Une fusée vétéran de la société aérospatiale SpaceX de l’entrepreneur milliardaire Elon Musk a lancé dimanche 143 vaisseaux spatiaux dans l’espace, un nouveau record pour le plus grand nombre de vaisseaux spatiaux déployés sur une seule mission, selon la société.

La fusée Falcon 9 a décollé à 10 h HNE du complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral en Floride. Il a volé vers le sud le long de la côte est de la Floride en direction de l’espace, a indiqué la compagnie.

La fusée réutilisable a transporté 133 engins spatiaux commerciaux et gouvernementaux et 10 satellites Starlink vers l’espace – une partie du programme SmallSat Rideshare de la société, qui fournit un accès à l’espace aux petits opérateurs de satellites à la recherche d’un trajet fiable et abordable en orbite, selon la société.

SpaceX a retardé le lancement d’un jour en raison de conditions météorologiques défavorables. Le 22 janvier, Musk, également directeur général de Tesla Inc., a écrit sur Twitter: «Le lancement de nombreux petits satellites pour un large éventail de clients demain. Je suis ravi d’offrir un accès à orbite à faible coût aux petites entreprises! »

SpaceX a précédemment lancé en orbite plus de 800 satellites sur les milliers nécessaires pour offrir un Internet haut débit dans le monde, un investissement de 10 milliards de dollars qui, selon lui, pourrait générer 30 milliards de dollars par an pour aider à financer le programme de fusées interplanétaires de Musk, appelé Starship.