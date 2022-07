Besoin de soins urgents à Windsor, Ont.? Préparez-vous à une longue attente

Après une attente de trois heures dans une clinique de soins d’urgence à Windsor, en Ontario, Christy Clarkson a commencé à perdre patience.

“Le simple fait de devoir s’asseoir là et d’attendre est tellement frustrant, comme si j’avais envie de pleurer parce que personne ne veut s’asseoir et attendre dans une pièce avec un groupe d’autres malades pendant des heures et des heures”, a-t-elle déclaré.

“Je pense juste que c’est totalement inutile et c’est en fait dégoûtant la façon dont notre système médical est.”

John Busser a vécu une expérience similaire dans la même clinique. Au cours du mois dernier, Busser a déclaré qu’il s’était rendu à la clinique à quelques reprises et qu’il avait soit dû attendre deux heures, soit avoir été refoulé en raison du nombre écrasant de patients.

“C’est décourageant parce que vous avez besoin du service et si vous êtes refusé, vous devez voyager partout pour cela”, a-t-il déclaré. “Parfois, vous devez attendre un autre jour et j’espère que vous pourrez entrer.”

Ces expériences sont un instantané de l’état actuel du système de santé de Windsor, qui est envahi par les patients. La salle d’urgence du campus Metropolitan (Met) de l’Hôpital régional de Windsor avait le temps d’attente moyen le plus long de la province en mai.

Je pense qu’au début de la pandémie, le public était super reconnaissant de tout et maintenant nous avons beaucoup d’abus verbaux, [people are] très, très en colère contre l’attente. – Infirmière praticienne à la clinique sans rendez-vous de Windsor

Selon nouvelles statistiques publiées par Santé Ontarioles patients du Met ont attendu plus de cinq heures en moyenne pour voir un médecin.

Certains travailleurs de première ligne des cliniques sans rendez-vous affirment que ces retards incitent les gens à chercher des soins ailleurs dans la communauté.

La clinique ouvre aux files d’attente, ferme des heures plus tôt

Une infirmière praticienne d’une clinique sans rendez-vous de Windsor a déclaré qu’au cours des derniers mois, elle avait fréquemment ouvert ses portes aux files d’attente et avait dû cesser de prendre des patients entre une et trois heures avant l’heure de fermeture prévue.

CBC News a accepté de ne pas utiliser l’identité de l’infirmière, car elle craint que parler en public ne mette son travail en danger.

“Au cours des deux ou trois derniers mois, je dirais que le volume a au moins doublé pour tripler … dans ma clinique en particulier”, a-t-elle déclaré.

En mai, les patients à l’urgence du campus Ouellette de l’Hôpital régional de Windsor ont attendu en moyenne 3,6 heures pour voir un médecin et à l’urgence du Met Campus, ils ont attendu plus de cinq heures en moyenne. (Mike Evans/CBC)

“Nous avons généralement une file d’attente de 10 à 15 patients par jour, généralement avant même l’ouverture, et beaucoup de ces patients nous racontent comment ils ont attendu la nuit et sont partis des urgences, ce qui est vraiment triste.”

En plus de la demande supplémentaire, l’infirmière a déclaré qu’elle voyait plus de patients souffrant de problèmes de santé graves que la clinique n’est pas équipée pour gérer. Dans ces cas, elle a dit qu’ils donnaient la priorité à ces patients pour déterminer le niveau de soins nécessaire, mais elle a dit que cela les faisait reculer dans leur journée.

Elle a déclaré que bien que les patients ne veuillent peut-être pas attendre à l’urgence, des problèmes de santé tels qu’une crise cardiaque potentielle, des difficultés respiratoires ou des douleurs à la poitrine ne peuvent probablement pas être traités dans une clinique sans rendez-vous moyenne.

Les gens « en colère contre l’attente »

L’infirmière, qui est sur le terrain depuis une décennie, a déclaré qu’elle combattait un système défaillant – un système qui suscite des émotions accrues chez les personnes qu’elle essaie d’aider.

“C’est très effrayant. Je pense qu’il y a aussi beaucoup d’anxiété autour de ça”, a-t-elle déclaré.

