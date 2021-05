[Bespoke Exclusive Collection Interviews] L’artiste Andy Rementer présente son univers pop art dans le réfrigérateur sur mesure – Samsung Global Newsroom

Pour célébrer la sortie de la dernière gamme Bespoke de Samsung, la société collabore avec trois artistes et marques – Thibaud Hérem, Andy Rementer et HAY – pour souligner comment la large gamme de choix de couleurs et de panneaux du réfrigérateur Bespoke permet aux utilisateurs d’apporter de la créativité et une touche personnelle dans leurs espaces domestiques.

Le deuxième artiste de ce projet de collaboration mis en lumière est l’artiste pop américain Andy Rementer. Inspirées de la typographie vintage et des trouvailles des marchés aux puces, les compositions uniques de Rementer présentent des protagonistes humains et animaux représentés dans des couleurs vives avec des motifs sauvages pour une sensation spirituelle – souvent avec un bord sombre. La conception de Rementer pour le Bespoke 4 portes Flex est disponible aux États-Unis sur Samsung.com.

Afin d’en savoir plus sur la façon dont Rementer a apporté son style de signature à la gamme Bespoke, Samsung Newsroom s’est entretenu avec l’artiste pour en savoir plus.

Q: Vous êtes connu pour votre style artistique distinct et coloré. Diriez-vous que votre travail est principalement influencé par les personnes et les lieux que vous rencontrez?

Je m’inspire beaucoup des personnages que je rencontre dans les rues, ainsi que des peintures figuratives de l’histoire de l’art. En général, je ne cherche pas à illustrer de vraies personnes, mais j’essaie plutôt de représenter une version graphique plus simplifiée d’un personnage dans mon monde visuel.

Q: Votre langage visuel englobe divers médiums et sujets, mais une chose qui reste cohérente dans tous vos médiums semble être votre amour pour les motifs et la couleur. D’où vous inspirez-vous pour vos motifs?

J’adore découvrir des motifs à partir de médias visuels tels que la mode, la signalétique et l’architecture, et j’aime leur donner ma propre touche. Je peux inclure n’importe quoi, d’un motif à pois repéré sur une robe vintage à une texture de brique inhabituelle que j’ai rencontrée sur la façade d’un bâtiment. Je trouve que les motifs sont un excellent moyen d’ajouter de la texture et de la dimension aux médiums plats.

Q: Comment avez-vous trouvé le processus de collaboration? Y avait-il quelque chose en particulier qui était différent de la façon dont vous travaillez habituellement?

Je n’ai jamais créé d’œuvres d’art pour un appareil électroménager auparavant, en particulier pour un appareil aussi important que le réfrigérateur. Mon processus impliquait de considérer la forme unique de l’objet final ainsi que sa fonction dans la maison, j’ai donc trouvé intéressant de réfléchir à la façon de créer des images qui doivent être vues plusieurs fois au cours de la journée par différents ensembles d’yeux, à différentes hauteurs. et sous des angles différents.

Q: Quel était votre objectif lors de ce projet de collaboration? Veuillez nous parler du thème et du message que vous vouliez transmettre à l’espace domestique à travers vos créations en édition spéciale.

Dans tous les designs que j’ai créés, il y a des personnages représentés dans différentes situations. Certains d’entre eux vivent leur journée et certains passent simplement du temps à se détendre. Je voulais intégrer les thèmes de profiter de la vie quotidienne, d’être avec les autres et de faire une pause, car ce sont tous des événements qui se produisent généralement autour du réfrigérateur dans la maison.

Q: Quelle est votre opinion sur la gamme d’options de couleurs et de matériaux pour les panneaux de la ligne Bespoke? Comment créeriez-vous un sur mesure pour votre propre maison?

Je pense que le Bespoke que j’assemblerais intégrerait les échantillons plus neutres de panneau et de finition, car j’ai toujours préféré ce type de design pour ma maison. C’est juste ma préférence personnelle, cependant; puisque les couleurs et les finitions jouent un rôle si important dans la conception de Bespoke, j’imagine que quelqu’un avec un sens de la couleur plus fort pourrait créer des contrastes vraiment intéressants avec les différents échantillons de couleurs pour créer un espace plus coloré.

Q: Les réfrigérateurs Bespoke x Andy Rementer sont si uniques qu’ils devraient avoir une grande influence sur l’esthétique intérieure d’une maison. Dans quel type de décoration intérieure envisagez-vous ces réfrigérateurs?

Au-delà de l’édition spéciale des réfrigérateurs Bespoke x Andy Rementer, je pense que le réfrigérateur Bespoke en lui-même a une influence énorme sur l’esthétique intérieure de toute maison. Je n’avais jamais envisagé de pouvoir choisir moi-même les panneaux de mon réfrigérateur avant la sortie de Bespoke, et en tant qu’artiste qui aime l’art et la vie, je suis très heureuse de pouvoir faire partie d’un tel projet qui met vraiment en lumière sur la beauté de l’art dans la vie quotidienne.