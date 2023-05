Besoin de se débarrasser des BJP "Butin, Mensonges, Haine": Sonia Gandhi dans le Karnataka

Dans une attaque cinglante contre le BJP, la dirigeante du Congrès Sonia Gandhi a déclaré samedi que le Karnataka et le reste du pays ne pouvaient pas progresser sans se débarrasser du « butin, des mensonges, de l’ego et de la haine » du parti au pouvoir.

Faisant sa première entrée dans la bataille électorale de l’Assemblée du Karnataka en 2023 ici, Sonia a également déclaré que le Bharat Jodo Yatra dirigé par son fils Rahul Gandhi il y a quelques mois était contre ceux qui propagent la haine. « C’est la raison pour laquelle des milliers de personnes ont rejoint la marche de 4 000 km de Rahul Gandhi ».

« Ni le Karnataka ni l’Inde ne peuvent progresser sans se débarrasser de l’atmosphère de butin, de mensonges, d’ego et de haine du BJP », a déclaré Sonia Gandhi lors de son premier rassemblement public dans l’État soumis à un scrutin, qui votera le 10 mai.

L’ancien président du Congrès a déclaré: « Il est de la responsabilité de chacun de renforcer notre voix contre la sombre règle de ce gouvernement (BJP). » Elle était flanquée sur scène du président du Congrès, M Mallikarjun Kharge, de Rahul Gandhi et de l’ancien ministre en chef du Karnataka, Jagadish Shettar, qui a récemment quitté le BJP pour refus de billet et a rejoint le parti. Le parti a aligné Jagadish Shettar, six fois député, de la circonscription centrale de Hubli-Dharwad, d’où il avait remporté les précédents scrutins de l’Assemblée en 2018.

Sonia Gandhi a déclaré que les gens avaient vu à quel point le BJP était secoué lors de cette élection en raison de laquelle il a eu recours à toutes sortes de « répressions ».

« Vous n’avez pas l’impression que la dacoité est devenue l’affaire de ceux qui sont au pouvoir ? Vous ne leur aviez pas donné le pouvoir en 2018 mais ils ont volé le gouvernement et l’ont capturé. Ensuite, leur gouvernement à 40 % s’est occupé de pillage », a-t-elle accusé. .

Accusant les dirigeants du BJP d’être « égoïstes », elle a déclaré qu’ils ne répondaient à aucune question ni à aucune lettre qui leur était adressée.

Sonia Gandhi a fait une référence indirecte à la lettre écrite par l’association des entrepreneurs du Karnataka au Premier ministre à propos d’une commission de 40 % qui leur était facturée pour les travaux publics dans l’État.

« Ils (les dirigeants du BJP) ne se soucient pas de la responsabilité. Ils pensent qu’ils ont empoché toutes les institutions constitutionnelles. Je veux vous demander si vous avez déjà vu un tel arbitraire. La démocratie fonctionne-t-elle ainsi ? Non », a déclaré Sonia Gandhi.

Selon elle, la situation actuelle est telle que les dirigeants du BJP menacent ouvertement que si leur parti ne remporte pas les élections du Karnataka, l’État n’obtiendra pas les « bénédictions » du Premier ministre Narendra Modi.

Se référant à la déclaration du ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah lors d’un rassemblement électoral selon laquelle il y aura des émeutes au Karnataka si le Congrès arrive au pouvoir dans l’État, Sonia Gandhi, sans le nommer, a déclaré : « Ils disent que si le BJP perd, alors il y aura émeutes ici. En votre nom, je veux leur dire de ne pas traiter les habitants du Karnataka comme impuissants et impuissants. Le peuple de l’État ne dépend de la bénédiction de personne mais compte sur son travail acharné et ses décisions fermes, a-t-elle souligné.

« Les habitants du Karnataka ne sont pas lâches et cupides pour que vous puissiez les induire. Les habitants du Karnataka vous diront le 10 mai de quoi ils sont faits. » Sonia Gandhi a également soulevé la question de la prétendue tentative de fusion de la marque Nandini de la Karnataka Milk Federation avec Amul, basée au Gujarat.

« Le moment est venu de leur dire (BJP) qu’ils ne réussiront pas ici dans leur complot visant à piller une bonne institution comme Nandini (la marque laitière coopérative de la Karnataka Milk Federation), ignorant les intérêts de milliers d’agriculteurs et de producteurs de lait », a-t-elle ajouté. a dit.

Sonia Gandhi a également appelé le peuple à rappeler au pouvoir que le sort des dirigeants est décidé par la bénédiction du peuple et non l’inverse.

Invoquant le nom du réformateur social du XIIe siècle Basaveshwara, elle a déclaré que « Bhagwan Basavanna » a toujours favorisé l’égalité des chances pour tous sans aucune discrimination.

Sonia Gandhi a déclaré que le BJP avait insulté le grand poète kannada Kuvempu et les a mis en garde contre « jouer avec l’histoire de l’Inde et la tradition séculaire de justice sociale ».

« Pour répondre à vos intérêts politiques (BJP), ne poussez pas la nation et le Karnataka vers la destruction », a déclaré le chef du Congrès.

