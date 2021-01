Cet article fait partie de notre nouvelle série, Courants, qui examine comment les progrès rapides de la technologie transforment nos vies. Lors de la première chirurgie de remplacement articulaire en 1890, le chirurgien allemand Themistocles Gluck a implanté «des morceaux d’ivoire sculptés et usinés» dans des articulations atteintes de tuberculose – en commençant par une arthroplastie du genou pour une jeune fille de 17 ans, selon l’historien médical et l’auteur Dr David Schneider. Les implants utilisés aujourd’hui, ainsi que ceux pratiquant l’implantation, sont radicalement différents de ceux du temps de Themistocles Gluck. Dans des milliers de ces procédures, des robots aident désormais les chirurgiens à garantir un ajustement optimal de la nouvelle articulation. Bien que de nombreux médecins exécutent toujours les procédures avec succès sans leur aide, la capacité des robots à aider à obtenir un positionnement plus précis de l’implant – souvent déterminée par la modélisation informatisée en 3D de l’articulation du patient avant la procédure réelle – rend leur rôle susceptible de se développer au cours de la prochaine décennie à mesure que les implants deviennent plus individualisés et que des technologies telles que la réalité augmentée sont intégrées dans la salle d’opération.

Et les remplaçants eux-mêmes ont changé. Au cours du siècle dernier, ils ont évolué pour inclure le métal, le plastique et la céramique, et sont maintenant faits de titane, de chrome cobalt et de plastiques spécialement renforcés. (Finis les remplacements métal sur métal qui ont causé des problèmes dans les arthroplasties de la hanche dans le passé). Mais quelque chose d’autre important a également changé: la psychologie des patients, en particulier les baby-boomers. Désormais à la fin des années 50, 60 et 70, ils représentent environ la moitié des patients pour les arthroplasties du genou et de la hanche les plus courantes. «C’est la première génération qui essaie de rester active sur une structure vieillissante», a déclaré le Dr Nicholas DiNubile, chirurgien orthopédiste à Havertown, en Pennsylvanie. «Mes parents n’étaient pas du tout actifs. S’ils sortaient et faisaient quelque chose et avaient mal par la suite, ils ne le referaient plus jamais. Mais les baby-boomers restent actifs, en masse. » Le Dr DiNubile, 67 ans, auteur de plusieurs livres sur le sujet, a inventé le terme «boomeritis» pour décrire la vague de blessures liées au sport qu’il a vu dans sa pratique au sein de sa cohorte. «J’essaie toujours de jouer au tennis à un niveau élevé», dit-il. «J’ai parfois mal aux genoux, mais je ne m’arrête pas.» Ce changement d’attitude est une différence frappante dans la population de patients, et certains disent qu’il a contribué aux progrès de la chirurgie orthopédique.

«Quand j’ai commencé à pratiquer il y a 30 ans, si quelqu’un avait mal à la hanche, nous prenions une radiographie et même s’il souffrait d’arthrite et avait la quarantaine, nous lui disions de modifier son activité et d’attendre», a déclaré Dr William Maloney, professeur de chirurgie orthopédique à l’Université de Stanford. Plus maintenant. «La technologie a rattrapé le désir de nos patients de rester actifs», a-t-il déclaré. L’une des plus grandes innovations est survenue à la fin des années 1990 et au début des années 2000 – juste à temps pour que les baby-boomers qui courent au marathon et qui jouent au tennis commencent à montrer des signes d’usure. «L’industrie a trouvé un moyen d’améliorer les implants», a déclaré Robert Cohen, président des technologies numériques, robotiques et habilitantes pour la division de remplacement articulaire orthopédique de Stryker à Mahwah, NJ. «Nous avons utilisé exactement le même plastique – relativement souple, mais durable – et le soumettre à un post-processus, de chaleur et de rayonnement, qui l’a rendu encore plus fort. Les implants en «polyéthylène hautement réticulé» ont considérablement réduit la nécessité d’une chirurgie de révision. «L’une des principales raisons de la révision était la rupture du polyéthylène dans le joint de remplacement», a-t-il déclaré. Grâce à l’avènement du matériau plus solide et plus durable, dit-il, «nous avons pratiquement éliminé cela.» Les nouveaux implants ont également contribué à accélérer les temps de récupération. «Quand j’étais résident, les gens étaient admis à l’hôpital pendant 10 jours après une hanche ou un genou total», a déclaré le Dr Dorothy Scarpinato, à Melville, New York. «Maintenant, ils les sortent après un jour ou deux. En conséquence, a-t-elle ajouté, «les gens n’ont plus aussi peur de cette chirurgie qu’auparavant.» Les facteurs contribuant aux séjours plus courts à l’hôpital, a déclaré le Dr Maloney, comprennent une chirurgie moins invasive, des protocoles de réadaptation accélérés, de meilleures méthodes de gestion de la douleur et l’utilisation d’une anesthésie régionale plutôt que générale.

