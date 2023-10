Besoin d’un ancien parcomètre ? Red Deer, en Alberta, en vend 1 100

Si vous êtes un étudiant à la recherche d’un nouveau décor de dortoir qui se marie bien avec des panneaux de signalisation abandonnés, vous voudrez peut-être tirer profit d’une vente à venir à Red Deer.

La Ville de Red Deer vend cette semaine 1 100 parcomètres à pièces alors qu’elle se prépare à passer complètement à un système de stationnement numérique en ligne.

Les compteurs ont été remplacés par 21 bornes de paiement numériques, ainsi que par l’application HotSpot Parking, dans le cadre du projet d’amélioration des infrastructures de stationnement de Red Deer.

Amy Fengstad, superviseure du stationnement et des permis pour la ville, a déclaré que les citoyens ont contacté le personnel tout au long de la transition pour leur demander comment mettre la main sur un morceau de l’histoire du centre-ville.

« C’était inattendu, mais nous nous sommes dit : ‘S’il y en a qui le demandent, alors il y en aura peut-être davantage' », a-t-elle déclaré.

Fengstad a déclaré qu’elle entendait parler de nombreuses utilisations potentielles d’un ancien parcmètre. Certaines personnes souhaitent les transformer en œuvres d’art. D’autres recherchent un sujet de conversation pour le garage. Et certains ont évoqué la possibilité de transformer un vieux compteur en tirelire pour leurs enfants.

« Nous sommes impatients de voir ce que les gens proposent », a-t-elle déclaré.

Fengstad a averti que les compteurs sont un peu lourds : un compteur à une seule tête pèse environ 11 kilogrammes.

Il n’y aura aucune possibilité de devenir riche parce que les coffres-forts ont été vidés, a-t-elle ajouté.

Les parcomètres seront disponibles mercredi et jeudi de 12 h à 17 h au stationnement de la station Sorensen, au centre-ville de Red Deer.

Comme il convient à un parcomètre, il s’agit d’une vente au comptant uniquement.

Les compteurs seront proposés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les compteurs simples coûtent 20 $ et les compteurs doubles, 40 $. Les bâtons coûtent 10 $ de plus. Les prix incluent la TPS et ne sont pas négociables. Toutes les ventes sont définitives. Les compteurs invendus seront recyclés.

« À l’heure actuelle, nous effectuons des contrôles légers à mesure que nous nous habituons à nos systèmes de stationnement, donc si [residents] se sont arrêtés juste pour récupérer les compteurs, alors non, ils n’ont pas à payer pour le stationnement », a déclaré Fengstad.