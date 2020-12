Le temps presse, acheteurs de vacances. Les délais d’expédition sont passés et la date limite pour le ramassage sur le trottoir et la livraison locale arrivera bientôt.

Heureusement, tout comme le haut débit fournit des films, des émissions de télévision et des jeux pour garder les gens occupés pendant la pandémie de coronavirus, il peut également aider à résoudre les problèmes de magasinage.

Il existe un large choix de cadeaux qui peuvent être livrés virtuellement, presque simultanément, en contournant les magasins physiques, le besoin d’emballage et de longues files d’attente au bureau de poste, au comptoir FedEx ou UPS.

Et vous pouvez trouver quelque chose pour presque tout le monde sur votre liste de courses – et à un prix adapté à votre budget.

Bien sûr, vous pouvez toujours envoyer des chèques-cadeaux de diverses valeurs monétaires à échanger contre un cadeau de votre choix auprès de détaillants tels qu’Amazon, Target et Walmart. Mais allez, vous pouvez faire mieux que ça.

Remarque: si le processus de carte-cadeau ou de souscription ne correspond pas à vos plans, n’oubliez pas que vous pouvez toujours acheter des cartes-cadeaux en ligne et dans les principaux détaillants ou dépanneurs et envoyer les codes directement à votre destinataire du cadeau – peut-être avec une photo ou une vidéo de votre procrastiner soi-même.

Cadeaux de jeux vidéo de dernière minute

Presque tout le monde joue à des jeux vidéo. Si la personne sur votre liste est fan de la PlayStation de Sony, vous pouvez offrir un abonnement au service PlayStation Plus (59,99 $ pour un an, 9,99 $ par mois) qui comprend un accès aux jeux en ligne, des réductions et deux jeux gratuits chaque mois.

Autre option: un cadeau numérique de PlayStation Now pour qu’ils puissent diffuser des centaines de jeux PS2, PS3 et PS4 sur leur PS4 ou leur ordinateur personnel. Vous pouvez trouver des détaillants qui vendent des cartes PS Plus, PS Now et PlayStation Store sur le site PlayStation.

De même, ceux qui sont consacrés à la Xbox de Microsoft peuvent aimer un abonnement à Xbox Gold (à partir de 9,99 $ pour trois mois) ou Xbox Game Pass, qui permet aux joueurs de diffuser une centaine de jeux (à partir de 9,99 $ par mois) sur leur Xbox ou leur PC. Vous pouvez également profiter du Xbox Game Pass Ultimate, qui comprend les deux forfaits pour 14,99 $ par mois.

Cependant, Microsoft propose actuellement une promotion donnant à quelqu’un ses trois premiers mois de Game Pass Ultimate pour seulement 1 $. Alors peut-être qu’une carte de jeu Xbox serait un meilleur choix. Vous pouvez offrir des jeux directement via votre Xbox, si vous en avez une, et via votre compte Microsoft.

Nintendo vend des cartes eShop d’une valeur comprise entre 10 $ et 50 $, ce qui permet aux joueurs d’acheter des jeux pour la Nintendo Switch, la console Nintendo 3DS ou la console Wii U.

Pour les joueurs sur PC, vous pouvez envoyer un cadeau via le service Steam – ou trouver une carte-cadeau Steam dans les magasins et les détaillants en ligne – et dans la boutique Epic Games.

Vous avez un fan de « Fortnite » sur votre liste? Vous pouvez également acheter des cartes V-Bucks (7,99 $ et plus) en ligne et au détail. Ceux-ci sont échangés par les joueurs pour pimenter et améliorer leur jeu. Il en va de même pour le jeu de construction Roblox; les cartes cadeaux sont disponibles sur le site du jeu et chez les revendeurs.

Pour les joueurs sur téléphone mobile, vous pouvez opter pour une carte Google Play ou une carte cadeau Apple à utiliser dans l’App Store.

Ou si vous pensez que la personne que vous cherchez pourrait aimer essayer de jouer à des jeux sur son grand téléviseur, mais qu’elle n’a pas de système de jeu, vous pouvez acheter un kit Google Stadia Premiere Edition (99,99 $, sur la boutique de Google et sur BestBuy.com) , qui comprend un essai de trois mois du service de jeu en nuage de Google, ainsi qu’un contrôleur et Google Chromecast pour se connecter.

Suggestions de cadeaux vidéo en streaming

Beaucoup d’entre nous utilisent les commandes à domicile pendant la pandémie pour regarder de nombreuses vidéos en streaming, ce qui en fait un cadeau parfait.

Vous pouvez trouver des cartes-cadeaux en ligne et chez les détaillants pour Netflix – il vient d’ajouter le nouveau film de George Clooney «The Midnight Sky» – Amazon Prime Video (il a «Sound of Metal») et Disney +, qui obtient «Soul» de Pixar le jour de Noël . Les cadeaux Disney + peuvent également être utilisés pour ajouter Hulu (à partir de 5,99 $ par mois) et ESPN + dans le cadre d’un forfait d’abonnement (12,99 $ par mois). Vous pouvez également offrir un abonnement d’un an à ESPN + seul (49,99 $, aux nouveaux abonnés uniquement) ou acheter des cartes-cadeaux Hulu en ligne et au détail.

