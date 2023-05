"Besoin de sang neuf, de nouvelles idées": B Bommai à NDTV après la perte du Karnataka

Le ministre en chef sortant du Karnataka, Basavaraj Bommai, qui a dirigé la campagne du parti lors des élections à l’Assemblée récemment conclues, a déclaré aujourd’hui à NDTV que le Congrès avait commencé sa campagne tôt et que les messages du BJP avaient mal tourné dans l’État.

Le BJP, qui dirigeait l’État, a remporté 66 des 224 sièges à l’Assemblée. Le Congrès a remporté 135 sièges et Janata Dal Secular de HD Kumaraswamy 19 sièges.

Interrogé sur les enseignements tirés des résultats, M. Bommai a énuméré trois raisons de la victoire du Congrès. Les gens, a-t-il dit, ont été « influencés par les cadeaux ».

Ensuite, « Personnellement, j’ai l’impression que le Congrès était plus organisé et a commencé plus tôt, ce que faisait autrement le BJP… Nous avons pris nos décisions un peu tard, agi tard », a-t-il déclaré à NDTV dans l’interview exclusive.

Enfin, bien que le gouvernement du BJP ait mené de nombreux programmes, « le bon message n’est pas allé au peuple… les principales décisions (du gouvernement) n’ont pas atteint le peuple », a-t-il ajouté.

Soulignant que la part des voix du BJP n’a pas changé, il a déclaré que la pénétration du parti dans le sud du Karnataka, qui est un bastion du JD(S), a également aidé le Congrès. « Cinq pour cent des voix du JD(S) sont passées au Congrès », a-t-il déclaré.

Le BJP avait maintenu sa part de vote de 36% à partir de 2018, mais la part de vote du Congrès est passée de 38,1% à 42,9%. Les votes JD(S) sont passés de 18,3 à 13,3 %.

Pour l’avenir, M. Bommai a déclaré qu’il faudrait quelques mois pour que la situation s’améliore dans le camp du BJP.

« Je prends tout le blâme. Un chef doit prendre le blâme. Ce n’est qu’alors que les choses pourront avancer… L’essentiel est que nous devions préparer le parti assez tôt pour l’élection de Lok Sabha. Nous devons apporter du sang neuf , et une nouvelle réflexion à tous les niveaux. Nous devons rajeunir nos travailleurs. D’ici trois à six mois, les choses vont changer et nous aider », a-t-il déclaré.

Le Karnataka envoie 28 députés au Lok Sabha, ce qui en fait un État majeur du champ de bataille.

Interrogé sur le poste du chef de l’opposition, M. Bommai, qui sera l’un des plus anciens députés du BJP dans la maison, est resté évasif, affirmant qu’il soutiendrait la campagne du parti, qu’il ait le poste ou non.

« En tant qu’homme responsable, je ne me fie pas au poste… si le chef de l’opposition m’est confié. La responsabilité globale incombe à moi… Je suis ministre en chef depuis deux ans et j’ai donné tant beaucoup de bons programmes. C’est à moi d’en parler une fois de plus au peuple », a-t-il déclaré.