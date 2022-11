Besoin d’un cadeau ? Reserve Bar a le cadeau parfait pour chaque occasion

Reserve Bar dévoile une variété de coffrets cadeaux pour vos proches avant la saison des fêtes avec les spiritueux préférés de tous.

Halloween est passé et du jour au lendemain, c’est déjà Noël. Avant que Noël n’arrive officiellement, il y a encore des tonnes de raisons de célébrer ceux que vous aimez. Qu’il s’agisse d’un anniversaire, d’un accomplissement personnel ou d’un anniversaire, Reserve Bar a le coffret cadeau parfait. Pourquoi attendre la dernière minute pour acheter des cadeaux alors que vous pouvez commencer dès aujourd’hui ?

Avion Reserva 44

Généralement servi propre, Avión Reserva 44 est la tequila parfaite pour toute célébration. L’agave bleu d’origine unique est cultivé à certaines des plus hautes altitudes du Mexique pendant 7 à 10 ans, puis vieilli pendant au moins 36 mois. Reserva 44 Extra Añejo offre le goût complexe et doux de fruits succulents et de chêne américain associé à un arôme de vanille chaude et d’épices.

PDS : 107,99 $

Margarita extra élevée

2 parties Avión Reserva 44 Extra Añejo Tequila

1 volume de jus de citron vert

½ part Solerno/Cointreau

½ partie de liqueur de cognac noir ou orange

5 parties Agave

Garniture au sel d’or

Méthode

Construire en étain, ajouter de la glace et secouer. Passer dans un verre à whisky sur des glaçons. Garnir d’un demi-cercle de sel doré.

Canon noir Jameson

Une combinaison de whiskies pot still et de grain, le whisky irlandais Jameson Black Barrel Select Reserve est vieilli dans des fûts de chêne de sherry et de bourbon pour dévoiler un palais complexe de notes de noisette de sherry, de vanille et de crème. Contrairement aux autres whiskies Jameson, Black Barrel est vieilli dans des fûts carbonisés deux fois, produisant un mélange de saveurs riches allant des notes fruitées de pomme et de nectarine aux tons crémeux du whisky de grain en passant par la touche piquante de l’alambic.

PDS : 38,99 $

Cocktail de punch aux canneberges cramoisies

1 ½ partie de Jameson Black Barrel

1 trait d’Angostura bitter par portion

1 dose de jus de canneberge

½ dose de sirop de cannelle

½ partie de jus de citron

½ partie de soda

Méthode:

Construire tous les ingrédients ensemble dans un bol à punch. Garnir de rondelles de citron, de rondelles d’orange et de canneberges. Servir dans des verres à whisky refroidis sur glace.

Le Glenlivet 14 ans

Découvrez The Glenlivet 14 ans, avec un cognac riche en raisins secs et des notes d’agrumes typiques du Speyside mariées à une douceur crémeuse. Débordant d’une saveur inspirée par le capitaine Bill Smith Grant, arrière-petit-fils de notre fondateur George Smith, The Glenlivet 14 ans brille comme une fière célébration de notre métier Speyside. Après avoir vieilli dans des fûts de bourbon et de sherry pendant de nombreuses années, le whisky The Glenlivet est affiné dans d’anciens fûts de cognac pendant au moins 6 mois, créant une saveur unique, riche et intense.

PDS : 49,99 $

Réservez le cocktail de date

2 parts de The Glenlivet 14 ans infusé au romarin*

¾ parties de Porto Ruby

2 traits d’Angostura Bitters

* Infusion : Remplissez un pot Mason avec quatre brins de romarin de 3 pouces de long. Garnir de 12 onces (environ une demi-bouteille) de The Glenlivet 14 ans. Laisser reposer une nuit.

Méthode:

Créez l’infusion de romarin The Glenlivet.

Combinez The Glenlivet et Ruby Post dans un verre à mélange avec de la glace jusqu’à refroidissement.

Filtrer dans un verre à martini et garnir d’amers.

Garnir d’une datte farcie au fromage bleu.**

** Dattes farcies au fromage bleu : Tranchez les dattes pour créer une pochette. Remplir de fromage bleu. Arroser de vinaigre balsamique et garnir de poivre noir. Servir à température ambiante.

Aberlour 12 ans

Riche en caractère d’agrumes. Adouci par une maturation en double fût. Doux et accessible : aimé et apprécié par les nouveaux entrants de la catégorie. Riche et complexe : attrayant pour les explorateurs de whisky les plus exigeants.

PDS : 56,99 $

Cocktail Hi-Ball des Fêtes

1 partie Aberlour 12 ans

5 volumes d’eau gazeuse

2 traits d’amers