D’autres suggestions de cadeaux vidéo incluent des cartes-cadeaux YouTube, qui peuvent être utilisées pour payer pour YouTube TV (64,99 $ par mois), qui diffuse plus de 70 chaînes, y compris de nombreuses stations locales, ou pour YouTube Premium (11,99 $ par mois), donc il n’y a pas d’annonces sur les vidéos YouTube ou sur de la musique à l’aide de YouTube Music. Vous pouvez également télécharger du contenu. (YouTube Music est également disponible séparément pour 9,99 $ par mois.)

Les cartes-cadeaux Sling TV sont disponibles en ligne et dans les magasins pour le service en direct (à partir de 30 $ par mois), qui propose plus de 50 chaînes.

Il n’y a actuellement aucun moyen direct d’offrir HBO Max (69,99 $ pour six mois avec l’offre spéciale actuelle) – « Wonder Woman 1984 » arrive là-bas le jour de Noël – ou AT&T TV (64,99 $ par mois, plus de 90 chaînes dont HBO Max), donc au-delà du partage de votre identifiants de connexion, vous pouvez utiliser PayPal ou Venmo pour leur envoyer un montant à utiliser pour un abonnement.

Qello est un service de streaming dédié aux performances musicales. Vous pouvez envoyer des cadeaux à partir de 29,99 $ pendant trois mois. Sa bibliothèque de films de concert comprend « Lady Gaga présente la tournée Monster Ball au Madison Square Garden » et Queen’s « Live at Wembley Stadium » et des documentaires tels que le film des Beatles « Eight Days A Week: The Touring Years » et « Beyonce: Life est mais un rêve. «

Il y a aussi The Criterion Channel (10,99 $ par mois ou 99,99 $ par an) avec plus de 1000 films et des offres régulièrement mises à jour – les promotions actuelles comprennent trois films réalisés par Barbra Streisand («Yentl», «Le prince des marées» et «Le miroir a Deux faces »). Et Acorn TV (59,99 $, un an) avec des émissions télévisées et des films du Royaume-Uni, d’Australie et d’autres pays.

Cadeaux de dernière minute pour les mélomanes

Les mélomanes ne peuvent jamais avoir assez de morceaux – ou d’options pour écouter. Vous pouvez leur offrir une carte-cadeau à Spotify (9,99 $ par mois), Amazon pour son abonnement aux services Amazon Music (à partir de 7,99 $ par mois), Apple Music ou Tidal (9,99 $ et plus), qui offre un son de meilleure qualité qu’un CD. Les détaillants tels qu’Amazon, Best Buy, Target et Walmart les enverront par e-mail. (Les cartes Apple et Amazon peuvent également être utilisées pour d’autres achats, y compris des livres électroniques et des films.)

Un autre service de musique, Qobuz, qui vante le meilleur catalogue haute résolution au monde, propose des cartes-cadeaux pour des abonnements de trois mois, six mois et un an (à partir de 44,97 $)

Si quelqu’un que vous recherchez est un fan de vinyles, Vinyl Me Please vous envoie un disque du mois dans un choix de trois titres: Essentials, Classics ou Hip-Hop. Vous pouvez offrir des abonnements de trois mois (119 $) à un an (399 $).

Craft Recordings, qui vend des vinyles, des CD et des produits audiophiles – y compris des t-shirts Big Star et des sweats à capuche et bonnets Stax Records – propose des cartes-cadeaux électroniques à partir de 10 $. Assurez-vous d’informer la personne à qui vous offrez que le site offre une réduction de 20% sur tout le site du 26 décembre au 1er janvier.

Magnolia Record Club. La collection comprend un disque vinyle par mois ainsi que des notes d’écoute sur la sortie (à partir de 79 $ pour trois mois).

Third Man Records, géré par Jack White (The White Stripes, Dead Weather), a un abonnement (65 $ par trimestre ou 240 $ par an) qui envoie tous les trois mois un package vinyle en édition limitée ainsi que d’autres choses telles que des affiches, des livres photo et des patchs, ainsi que l’accès à du contenu en ligne exclusif.

Libations de dernière minute

Si vous ne pouvez pas littéralement remettre un cocktail ou une bière à votre ami ou à un membre de votre famille, vous pouvez lui offrir un cadeau à échanger auprès d’une flotte croissante de services de livraison d’alcool.

En plus de Drizly et Saucey, recommandés par sa collègue Jennifer Jolly, Tavour livre de la bière artisanale de 47 États (mais ne peut livrer que dans 26 États). Les cartes-cadeaux commencent à 25 $ et les coffrets-cadeaux spéciaux à 35 $.

Vous voulez envoyer quelque chose de plus fort? ReserveBar livre du vin et des spiritueux dans une grande partie des États-Unis (Sélectionnez un produit et les états vers lesquels il peut être expédié apparaîtront.) Vous pouvez commander des cartes-cadeaux à partir de 10 $.

De plus, la plupart des brasseries locales font maintenant des livraisons à domicile et vendent des cartes-cadeaux et des abonnements. Recherchez des idées sur Google « brasseries artisanales à proximité ». Avec les défis de la pandémie, ils pourraient également utiliser votre entreprise.

Suivez Mike Snider sur Twitter: @MikeSnider.