s’adapter à tous les styles de vie et connectés de manière transparente pour un confort maximal. Dans ce deuxième volet de notre série «Bespoke Home», nous examinerons de plus près comment les derniers appareils électroménagers de Samsung répondent à la tendance récente des maisons à devenir des espaces polyvalents.

Les événements de l’année écoulée ont apporté de grands changements dans notre vie quotidienne. Les verrouillages ont obligé beaucoup d’entre nous à passer plus de temps à la maison et ont transformé nos maisons elles-mêmes en salles de classe, bureaux et même gymnases. Cette tendance a conduit à une demande accrue d’appareils électroménagers adaptés aux espaces multifonctionnels, ainsi que d’appareils qui facilitent la sécurité et l’hygiène de nos maisons.

Lisez la suite pour découvrir comment les appareils sur mesure de Samsung, présentés lors du récent événement « Bespoke Home 2021 » de la société, peuvent aider à répondre à ces besoins.

Tirez le meilleur parti de votre espace

Plus de quatre consommateurs européens sur dix ont déclaré dans une récente enquête de Samsung qu’ils font ces jours-ci des choses à la maison qu’ils n’auraient pas faites auparavant.1 Afin de s’adapter à ces nouvelles activités, les ménages ont besoin d’appareils flexibles et garantissent que les maisons sont à l’abri des polluants.

Purificateur d’air Samsung sur mesure: La qualité de l’air intérieur est une chose importante à prendre en compte lorsque vous essayez d’extraire plus de fonctionnalités des espaces mal ventilés. Cela devient d’autant plus important que 47% des Américains dans une enquête Samsung ont déclaré créer de nouveaux espaces de bien-être dans leurs maisons, principalement dans les sous-sols, les salons et les chambres.2 Cela peut être préoccupant, car les concentrations de certains polluants peuvent être de deux à cinq fois plus élevées dans l’air intérieur que dans l’air extérieur. selon l’Agence américaine de protection de l’environnement.3

Le nouveau purificateur d’air sur mesure de Samsung aspire l’air dans cinq directions pour s’assurer que l’air autour de vous est frais et se connecte à SmartThings Air pour faciliter le maintien à distance de la qualité de l’air de votre maison. Si vous avez un compagnon à fourrure, utilisez le mode Pet pour augmenter le débit d’air en mode Low de 20%4 pour capturer plus efficacement les poils d’animaux difficiles à voir. Le purificateur d’air intelligent Bespoke dispose d’un système de filtration en quatre étapes et est testé par l’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM).5

Le purificateur d’air sur mesure sera disponible aux États-Unis dans un choix de modèles gris et vert foncé plus tard cette année. Que vous méditiez, que vous fassiez des burpees ou que vous profitiez simplement de la paix et de la tranquillité, assurez-vous de respirer de l’air frais avec le purificateur d’air sur mesure.

Réfrigérateur Samsung Bespoke Cube: L’épicerie n’est pas la seule chose que nous devons stocker à des températures fraîches. Comme les consommateurs passent plus de temps à la maison, ils ont besoin d’un stockage plus spécialisé pour des articles comme le vin et les cosmétiques. Le réfrigérateur Samsung Bespoke Cube est conçu pour répondre à ces besoins, avec une forme compacte qui peut être placée n’importe où, ainsi que des réglages de température précis, allant de cinq à 18 degrés Celsius, qui peuvent être optimisés en fonction de tout ce qui est stocké à l’intérieur – que ce soit que ce soit du vin, de la bière, des cosmétiques, des suppléments ou même des aliments pour animaux de compagnie. L’unité est également silencieuse, ce qui signifie que vous pouvez la placer dans votre chambre ou votre bureau sans vous soucier du bruit.

Garder votre maison hygiénique

Les événements de l’année écoulée ont mis au premier plan les préoccupations concernant l’hygiène domestique. Cependant, avec les gens qui se déplacent constamment dans la maison, essayer de tout garder en sécurité et hygiénique peut sembler accablant. Les appareils électroménagers de Samsung offrent des solutions pratiques dans ce domaine en facilitant la protection de votre maison contre divers polluants.

Samsung Bespoke Jet ™: Le dernier aspirateur-balai Jet de Samsung facilite le nettoyage avec sa Clean Station ™ tout-en-un et sa station de chargement.

Une fois que vous avez fini de passer l’aspirateur et de fixer votre Samsung Bespoke Jet ™, il utilise la technologie brevetée Air Pulse ™ de Samsung pour vider la poubelle tout en rechargeant la batterie. La Clean Station ™ tout-en-un du nouveau Bespoke Jet ™ dispose d’un système de filtration avancé qui emprisonne 99,999% des poussières fines et des allergènes.6

La technologie d’inverseur numérique de l’appareil lui permet d’offrir jusqu’à 210 watts de puissance d’aspiration7 pour des performances de haut niveau, tandis que sa conception légère, la meilleure de sa catégorie, maximise la portabilité, pesant environ 2,5 kilogrammes et dotée d’une brosse à action mince. La combinaison de moins de tracas, moins de tension et trois belles couleurs sur mesure changera la façon dont vous passez l’aspirateur dans votre maison.

Purificateur d’eau sur mesure Samsung: Le purificateur d’eau sur mesure est la nouvelle façon intelligente de garder une eau propre et filtrée à portée de main. L’appareil est modulaire, vous permettant de choisir si vous souhaitez un ou deux robinets, et si vous préférez uniquement la filtration de l’eau à température ambiante ou la filtration chaude / froide.8 Ces modules s’adaptent sous votre évier pour économiser de l’espace sur le comptoir, et les robinets sont offerts dans un beau design sur mesure qui offre un choix de six couleurs.

Le purificateur d’eau sur mesure Samsung a eu un total de 73 demandes de filtration certifiées par NSF International, et est livré avec une fonction de nettoyage automatique qui draine et nettoie les tuyaux d’eau connectés tous les quelques jours pour s’assurer qu’il n’y a pas d’accumulation. Le purificateur peut avertir les utilisateurs sur leur smartphone lorsque le filtre doit être changé, et il dispose également d’un robinet intelligent qui vous permet de choisir exactement la quantité d’eau dont vous avez besoin et la température que vous souhaitez.

Samsung Bespoke ShoeDresser: Le ShoeDresser de Samsung est une innovation unique en son genre dans le monde de l’entretien des chaussures à domicile. Utilisant la même technologie JetAir ™ que l’AirDresser, un filtre désodorisant UV et une lampe UV au xénon, le ShoeDresser est capable de désodoriser, déshumidifier et éliminer les bactéries de vos chaussures.9

Samsung Bespoke AirDresser: L’appareil d’entretien des vêtements de Samsung, l’AirDresser, sera désormais disponible dans des couleurs sur mesure. Utilisant la puissante technologie JetSteam ™, l’AirDresser rafraîchit les vêtements, la literie, les peluches et plus, et est certifié par Intertek pour éliminer plus de 99% des virus, acariens, bactéries et autres substances.dix Le Samsung Bespoke AirDresser est également livré avec un nouveau capteur d’humidité qui lit plus précisément les niveaux d’humidité à l’intérieur de l’appareil pour réduire les temps de cycle d’environ 15%.11 Vous pouvez également associer votre AirDresser à SmartThings pour recevoir automatiquement des recommandations de cycle en fonction de ce que vous lavez, et même régler votre AirDresser automatiquement une fois votre cycle de lavage terminé.

