Besoin d’Idlis en déplacement ? Ce ‘ATM’ à Bengaluru distribue des Idlis chauds en un clin d’œil

Une vidéo d’un ‘idli ATM’ ou d’un bot qui distribue idli à Bangalore est devenue virale sur Internet. Laissant de nombreuses personnes impressionnées, cette machine de fabrication d’idli automobile peut fabriquer des idli en une heure. Selon un rapport d’Economic Times, la machine peut distribuer jusqu’à 72 idlis en seulement 12 minutes avec les accompagnements de chutney et de podi. Le processus de commande de la machine à petit-déjeuner du sud de l’Inde est assez similaire à l’utilisation d’un distributeur automatique, mais il faut scanner un code QR pour passer sa commande et effectuer le paiement. Une fois la commande passée, un individu reçoit un code résultant sur son appareil mobile.

Scannez le code résultant et la machine emballera et distribuera la commande en quelques minutes. Dans la vidéo virale, on peut voir une femme suivre le même processus pour commander son petit-déjeuner. Cette machine à fabriquer des idli est mise en place par une start-up – Freshot Foodbots. Hiremath, un ingénieur en informatique, a déclaré au Deccan Herald que l’idée d’un robot idli automatisé l’avait frappé en 2016 lorsque sa fille ne se portait pas bien et qu’il était incapable de lui trouver des idlis chauds pendant la nuit. “La seule façon d’avoir accès à cette nourriture tout le temps était de construire une machine automatique”, a-t-il déclaré.

La machine a été construite avec quelques prototypes et les créateurs ont dû travailler sur des procédures d’exploitation standard, y compris la consistance de la pâte, pour créer avec succès une machine qui fonctionne désormais 24 heures sur 24. Apparemment, le robot idli est la première machine de cuisson et de distribution entièrement automatisée pour le petit-déjeuner du sud de l’Inde.

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Idli ATM à Bangalore… pic.twitter.com/NvI7GuZP6Y – B Padmanaban (padmanaban@fortuneinvestment.in) (@padhucfp) 13 octobre 2022

La machine idli-automative a impressionné de nombreux utilisateurs de médias sociaux. Un utilisateur a commenté: “Le futur est arrivé.”

Le futur est arrivé 😊 — Imai 🇮🇳 (@imai83) 14 octobre 2022

Un autre a ajouté : “Ce n’est pas que nous en ayons besoin, ce n’est pas que je serais heureux de l’utiliser, mais c’est sûrement très cool et futuriste !”

Pas que nous en ayons besoin, pas que je serais heureux de l’utiliser, mais c’est sûrement très cool et futuriste ! – ashish t (@ashisharchitect) 13 octobre 2022

Un utilisateur curieux a demandé : “Faut-il payer un chutney supplémentaire ?”

Devons-nous payer pour un chatni supplémentaire ? — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 14 octobre 2022

Cependant, un utilisateur qui préfère les plats cuisinés à la maison à la nourriture des machines a déclaré : “Appelez-moi à l’ancienne, mais je préfère toujours manger dans une cuisine décente qu’un distributeur automatique… l’ambiance est celle d’une clinique ici.”

Appelez-moi à l’ancienne, mais je préfère toujours manger dans une cuisine décente qu’un distributeur automatique… l’ambiance est celle d’une clinique ici — Bharati Muralidhar (@BharatiMuralid2) 14 octobre 2022

La vidéo virale de ‘idli ATM’ a amassé plus de 440k vues et plus de 9000 likes sur le site de micro-blogging. Aimerez-vous essayer le petit-déjeuner du sud de l’Inde à partir de cette machine ?

