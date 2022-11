Besoin d’un boost de productivité ? Essayez ces 8 conseils psychologiques pour en faire plus

Nous nous mettons beaucoup de pression pour être productifs. Que ce soit avec le travail ou la vie, il est facile de se sentir obligé de faire avancer les choses. Et lorsque nous prenons du retard, l’anxiété, l’épuisement professionnel et le stress peuvent survenir.

La productivité ne se limite pas à terminer une liste de tâches. C’est un état d’esprit – plus nous sommes mentalement prêts pour la productivité, plus nous réussissons et moins nous ressentons de stress. Pour vous aider à démarrer, utilisez ces huit conseils pour vous aider à transformer votre état d’esprit et à augmenter votre productivité.

Saviez-vous que votre façon de manger et de penser peut avoir un impact important sur votre santé, votre bonheur et votre productivité ? Découvrez ces sept aliments qui rendent heureux et six exercices de réflexion qui peuvent améliorer votre santé mentale.

8 conseils qui peuvent vous aider à augmenter votre productivité

Beaucoup pensent que la psychologie ne sert qu’à traiter santé mentale questions, mais il a aussi beaucoup à dire sur la façon dont nous gérons les petits détails de notre vie quotidienne. Voici huit conseils de productivité vous pouvez utiliser pour changer votre point de vue et en faire plus.

1. Commencez par organiser vos pensées

Là où il y a un esprit non organisé, il y a généralement un environnement non organisé… et vice versa. Souvent, nous nous sentons dépassés et improductifs simplement parce que tout ce que nous pouvons voir, c’est la pile de tâches inachevées devant nous.

Si c’est là que vous commencez, alors respirez profondément. Le simple fait de parcourir les tâches ne va probablement pas aider, et cela peut aggraver les choses. Il vaut mieux commencer par se vider la tête et organiser ses pensées.

Recherche du Conseil national sur le vieillissement a montré que la désorganisation mentale a tendance à créer plus de stress et un comportement impulsif, ce qui ne vous aide pas à être productif. Alors, avant de vous attaquer à votre liste de choses à faire, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir, tenir un journal, prier ou méditer afin de pouvoir organiser vos pensées ? Si vous commencez à organiser vos tâches avec un sens de la clarté et du but, vous serez beaucoup plus efficace dans l’élaboration d’un plan.

2. Planifiez votre journée (ou votre semaine)

Vous connaissez probablement le sentiment. Vous travaillez et travaillez, mais vous ne semblez jamais faire quoi que ce soit d’important. C’est parce que vous avez cédé à la tyrannie de l’urgent.

Voici la vérité : vous ne finirez jamais tout ce que vous pourriez faire. Il y a toujours quelque chose d’autre à régler ou quelqu’un d’autre pour vous dire ce qu’il faut faire. Au lieu de jouer au taupe tous les jours, vous avez besoin d’un plan qui vous aidera à accomplir ce qui est le plus important.

Planifier sa journée ou sa semaine est un exercice de discipline mentale. Cela vous oblige à considérer ce qui est le plus important pour vous, que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle, et à planifier des tâches qui reflètent ces priorités. Considérez-le comme une occasion de vérifier avec vous-même et de vous assurer que vous passez bien votre temps.

3. Commencez par quelque chose de facile

Si vous vous demandez comment être plus productif, ce n’est généralement pas une bonne idée de reporter les tâches les plus importantes et les plus difficiles au profit des plus faciles. En réalité, recherche de l’Université Emory montre que les personnes qui s’attaquent généralement aux grandes tâches en premier sont globalement plus productives.

Cela dit, lorsque vous essayez initialement de faire tourner les roues de la productivité, il peut être utile de commencer par une ou deux tâches faciles. Cocher rapidement quelques éléments de votre liste peut vous donner un sentiment d’accomplissement et créer juste assez d’élan pour vous aider à démarrer.

Une fois que vous avez atteint cette ruée vers l’accomplissement, ne restez pas bloqué sur les tâches faciles. Prenez cette énergie et utilisez-la pour faire quelque chose de grand.

4. Divisez les grandes tâches en plus petites

Lorsque vous vous tournez vers un travail plus complexe, il est facile de se laisser submerger par l’effort requis. Lorsque la ligne d’arrivée semble loin, vous pourriez être tenté d’abandonner ou simplement de recommencer à cocher de petites tâches.

L’astuce ici, selon les recherches d’Emory, est de transformer ces grandes tâches en petites. Prenez l’objectif final de votre projet et divisez-le en petites étapes gérables que vous pouvez accomplir une par une.

