Besoin d’être indépendant du pétrole étranger – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En avril, les Russes, les Saoudiens et l’Opep Plus ont réduit leur production de pétrole et les prix ont largement dépassé la barre des 4 dollars le gallon. La semaine dernière, les trois mêmes entités ont procédé à une nouvelle réduction de la production, ce qui devrait à nouveau faire grimper les prix du pétrole.

J’espère que la seule chose qui retient l’attention du public américain, c’est que ces pays producteurs de pétrole, ainsi que nos propres compagnies pétrolières, manipuleront toujours l’approvisionnement en pétrole pour nous faire payer le prix le plus élevé possible. Ces producteurs de pétrole nous ont littéralement sur un baril.

Une partie de la réponse à notre problème réside dans les véhicules électriques. Si les prix redescendent à 5 $ le gallon, ne serait-il pas agréable de ne payer que 6 $ pour recharger votre voiture, plutôt que 80 $ pour faire le plein ?

Il y a deux obstacles majeurs à surmonter. Nos gouvernements fédéral et étatiques doivent rendre les véhicules électriques abordables pour tous et ils doivent construire plus de bornes de recharge où l’on peut conduire le pays et passer seulement 20 minutes pour recharger sa voiture sans attendre. Certains pays comme la Norvège l’ont déjà fait (près de 80 % des voitures en circulation sont électriques).

En tant que citoyens, nous devons faire pression sur nos législateurs pour qu’ils fournissent le financement nécessaire à la réalisation de ces deux choses. Notre pays doit être indépendant du pétrole étranger. C’est très possible et plus tôt nous nous y mettrons, plus tôt nous aurons tous une pause à la pompe.

Pat Mc Namara

Yorkville