[Bespoke Exclusive Collection Interviews] L’artiste Thibaud Hérem explique comment ses paysages complexes ont pris vie sur des panneaux sur mesure

Pour célébrer la sortie de la dernière gamme BESPOKE de Samsung, la société collabore avec trois artistes et marques – Thibaud Hérem, Andy Rementer et HAY – pour souligner comment la large gamme de choix de couleurs et de panneaux du réfrigérateur Bespoke permet aux utilisateurs d’apporter de la créativité et une touche personnelle à leur espaces à la maison.

Le premier artiste de ce projet de collaboration à être mis en lumière est Thibaud Hérem. Né en France et désormais basé à Londres, Hérem est un illustrateur qui dépeint ces formes du quotidien que l’on retrouve dans la nature et l’architecture à travers des lignes fines. Dessiné à la main avec des stylos à pointe fine, le travail de Hérem dépeint un côté du quotidien – «l’âme» – qui ne peut être capturé par la photographie.

Un design exclusif de Thibaud Hérem de Fontainebleau pour les réfrigérateurs Bespoke de Samsung est désormais disponible en édition limitée en France, en Italie et en Pologne.

Afin d’en savoir plus sur les œuvres d’art complexes de Thibaud Hérem et comment il a donné vie à ses créations sur mesure pour cette collaboration, Samsung Global Newsroom s’est entretenu avec l’artiste pour en savoir plus.

Q: Dans votre travail, vous transmettez la beauté et la complexité de la vie quotidienne – en particulier celle des bâtiments – à travers le dessin architectural. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette orientation pour votre travail?

Les choses simples que nous rencontrons chaque jour sont pour moi de grandes sources d’inspiration. J’ai toujours dessiné et dessiné, mais l’aspect le plus important d’être illustrateur est juste d’observer, ce que je fais tout le temps. Dessiner des portraits des bâtiments qui m’entourent, ou dont j’aime simplement l’apparence, est une façon pour moi de transmettre des émotions et des histoires uniques au public.

L’architecture n’est pas seulement l’objet quotidien visible, mais aussi l’histoire et l’histoire d’une culture. Cela m’affecte énormément, personnellement, c’est pourquoi je l’ai choisi comme sujet principal.

Q: Nous apprenons que cette collaboration est votre première collaboration avec une société d’électronique mondiale. Qu’est-ce qui vous a amené à collaborer avec Samsung sur ce projet Bespoke en particulier?

Il s’agit en effet de ma première collaboration avec une entreprise technologique aussi importante, et je suis extrêmement reconnaissant que cette «première» soit avec Samsung. Je crois fermement que les meilleures collaborations se produisent lorsque chaque partie impliquée apporte sa propre expertise à la table; en fait, la nature si différente de nos industries est ce qui nous a rapprochés.

Avec cette collaboration, je voulais partager quelque chose que nos produits ont tous en commun: la science et la créativité.

Q: Quel a été votre objectif principal au cours de cette collaboration? Veuillez nous parler du sentiment que vous vouliez transmettre avec vos créations en édition spéciale.

Pour cette collaboration, j’ai voulu explorer ma propre culture au sein de ma propre pratique, d’où l’inclusion de repères français et anglais dans mes créations pour Bespoke. Travailler avec des dessins de monuments célèbres a toujours été quelque chose d’important dans ma pratique.

Le fait que mes créations pour cette collaboration soient associées à un produit aussi crucial et quotidien était, pour moi, un défi incroyable, et je pense que cela a changé la relation que mes dessins entretiennent avec le spectateur. Les designs qui en résultent les ont rapprochés physiquement du spectateur, et la promesse d’une interaction constante étant donné la nature domestique du produit Bespoke rend cette connexion plus intime.

Q: Nous avons entendu dire qu’il vous faut généralement 100 à 200 heures – parfois 600 à 700 heures, voire plus – pour que vous terminiez vos travaux élaborés. Combien de temps ont duré les dessins du projet d’édition spéciale Bespoke?

J’utilise un stylo de 0,1 mm de largeur, et la plupart du temps, je trace 4 lignes par millimètre. Par conséquent, il faut en effet beaucoup de temps pour terminer un dessin, mais ma pratique est avant tout une question de technique. Je prends le temps de perfectionner mes dessins car je vois mon art comme un métier et je travaille toujours dur pour améliorer mes compétences. Au total, ce projet a duré plus de 1 000 heures.

Q: Que pensez-vous du design unique de la ligne Bespoke qui permet aux utilisateurs de choisir les couleurs et les finitions de leurs réfrigérateurs?

La ligne Bespoke de Samsung réunit la vie et l’art, ce qui, je pense, permet de créer un lien fort entre ces deux facteurs. Cela permet également aux gens de faire l’expérience de plus d’art dans leur vie quotidienne, ce que je considère comme un avantage pour la société, car l’art a un effet émotionnel si puissant sur les gens – pour le mieux.

Je suis très heureux d’avoir participé à un projet aussi créatif avec Samsung et j’ai hâte de voir d’autres collaborations de ce type.

Q: Quelle est votre opinion sur la gamme d’options de couleurs et de matériaux pour les panneaux de la ligne Bespoke? Avez-vous des favoris particuliers?

Je pense que toute la gamme de couleurs et de finitions disponibles sur la ligne Bespoke est très agréable. En plus d’être de bon goût, ils conviennent à l’inclusion de dessins comme le mien.

Honnêtement, je voudrais meubler ma maison avec tous mes designs dans toutes sortes de finitions et de couleurs, car je vois chaque panneau comme de l’art en soi. J’ai le sentiment qu’un tel arrangement fournira le sentiment impressionnant que l’on ressent quand on est à une exposition.

Q: Avez-vous autre chose à dire à ceux qui sont intéressés par l’achat des éditions sur mesure Thibaud Hérem?

Si vous êtes un particulier qui choisit d’acheter des appareils électroménagers tels que la gamme Bespoke x Thibaud Hérem qui allie pratique et créativité, vous êtes clairement un individu qui poursuit une vie artistique – et à mes yeux, admire le paradis!