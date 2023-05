Besoin de vitesse : la moto a atteint presque le double de la limite de vitesse sur Coquihalla

Un jeune de 18 ans de Chilliwack semblait auditionner pour le nouveau film Fast and the Furious sur l’autoroute Coquihalla, mais son histoire s’est terminée à Merritt.

Le dimanche 14 mai vers 19 h, un agent de la BC Highway Patrol effectuait un contrôle de vitesse sur le Coquihalla à Juliet Bridge (sortie 238) lorsqu’il a observé une moto roulant en direction nord à 191 kilomètres à l’heure dans une zone de 100 km.

L’agent croyait que la description de la moto correspondait à celle qui ne s’était pas arrêtée lors d’un contrôle de police deux jours plus tôt, le vendredi 12 mai. Après avoir déterminé qu’il s’agissait de la même moto, au lieu de la poursuivre, l’agent a appelé la GRC de Merritt. pour leur faire savoir que le conducteur se dirigeait dans cette direction.

À son arrivée à Merritt, le conducteur a atteint une vitesse de pointe de 209 km/h. Lorsqu’il a pris la sortie vers Merritt et est arrivé à l’intersection de la rue Voght, un officier l’attendait. Le jeune de 18 ans a remarqué le policier et a tenté de faire demi-tour et de fuir les lieux. Lors de la tentative, il s’est anéanti et l’officier l’a rapidement mis en garde à vue.

Après avoir été placé en garde à vue, il a été confirmé qu’il s’agissait de la même moto qui ne s’était pas arrêtée lors d’un contrôle de police le 12 mai. La moto a été saisie. Il a également été découvert que le conducteur de 18 ans était également un conducteur novice (N) et portait également un faux permis. Il a été libéré mais fait face à de multiples accusations et doit comparaître devant le tribunal en juin.

« La sécurité à moto ne peut pas être surestimée », a déclaré JR Michaud, agent de la patrouille routière de la Colombie-Britannique. « Vous n’êtes pas à l’intérieur de la structure métallique d’un véhicule plus gros qui pourrait vous protéger en cas de collision. Conduire une motocyclette de cette manière montre un mépris total pour la sécurité du public, et nous sommes heureux que BC Highway Patrol ait pu travailler avec la GRC de Merritt pour mener cet incident à une conclusion sûre et sans blessé.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Coquihalla HighwayHighway 5HopeKelownaMerrittmotolimites de vitesse