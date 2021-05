[Bespoke Home] ① Couleurs et finitions sur mesure pour chaque style de vie – Samsung Global Newsroom

Récemment, à l’occasion de « Bespoke Home 2021 », Samsung Electronics a dévoilé sa vision d’un nouveau type de maison – une maison sur mesure – dans laquelle les appareils sont magnifiquement conçus, flexibles pour s’adapter à tous les styles de vie et connectés de manière transparente pour un confort maximal. Dans ce premier volet de notre série «Bespoke Home», nous examinerons les différentes couleurs, configurations et collaborations disponibles dans les conceptions de la gamme de réfrigérateurs Bespoke.

L’introduction de la gamme phare de réfrigérateurs Bespoke de Samsung a changé notre façon de voir la conception des réfrigérateurs. Pour ce faire, nous apportons trois idées révolutionnaires à la table: une conception de panneau avant personnalisable et interchangeable, une modularité qui permet aux consommateurs de choisir et d’ajouter les configurations de stockage optimales pour répondre à leurs besoins, et un look élégant et moderne qui s’intègre parfaitement dans n’importe quelle cuisine.

Lisez la suite pour plus d’informations sur la façon dont Bespoke révolutionne la conception d’appareils électroménagers, ainsi que des détails sur les collaborations passionnantes qui ont été annoncées lors de l’événement « Bespoke Home » de Samsung.

Colorez-moi sur mesure

Des tons apaisants et neutres. Noir et blanc classique. Teintes pastel douces. Des tons audacieux et saturés qui font une déclaration. Les options de couleurs de Bespoke sont larges et variées, et adaptées à tous les goûts. Ce qui distingue vraiment la gamme, cependant, c’est la possibilité de combiner cette palette diversifiée avec une large gamme de matériaux et de finitions. Il va sans dire que c’est plus qu’un simple réfrigérateur coloré.

Les panneaux sur mesure sont disponibles dans des finitions qui vont au-delà des simples métaux de base. Si vous recherchez un look chaud et terreux, optez pour la finition en métal Cotta, qui présente une texture argileuse. Si votre cuisine comporte de grandes fenêtres, la finition brillante Glam Glass reflétera magnifiquement la lumière du soleil dans toute la pièce.

Les options de couleur de Bespoke ont été étendues pour le déploiement mondial de la gamme de réfrigérateurs cette année, avec huit options disponibles aux États-Unis et jusqu’à 14 options en Europe, selon le modèle. Qu’il s’agisse d’un réfrigérateur classique à 4 portes, d’un simple congélateur à montage par le bas ou d’une combinaison de modules de congélateur à 1 porte et à montage par le bas, vous serez en mesure de créer un réfrigérateur sur mesure qui combine le rangement dont vous avez besoin et l’esthétique que vous souhaitez. s’adapter à votre style de vie.

À l’avenir, Samsung continuera d’ajouter plus d’options à la palette de Bespoke qui répondent aux préférences en constante évolution des consommateurs, ainsi qu’aux dernières tendances. De plus, grâce au design interchangeable de Bespoke, les consommateurs peuvent continuer à explorer différentes possibilités pour leur réfrigérateur en l’équipant de nouveaux panneaux adaptés à leur style de vie.

Conception modulaire, ajustement sans couture

Imaginez avoir un réfrigérateur qui se transforme à vos côtés pour vous offrir une expérience vraiment sur mesure. Lorsque vous vivez un changement de style de vie important, vous n’avez pas besoin de jeter ce que vous avez utilisé et de le remplacer par quelque chose de nouveau. Au lieu de cela, vous pouvez simplement ajouter ce que vous avez dans ce dont vous avez besoin.

Par exemple, vous pouvez utiliser l’unité 2 portes lorsque vous vivez seul, et plus tard – lorsque vous obtenez un colocataire ou emménagez avec un autre significatif, par exemple – ajoutez un autre module 1 porte ou 2 portes à transformez votre réfrigérateur en un modèle à deux portes. Lorsque vous avez besoin d’un espace de rangement supplémentaire pour accueillir une famille grandissante, ajoutez simplement un congélateur en bas ou un autre module à 1 porte, en fonction de votre style de vie.

Les portes de chaque module sont également réversibles et conçues pour s’ouvrir facilement, vous donnant la liberté de placer votre réfrigérateur Bespoke à côté d’un meuble ou d’un mur sans vous soucier que la porte n’ait pas assez d’espace pour s’ouvrir.

Des collaborations inspirantes

Le récent événement « Bespoke Home » de Samsung a vu la société révéler trois conceptions collaboratives de réfrigérateurs sur mesure, qui seront disponibles sur certains marchés en tant que collections exclusives.

En collaboration avec l’illustrateur français Thibaud Hérem, Samsung a créé un design sur mesure pour le marché européen qui se compose de trois modules 1 porte qui se réunissent pour représenter Fontainebleau. De plus, en partenariat avec l’artiste pop Andy Rementer, Samsung a créé un design Flex 4 portes pour le marché américain qui reflète le style ludique et coloré du travail de Rementer.

En plus de ces créations, l’événement «Bespoke Home» a également offert un aperçu d’une collaboration entre Samsung et la marque de style de vie danoise HAY. La collection, qui introduit cinq nouvelles couleurs dans la gamme Bespoke, a été inspirée par des ingrédients alimentaires naturels trouvés dans les cuisines européennes.

Grâce à de telles collaborations, Samsung continue de repousser les limites de ce que les réfrigérateurs peuvent offrir aux consommateurs de tous les styles de vie et préférences de conception.

* Toutes les fonctionnalités, caractéristiques, spécifications et autres informations sur le produit fournies dans ce document, y compris, mais sans s’y limiter, les avantages, la conception, les prix, les composants, les performances, la disponibilité et les capacités du produit sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.