“C’est parfois très stressant et nous avons tous noté à quel point le public est difficile à gérer également … Je pense qu’au début de la pandémie, le public appréciait tout et maintenant nous avons beaucoup de violence verbale, [people are] très, très en colère contre l’attente.”

Elle a dit que la clinique dans laquelle elle travaille cherche à prolonger ses heures d’ouverture, mais qu’il est difficile de trouver du personnel.

Le Dr Ahmed Alamelhuda est médecin de famille à Windsor. (Jennifer La Grassa/CBC)

Le Dr Ahmed Alamelhuda, médecin de famille à Windsor qui accueille occasionnellement des patients sans rendez-vous, a déclaré à CBC News qu’il constate également une augmentation de la demande par rapport à avant la pandémie.

Il a dit avoir entendu dire que certains patients avaient de la difficulté à obtenir un rendez-vous avec leur médecin de famille ou avaient des heures restreintes.

“Mes propres patients [are] me demandant : ‘Pouvez-vous prendre un membre de ma famille ? Pouvez-vous prendre ma femme? Pouvez-vous prendre mon enfant?” “, A-t-il dit.

Il a ajouté que le temps d’attente pour obtenir les rendez-vous chez le spécialiste de ses patients avait également considérablement augmenté.

“Je me retrouve de plus en plus à faire référence à Chatham et à Londres simplement à cause de la gravité des temps d’attente et encore une fois, cela impose à nos patients un fardeau supplémentaire pour voyager et faire des ajustements et des aménagements pour devoir voyager hors de la ville pour les soins qu’ils devraient recevoir ici, localement », a-t-il dit.

Si vous cherchez une clinique près de chez vous, consultez la carte ci-dessous ou cliquez sur ici.

Les pénuries de personnel, les bilans de santé reportés alimentent l’arriéré

Alamelhuda et plusieurs autres experts médicaux locaux qui ont parlé à CBC News ont déclaré qu’il y avait plusieurs raisons aux tensions croissantes auxquelles le système de santé est confronté, notamment :

Les travailleurs de la santé prennent leur retraite pendant la pandémie.

Les travailleurs font face à un burn-out pandémique.

Les patients se présentent avec des maladies plus graves, souvent parce qu’ils ont tardé à se faire soigner pendant les vagues pandémiques.

Vacances d’été menant à des pénuries de personnel.

Capacité en lits réduite dans les hôpitaux.

Alamelhuda a déclaré que davantage de financement peut toujours aider le secteur, mais il a ajouté que davantage de places dans les facultés de médecine et de formation en résidence devraient être ouvertes et que les diplômés internationaux en médecine devraient être autorisés à travailler dans le système.

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC News, un porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que les cliniques sont gérées par le secteur privé et que s’il y a des problèmes avec une clinique sans rendez-vous ou son personnel, les gens devraient porter plainte auprès du directeur du bureau ou de l’administration.

Il a déclaré que le ministère de la Santé n’exerce pas de surveillance directe sur les cliniques sans rendez-vous.

En ce qui concerne les efforts déployés par les hôpitaux en ce moment, a déclaré le ministère, “nous félicitons [hospitals] pour avoir travaillé sans relâche pour assurer le bon déroulement des opérations.”

Le ministère a également déclaré que le gouvernement provincial investit pour augmenter la capacité hospitalière, y compris 1,5 milliard de dollars en 2022 et 2023 pour soutenir l’utilisation continue de 3 100 lits de soins actifs et post-actifs qui ont ouvert pendant la pandémie. La province s’apprête également à verser 300 millions de dollars au cours de la prochaine année dans le cadre de la stratégie de rétablissement chirurgical de la province, qui rendra disponibles des milliers de procédures d’imagerie chirurgicale et diagnostique.

Le communiqué indique également que le gouvernement a ajouté plus de 10 000 travailleurs de la santé depuis le début de la pandémie et investit plus d’argent pour recruter des milliers de travailleurs supplémentaires au cours des cinq prochaines années.

Mais pour les travailleurs de première ligne qui sont inondés de patients, les solutions ne peuvent pas venir assez tôt.

“Nous allons aussi vite que nous le pouvons et nous ne sommes pas des robots et nous sommes là parce que nous voulons aider les gens, nous ne voulons pas que vous restiez assis et attendiez”, a déclaré l’infirmière praticienne.