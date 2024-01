Besoins de l’intersaison de la MLS : ce que les 29 équipes doivent ajouter avant la fermeture de la fenêtre

La pré-saison de la MLS se déroule dans l’air vif de janvier. Les joueurs se présentent aux examens médicaux et aux séances d’entraînement initiales, les clubs se préparent pour leurs voyages de pré-saison par temps chaud. Dans certains cas, un match de Coupe des Champions de la CONCACAF attend dans quelques semaines seulement.

Aucune liste de MLS n’est complète à ce stade précoce, mais certains ont plus de travail à faire que d’autres. Voici les besoins des 29 clubs alors que la pré-saison démarre avant la journée d’ouverture de la MLS, le 21 février.

Plus de L’Athlétisme…

Atlanta United

Besoins : Un n°6, plan de succession de Thiago Almada

Le plus grand besoin restant d’Atlanta était un numéro 6 de départ, mais cela est sur le point d’être rayé avec le club finalisant la signature de l’international polonais Bartosz Slisz du Legia Varsovie pour un montant de 3,5 $, selon des sources. L’Athlétisme.

Le onze de départ pourrait être l’un des meilleurs de la ligue si les nouveaux ajouts hors saison (Slisz et le défenseur central Stian Gregersen) sont à la hauteur des attentes. Les recrues estivales Tristan Muyumba, Xande Silva et Saba Lobjanidze se sont immédiatement intégrées au groupe et ont mis en valeur les stars existantes. Slisz devrait être dans le même moule. Sa récupération du ballon et sa couverture au sol permettront aux arrières latéraux Caleb Wiley et Brooks Lennon d’avancer davantage et atténueront le stress défensif de Muyumba au milieu de terrain.

Ce fut une excellente intersaison pour Atlanta, avec le milieu de terrain Dax McCarty et le défenseur Derrick Williams également recrutés pour une rotation à leurs postes respectifs. Ils n’ont pas de besoins immédiats, mais devront être prêts si/quand une offre trop belle pour être refusée arrive pour Thiago Almada. Il a été lié à l’Atlético Madrid de la Liga cette semaine. Atlanta serait en mesure d’ajouter un DP senior à sa place si/quand il serait vendu.

ALLER PLUS LOIN La MLS capitalise-t-elle sur la vente du potentiel de la ligue ?

Austin FC

Besoins : Attaquants de haut niveau, un défenseur central

L’Austin FC a été lié à l’avant-centre international colombien de River Plate, Miguel Borja, qui serait très probablement un joueur désigné grâce à ses frais de transfert. Austin est prêt à jouer avec Sebastian Driussi dans un deuxième rôle d’attaquant, mais l’attaque à l’extérieur de lui est en pleine évolution.

L’ailier du DP Emiliano Rigoni n’a pas fait sa marque, pas plus que l’attaquant Gyasi Zardes tandis que Diego Fagundez a été échangé l’été dernier pour lancer la refonte de l’effectif sous Rodolfo Borrell.

Austin a également besoin de plus de joueurs de niveau débutant à l’arrière central et à l’arrière droit.

Charlotte FC

Besoins : attaquant DP, ailiers, élever Nikola Petkovic

À l’approche de la troisième année, le Charlotte FC compte plusieurs bonnes pièces dans son effectif. Ils ont juste besoin de quelques ajustements et que les pièces s’ajustent mieux.

Dès le début de l’attaque, l’ailier du DP Kamil Jozwiak a sous-performé et l’ajustement entre les attaquants du DP Enzo Copetti et Karol Swiderski n’était pas serré. Ce sera la première priorité de la liste de choses à faire du nouveau manager Dean Smith. Il était clair que le front office et l’équipe d’entraîneurs précédente n’étaient pas d’accord sur la vision tactique, ce qui avait un impact direct sur l’ajustement de Swiderski et Copetti.

Jozwiak est probablement absent. Swiderski l’est peut-être aussi. Les éventuels DP amenés à les remplacer doivent être plus complémentaires. Si les deux partent, il est logique de cibler un milieu de terrain offensif et un ailier ; Charlotte a déjà offert environ 9,5 $ pour le milieu offensif danois Albert Grønbæk de Bodø/Glimt.

