"Besoin d’oublier les différences," Arvind Kejriwal a dit à Rahul Gandhi : Sources

Au milieu de la confusion sur la position du Congrès sur l’ordonnance du Centre à Delhi, le chef de l’AAP, Arvind Kejriwal, a dit à Rahul Gandhi d’oublier les différences et d’avancer ensemble lors de la réunion de l’opposition à Patna, ont déclaré samedi des sources de l’AAP.

« Arvind Kejriwal s’est entretenu directement avec Rahul Gandhi (sur la question de l’ordonnance) et a déclaré que s’il y avait un problème, ils pouvaient le résoudre autour d’un thé. Lors de la réunion de l’opposition vendredi, Kejriwal a déclaré qu’il était nécessaire d’oublier les différences et d’avancer ensemble. « , a déclaré une source du parti.

Compte tenu de la situation, il a déclaré que le parti Aam Aadmi (AAP) n’a pas encore décidé s’il participera à la prochaine réunion des partis d’opposition prévue à Shimla.

Le plan d’action devrait être formulé lors d’une autre réunion présidée par le chef du Congrès Mallikarjun Kharge, provisoirement les 10 ou 12 juillet, à Shimla. Dessinant les lignes de bataille, les partis d’opposition avaient décidé vendredi d’affronter le Bharatiya Janata Party (BJP) de manière unie lors des élections de 2024 à Lok Sabha lors de la réunion cruciale de Patna.

Dans un communiqué vendredi, l’AAP avait déclaré que toute alliance avec le Congrès serait très difficile après sa guerre des mots avec le grand vieux parti sur la question controversée de l’ordonnance de Delhi.

Lors de la réunion de l’opposition à Patna, de nombreux partis ont exhorté le Congrès à dénoncer publiquement « l’ordonnance noire », mais le grand vieux parti a refusé de le faire, ce qui soulève des soupçons sur ses véritables intentions, avait déclaré l’AAP dans le communiqué peu après la réunion.

Des sources de l’AAP ont affirmé que le ministre en chef du Bengale occidental, Mamta Banerjee, était intervenu lors de la réunion et avait déclaré que M. Gandhi et M. Kejriwal devraient s’asseoir ensemble pour le déjeuner afin que tous les problèmes soient résolus.

Des sources au sein de l’AAP ont également affirmé qu’à la fin de la réunion, M. Kharge avait allégué qu’un porte-parole de l’AAP faisait de « fausses » déclarations au sujet du Congrès.

« En réponse, notre responsable national Arvind Kejriwal a clairement déclaré que les porte-parole du Congrès avaient également fait des déclarations trompeuses contre le PAA. Cela dit, il est nécessaire d’oublier les différences et de se rassembler », a ajouté la source.

La source a déclaré que Rahul Gandhi a souligné qu’il y avait un processus pour discuter de l’ordonnance controversée de Delhi.

« Kejriwal a demandé au Congrès de préciser l’heure de la prochaine réunion, mais les dirigeants du Congrès n’ont pas répondu. Tous les principaux dirigeants de l’opposition présents lors de la réunion avaient exhorté le Congrès à clarifier sa position sur l’ordonnance et à fixer une réunion pour discuter de la même », a déclaré la source.

La source AAP a également déclaré que le chef du parti et ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a précisé que son parti s’était toujours tenu aux côtés du Congrès dans les bonnes affaires.

« Même lorsque l’adhésion de Rahul Gandhi à Lok Sabha a été annulée, Kejriwal s’y était opposé. Si Gandhi et le Congrès ont peur de rencontrer les dirigeants de l’AAP, il est douteux de forger l’unité de l’opposition. Nous avons constamment demandé un rendez-vous avec la direction, mais le Congrès a refusé de bouger », a-t-il dit.

La source AAP a également déclaré que bien que le parti dirigé par Kharge ait soutenu qu’il avait toujours élevé la voix contre toute loi draconienne, il est resté largement muet sur la question de l’ordonnance de Delhi.

Bien que M. Kejriwal, le ministre en chef du Pendjab Bhagwant Mann et les députés Rajya Sabha de l’AAP Sanjay Singh et Raghav Chadha aient assisté à la réunion de l’opposition, ils sont restés remarquables par leur absence à la conférence de presse conjointe tenue par les partis d’opposition plus tard.

Le BJP a critiqué l’absence de M. Kejriwal lors de la conférence de presse conjointe des partis d’opposition à Patna et a déclaré que le « chantage » de l’AAP au début de la réunion elle-même montrait l’avenir de « l’alliance impie ».

M. Kharge, cependant, a déclaré qu’une décision sur l’opportunité de s’opposer à l’ordonnance du Centre sur le contrôle des services administratifs à Delhi serait prise avant la session du Parlement et s’est demandé pourquoi on en parlait ailleurs alors que la question concernait le Parlement.