Mais, prévient le Dr Maloney, malgré le fait que de nombreux remplacements sont maintenant effectués en ambulatoire, il s’agit toujours d’une intervention chirurgicale majeure. «Les gens deviennent un peu cavaliers à ce sujet», dit-il. Les principaux risques – infection et caillot sanguin -, note-t-il, sont «rares, mais si cela vous arrive, c’est une complication majeure». Selon le Dr Maloney, l’utilisation d’antibiotiques et d’anticoagulants – sans parler des hottes chirurgicales et des systèmes de filtration de l’air dans la salle d’opération – contribue à garantir un bon résultat pour la grande majorité des patients. Dans un Étude 2018, publié dans The Journal of Bone and Joint Surgery, les chercheurs ont projeté que le nombre annuel d’arthroplasties totales de la hanche passerait à 635000 d’ici 2030 (une augmentation de 71%) et de arthroplasties totales du genou à 1,26 million en (une augmentation de 85%) . Bien sûr, les chiffres pourraient baisser cette année, car les arthroplasties, comme de nombreuses autres formes de chirurgie élective, ont été retardées dans de nombreux hôpitaux en raison de la pandémie de coronavirus. Au centre médical de l’Université de Stanford, le Dr Maloney a déclaré: «Nous n’avons fait aucune arthroplastie élective entre le 13 mars et le 5 mai.» Un arriéré a suivi, a-t-il déclaré, bien que les récentes restrictions liées à la pandémie dans son État signifiaient que beaucoup de ceux qui attendaient ont reporté à nouveau leurs procédures. De plus, a-t-il noté, les activités sportives récréatives – source d’usure pour de nombreux joints – ont été sévèrement réduites pendant les périodes de verrouillage. «Il n’y a pas de guerriers du week-end en ce moment», dit-il. Mais au cours des 20 dernières années, ils ont donné l’élan derrière la croissance de ces procédures. L’hôpital de chirurgie spéciale de Manhattan – qui effectue plus de remplacements que tout autre dans le pays (selon les Centers for Medicare et Medicaid du ministère de la Santé) – a suivi une augmentation de près de trois fois les arthroplasties de la hanche et du genou, passant d’environ 3500 en 2000 à 11000 en 2019. Le Dr Matthew Sloan de l’Université de Pennsylvanie, auteur principal de l’étude de 2018, a déclaré que «parmi les patients plus âgés, le principal moteur est le désir de rester actif».

Et ce n’est pas seulement actif, comme être capable de se déplacer dans le quartier ou de jouer avec les petits-enfants sans douleur. Dorene Schneider de Heathrow, en Floride, 65 ans, a fait remplacer les deux hanches au début des années 2000. Déjà active, Mme Schneider a non seulement refusé de réduire son exercice, mais l’a également augmenté après la chirurgie. En 2011, elle a couru son premier marathon – sept ans après son deuxième remplacement de la hanche. Elle a ensuite participé à un certain nombre de courses, dont le semi-marathon de l’Antarctique en 2014 et le marathon de New York en 2016. Mme Schneider a d’abord couru pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives. Bien que son rythme ait ralenti avec l’âge – maintenant, dit-elle, sa course à pied «ressemble plus à une marche rapide» – elle a découvert de nombreux avantages pour la santé. «J’avais des problèmes de tension artérielle, mais plus maintenant», a déclaré Mme Schneider. «Mes taux de cholestérol sont bons et je me sens bien. Être actif a beaucoup à voir avec cela. Même si son niveau d’activité élevé continu pourrait signifier qu’elle aura besoin d’une chirurgie de révision? «C’est le prix que je suis prêt à payer», dit-elle. Si Mme Schneider a finalement besoin de nouveaux remplaçants, elle entrera dans un bloc opératoire très différent de celui dans lequel ses premiers ont été implantés. Aujourd’hui, dit M. Cohen, des modèles d’implant osseux peuvent être superposés à un modèle 3D de l’articulation d’un patient.