Besoin d’une assurance iPhone ? 3 façons simples de protéger vos appareils numériques

Comment puis-je dire cela poliment : il se passe des choses.

Lorsque vous transportez des gadgets légers – avec des écrans fragiles et des composants minuscules – des menaces comme l’eau et, euh, la gravité, peuvent faire des ravages sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable.

Vous n’avez pas besoin d’être un klutz pour qu’un accident se produise, qu’il s’agisse d’un écran fissuré, d’un enfant renversant un verre sur un iPad ou d’une batterie d’ordinateur portable surchauffée après une trop longue exposition au soleil.

« Au cours d’une année qui a été façonnée par l’abri sur place et le fait de rester à la maison, nous avons été surpris par certains des pics de dommages causés à la technologie l’année dernière », a déclaré Bettie Colombo, directrice principale des communications d’entreprise chez Asurion, l’un des principaux fournisseurs d’assurance pour appareils. services de garantie et d’assistance. La société possède également près de 700 magasins uBreakiFix aux États-Unis et au Canada.

En fait, uBreakiFix a enregistré une augmentation de près de 90% des incidents liés aux liquides, une augmentation de 25% des écrans fissurés et une augmentation de 65% des téléphones « irrécupérables » (ceux qui sont tombés là où ils ne peuvent pas être récupérés).

Et il ne s’agit pas seulement de dommages : vos appareils pourraient également être perdus ou volés cet été, en particulier chez les voyageurs occupés qui laissent accidentellement un téléphone à l’arrière d’un véhicule de covoiturage, sur une table basse dans le hall d’un hôtel ou dans ce petit pochette devant votre siège d’avion.

En d’autres termes, lorsqu’il s’agit de quelque chose qui arrive à votre technologie, il s’agit souvent de savoir quand, pas si.

Mais ne vous inquiétez pas : des étapes simples peuvent mieux protéger vos appareils numériques – et peut-être plus important encore, les données qui y résident.

Faire le cas

Au rayon « duh », la première chose que vous devez faire est d’acheter un étui adapté pour vos appareils.

Ceci est particulièrement important pour votre smartphone, en cas de choc, de chute ou de chute dans l’eau (de nombreux téléphones sont résistants à l’eau, mais pas étanches).

Et vous n’avez pas besoin de casser votre tirelire sur une affaire, car il y en a plusieurs disponibles dans votre magasin à un dollar local, croyez-le ou non. Eh bien, pour les marques et les modèles populaires, tels que l’iPhone, le Samsung Galaxy et le Google Pixel.

Il y a des raisons pour lesquelles beaucoup ne veulent pas de cas. Certains pensent que cela ajoute du volume supplémentaire à l’appareil. D’autres ne veulent pas dissimuler leur coûteux smartphone, car c’est un symbole de statut (les iPhones, principalement) ou ils ont une couleur qu’ils veulent voir. Un troisième groupe ne peut tout simplement pas se donner la peine d’acheter et d’appliquer un étui de protection.

Quoi qu’il en soit, il vaut mieux prévenir que guérir.

Pendant que vous y êtes, pensez également à un protecteur d’écran transparent, qu’il s’agisse de plastique ou de verre trempé, qui pourrait réduire les risques d’un écran rayé ou fissuré. Ceux-ci sont également relativement peu coûteux et constituent un moyen intelligent de protéger votre investissement.

Envisagez un régime d’assurance

Les garanties des fabricants couvriront les smartphones, tablettes, ordinateurs portables et autres équipements électroniques, mais généralement pour un an seulement, et elles n’incluent pas souvent les dommages causés par les accidents (lisez les petits caractères avant d’acheter). Certains achètent des garanties prolongées, si cela est raisonnable, pour plus de tranquillité d’esprit.

En ce qui concerne l’assurance habitation, votre police ne paiera pas si votre technologie est endommagée (comme une chute de smartphone) ou si un ordinateur portable est grillé après une surtension suite à une panne de courant. De plus, les appareils électroniques portables ne sont généralement couverts que jusqu’à 1 500 $ en vertu d’une police d’assurance habitation standard, selon la Property Casualty Insurers Association of America.

Étant donné que les appareils mobiles peuvent être coûteux à réparer ou à remplacer, vous pouvez envisager un plan de protection dédié, qui peut couvrir plusieurs appareils et toutes sortes de situations, y compris les chutes accidentelles, les déversements de liquide, les surtensions, le cambriolage et le vol, ainsi que les inondations. et le feu.

Asurion, par exemple, propose Asurion Home+, un forfait à 24,99 $/mois qui protège pratiquement toutes les technologies domestiques sous un même toit : appareils domestiques intelligents, téléviseurs, ordinateurs, tablettes, consoles de jeux, appareils portables, etc. c’est vieux. La société – qui dit avoir environ 300 millions de clients dans le monde – réparera ou remplacera la technologie qui est en panne (souvent dans un magasin uBreakiFix), ou vous en serez remboursé.

Cependant, les polices d’assurance pour smartphone doivent généralement être souscrites auprès de transporteurs au moment de l’achat ou dans un court laps de temps par la suite.

Activer les applications « Rechercher mon »

Tous les iPhones et téléphones Android incluent un logiciel pour trouver un appareil manquant, mais vous devez le configurer à l’avance.

Les services gratuits incluent Find My pour iOS (iPhone, iPad) et Find My Device pour les téléphones et tablettes Android.

En cas de perte ou de vol de votre téléphone, vous pouvez le verrouiller à distance si vous n’avez pas encore de mot de passe dessus ; afficher un message « Veuillez m’appeler pour une récompense » ; nettoyer ses données ; ou suivez-le sur une carte en ligne.

Lorsque vous réalisez que votre téléphone a disparu, vous devez vous connecter sur un autre appareil ou navigateur Web sur un ordinateur avec le même nom de compte et le même mot de passe que votre téléphone. Pour iPhone, c’est iCloud.com (et connectez-vous avec votre identifiant Apple), tandis que pour Android, c’est android.com/find (et connectez-vous avec votre identifiant Google).

Souvent, avec des fonctionnalités supplémentaires, il existe également des applications de suivi tierces, telles que iSharing (iPOS, Android), Glympse (iOS, Android), Life360 (iOS, Android) et Where’s My Droid (Android).

Pour que le suivi fonctionne, l’appareil devra être allumé ; connecté à Internet, via un opérateur cellulaire ou Wi-Fi ; et fonctionnant avec au moins une certaine charge restante dans la batterie. Si tout est configuré correctement, vous devriez voir son dernier emplacement connu.

Si votre téléphone a été volé, n’essayez jamais de le récupérer vous-même. Au lieu de cela, contactez la police avec les informations, telles que l’adresse où se trouvait votre appareil.