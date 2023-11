Besoin d’un plan de week-end ? Découvrez ces événements à la Nouvelle-Orléans | Divertissement/Vie

Entrez dans la nuit et soyez un peu « frappé par les étoiles » au BAL DE L’ODYSSÉE. Enfilez des haillons joyeux (habillez-vous pour éblouir) et rendez-vous au New Orleans Museum of Art pour « Starstruck : A Fashion Odyssey », le gala annuel de collecte de fonds du havre d’art de City Park, axé sur le look fabuleux. Rebirth Brass Band assurera la partition, avec de la nourriture, des cocktails et un voyage dans les images, les sons et les sensations du musée. Les billets pour le gala, vendredi à 20 h, commencent à 150 $. Mettez un peu d’éclat dans votre nuit ici.

Le Crescent City Coin Club met l’argent et l’or en jeu pour la saison au EXPOSITION DE MONNAIES Vendredi de 10 h à 17 h et samedi de 9 h à 16 h au Columbus Room, 3310 Florida Ave., Kenner. Attendez-vous à trouver des acheteurs, des vendeurs et des évaluateurs de devises nationales et étrangères, de doublons, de lingots, de fournitures et bien plus encore. Consultez plus d’informations ici.