Lors de la dernière intersaison, Charlotte a recruté le milieu de terrain central serbe montant Nikola Petkovic pour environ 3 millions de dollars auprès du FK Cukaricki. Il a passé toute l’année 2023 avec la deuxième équipe de Charlotte parce qu’il n’y avait pas de place dans leur plafond salarial pour l’amener dans la première équipe. Petkovic, 20 ans, a inscrit trois buts et quatre passes décisives en 739 minutes en MLS Next Pro. Il est prêt pour la MLS. D’une manière ou d’une autre, il faut l’élever cet hiver. Il est susceptible de prendre une place d’initiative U-22, mais Charlotte peut en ouvrir une en faisant appel à un jeune DP si/quand Jozwiak ou Swiderski partent.

le feu de Chicago

Besoins : Atteindre des signatures haut de gamme

Le Chicago Fire a des besoins à plusieurs postes clés, notamment au n°9, milieu de terrain central, ailier gauche et arrière droit. Plus important encore, cette position est que le club ne manque plus aucune signature de DP.

Chicago a déjà une place DP ouverte et le club vise un avant-centre. Ils devraient pouvoir en ouvrir un autre, en attendant le départ de Jairo Torres, un ailier mexicain qui n’a produit aucun but et aucune passe décisive en 41 apparitions à Chicago après un transfert de 6 millions de dollars. Il est temps de passer à autre chose, au diable les coûts irrécupérables.

Le bilan du Fire en matière de DP au cours des quatre dernières années n’a pas été formidable. Torres, Gaston Gimenez, Xherdan Shaqiri, Ignacio Aliseda, Ousmane Doumbia, etc. Cela doit changer avec ces deux spots de DP.

En plus de trouver un nouveau domicile pour Torres, le club cherche probablement à quitter Kacper Przybylko, Arnaud Soquet, Gimenez et d’autres vétérans sous-performants.

FC Cincinnati

Besoins : Milieu central, latéraux

Le FC Cincinnati recharge à la volée son groupe vainqueur du Supporters’ Shield. Plusieurs joueurs clés restent – ​​le MVP en titre de la MLS Lucho Acosta, le défenseur de l’année de la MLS Matt Miazga, le milieu de terrain défensif du DP Obi Nwobodo – mais quelques partants sont déjà absents et doivent être remplacés.

Le milieu de terrain central Junior Moreno est toujours en fin de contrat, tout comme l’ailier droit Santi Arias. Le club attend des offres pour l’ailier gauche Alvaro Barreal, et l’attaquant de l’USMNT Brandon Vazquez a déjà officiellement signé pour le CF Monterrey.

La bonne nouvelle est que deux meilleurs agents libres, Miles Robinson et Corey Baird, sont à bord. Les joueurs de niveau débutant aux deux postes d’ailier et soit un retour pour Moreno, soit un remplacement de Moreno sont toujours sur la liste des choses à faire.

ALLER PLUS LOIN Les mouvements MLS que j’aime : Miles Robinson à Cincy, transferts de St. Louis

Rapides du Colorado

Besoins : n°6

Les Rapids ont réalisé des affaires clés au début de l’hiver, en nommant l’entraîneur-chef Chris Armas, en recrutant le gardien de l’USMNT Zack Steffen et l’agent libre Omir Fernandez, et en utilisant une place de DP pour signer Djordje Mihailovic d’AZ. Ils ont également signé un contrat à long terme avec le milieu de terrain Cole Bassett. Cela a été un excellent début d’intersaison, avec au moins trois (sinon quatre) nouveaux titulaires déjà dans l’équipe.

Il ne reste plus qu’à ajouter un récupérateur de ballon au milieu de terrain pour commencer à côté de Connor Ronan. Ronan était l’un des points forts du club l’année dernière et est excellent en tant que meneur de jeu profond. L’équipe se solidifiera encore mieux s’il y a un vainqueur du ballon à ses côtés. Le club est en effet à la recherche d’un milieu défensif.

Le Colorado finalise également un accord pour signer l’arrière gauche Sam Vines du Royal Anvers, selon des sources. Le nouvel arrière gauche Miguel Navarro pourrait désormais se rendre ailleurs pour passer des minutes régulières avant la Copa America cet été, que ce soit dans le cadre d’un prêt ou d’un contrat permanent.

L’équipage de Colomb

Besoins : Profondeur de l’aile droite

Les champions en titre de la Coupe MLS retrouveront l’écrasante majorité de leur noyau pour 2024. Ils ont agi rapidement cette intersaison pour ajouter Derrick Jones (qui peut jouer au milieu de terrain central ou en défense centrale) et Marino Hinestroza (naturellement ailier ; nous verrons s’il est dans attaque ou arrière gauche).