Par exemple, supposons que vous souhaitiez planifier un grand voyage en voiture pour votre famille. Vous ne pouvez pas définir tous les détails à la fois, alors essayez de les décomposer. Peut-être que votre premier objectif serait de rechercher votre itinéraire et vos lieux de séjour afin de pouvoir budgétiser les frais de voyage. Commencez par là, puis passez à la prochaine tâche importante.

Diviser les grandes tâches en petites tâches gérables vous aidera à rester motivé pour continuer, car cela vous offre ces petits moments d’accomplissement. Et la motivation est un facteur psychologique clé pour rester productif.

5. Créez des limites pour vous-même et pour les autres

Dans les environnements de travail d’aujourd’hui, nous sommes constamment distraits. Les conceptions de lieux de travail ouverts et les outils de communication numériques nous donnent l’impression que nous devons être constamment disponibles pour nos collègues. Mais cette disponibilité constante peut coûter cher en termes de productivité.

Recherche de l’Université de Californie, Irvine montre à quel point même de simples distractions peuvent être coûteuses. Les résultats ont montré qu’il faut au travailleur moyen plus de 23 minutes pour retrouver sa concentration après avoir été distrait.

Que pouvons-nous apprendre de cela ? Si vous voulez être productif, il est important de minimiser les distractions afin de maximiser votre concentration. Et cela vous oblige à fixer des limites. Désactivez les notifications, déconnectez-vous des réseaux sociaux et informez vos collègues lorsque vous n’êtes pas disponible. Essayez-le pendant une semaine et voyez combien vous pouvez en faire de plus. Vous constaterez peut-être que vous êtes moins stressé lorsque vous prenez un moment pour vous détendre avec un collègue.

6. Demandez de l’aide quand vous en avez besoin

Ce n’est pas parce que vous devenez un maître de la productivité que vous n’aurez pas besoin d’aide de temps en temps. Que vous ayez trop à faire ou que vous ayez besoin de confier certaines tâches qui ne correspondent pas à votre expertise, impliquer d’autres personnes peut vous aider à rester productif maintenant et à l’avenir.

Par exemple, supposons que vous vous embourbez dans la création de feuilles de calcul dont vous avez besoin pour un projet important. Votre expertise ne réside pas dans les feuilles de calcul, mais dans la conception de présentations. Si vous passez les feuilles de calcul à un collègue qui est un gourou d’Excel, il fera mieux cette partie du travail et vous permettra de vous concentrer sur la création d’une excellente présentation.

En fin de compte, la délégation peut réduire le stress et libérer de l’espace mental afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches qui comptent le plus pour vous.

7. Félicitez-vous lorsque vous accomplissez des choses

La route pour devenir plus productif est longue et il faut beaucoup de force mentale pour maintenir le cap. En cours de route, vous accomplirez beaucoup de choses, à la fois petites et importantes. Prenez le temps de reconnaître ce que vous avez fait de temps en temps.

Si vous n’arrêtez jamais de vous donner une tape dans le dos, vous risquez de devenir trop concentré sur votre productivité. Lorsque vous êtes toujours à la recherche de la prochaine chose sur votre liste, vous pouvez vous retrouver là où vous avez commencé : dépassé et épuisé. Célébrez vos réalisations afin de maintenir votre motivation à un niveau élevé.

8. Réalisez des choses par vous-même

La meilleure façon d’éviter d’être pris dans la roue sans fin du hamster de la productivité est de vous assurer que vous incluez certaines choses que vous aimez dans le mélange.

Il ne s’agit pas seulement de souffler, même si c’est important. La recherche montre que les travailleurs sont plus productifs quand ils sont heureux. Donner la priorité à certains de vos passe-temps et intérêts peut remplir votre réservoir et vous aider à rester motivé et concentré afin que vous fassiez de votre mieux le moment venu.

La ligne du bas

Suivre ces conseils de productivité psychologique vous aidera à vous concentrer et à en faire plus. Rappelez-vous que la productivité n’est pas tout. Le burn-out peut entraîner Problèmes sérieux avec physique et santé mentale, il est donc important de surveiller les signes. Lorsque vous êtes obsédé par la liste de tâches quotidiennes, c’est probablement un bon signe qu’il est temps de faire une pause. En fin de compte, vous serez plus productif à long terme.

Une bonne santé mentale est essentielle pour votre santé et votre bien-être en général.