Columbus a des talents d’élite et haut de gamme ainsi que de la profondeur dans tous les domaines, à l’exception de l’ailier droit. Mo Farsi est le titulaire actuel, mais le club des Émirats arabes unis Al-Wasl a un réel intérêt à le signer. Quoi qu’il en soit, le club a besoin d’une autre option derrière le farsi avec tous les matchs auxquels il jouera. Si Farsi part, deux nouveaux ailiers devraient arriver.

ALLER PLUS LOIN “Rappelez-vous d’où vous venez” : The Crew a remporté la Coupe MLS comme lui-même et rien de plus

DC United

Besoins : défenseur central de départ, options de milieu de terrain central

Dans une nouvelle ère sous la direction du directeur général Ally Mackay et de l’entraîneur-chef Troy Lesense, une grande partie de cette première fenêtre de transfert consiste à réinitialiser la liste et à construire les éléments de base pour aller de l’avant.

DC a fait un excellent travail du côté sortant – 13 jusqu’à présent. Incomings est titré par l’arrière droit Aaron Herrera. Garrison Tubbs est un autre talent passionnant, signé d’Atlanta United.

Un défenseur central clé est sur la liste de souhaits. Le milieu de terrain central est actuellement léger, mais cela peut être résolu lors de la pré-saison derrière les partants Mateusz Klich et Russell Canouse.

FC Dallas

Besoins : Défenseur central, n°9

Le FC Dallas a besoin d’un défenseur central partant pour son partenaire Nkosi Tafari. Il y a eu une sorte de porte tournante au cours des dernières années. Jose Martinez est parti cet hiver, Matt Hedges l’hiver dernier et Reto Ziegler après 2020.

Si le club ouvre davantage le budget, un DP n°9 serait un gros coup de pouce pour l’équipe de Nico Estevez. Cela permettrait à Jesus Ferreira de jouer en tant que deuxième attaquant aux côtés d’un numéro 9 plus traditionnel. Le club a cependant cette place de DP ouverte depuis l’hiver dernier.

Dynamo de Houston

Besoins : n°9, CM

Sebastian Ferreira est de retour de prêt et toutes les personnes impliquées disent les bonnes choses sur son avenir au club. Un départ reste néanmoins possible.

Le départ de Ferreira ouvrirait une place de DP pour signer un nouveau numéro 9. Cela ne peut pas vraiment arriver si Ferreira ne part pas. Corey Baird, avant-centre titulaire de l’année dernière, a signé avec le FC Cincinnati en agence libre

Si Coco Carrasquilla est vendu ce mois-ci, un autre milieu de terrain sera une priorité, même si Sebastian Kowalczyk a été signé cet été dans cette optique. Ils seraient tout simplement trop légers à ce poste, même si Kowalczyk est titulaire.

ALLER PLUS LOIN Au sein du comité qui détermine l’impact de Messi sur les dépenses de la MLS

Sporting KC

Besoins : Milieu de terrain DP

Avec le départ de Gadi Kinda, le Sporting KC pourrait à nouveau utiliser cette troisième place de DP sur un milieu de terrain à l’esprit offensif. Erik Thommy a été une recrue solide, mais un créateur de chance plus traditionnel compléterait bien le groupe.

Les ajouts du SKC l’année dernière à Nemanja Radoja et Dany Rosero ont été essentiels à leur essor en seconde période et restent des joueurs clés jusqu’en 2024. L’effectif n’a pas besoin de grand-chose, mais d’un petit coup de pouce offensif et d’une bonne santé continue d’Alan Pulido et Johnny. Russell.

ALLER PLUS LOIN Le Sporting KC va embaucher Gavin Wilkinson comme directeur sportif

Galaxie de Los Angeles

Besoins : attaquant DP

Le LA Galaxy est en train de finaliser un accord pour recruter l’ailier Gabriel Pec dans le cadre d’un contrat record avec Vasco da Gama, tel que rapporté par L’Athlétisme. Ils ont une autre place de DP et doivent la combler avec un autre attaquant pour reconstruire le groupe.

Le club poursuit l’ailier ghanéen Joseph Paintsil du KRC Genk, qui serait un…