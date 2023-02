Besoin de politiques sur les relations au travail : experts

TORONTO-

Alors que le maire de Toronto, John Tory, s’apprête à démissionner après avoir reconnu une «relation inappropriée» avec un ancien membre du personnel, les experts affirment que la préparation est essentielle pour protéger les employés et les employeurs des risques que de telles relations créent.

Il n’y a pas de lois au Canada contre les relations de travail, il revient donc aux politiques de l’entreprise d’établir des règles de base, a déclaré Lior Samfiru, associé codirecteur national chez Samfiru Tumarkin LLP.

Les conseils sur les relations entre les subordonnés et les superviseurs sont particulièrement importants en raison des déséquilibres de pouvoir inhérents impliqués, qui peuvent ouvrir la possibilité que des actions relèvent des lois sur les droits de l’homme.

Au moment où il y a un déséquilibre de pouvoir, il y a une présomption en vertu de la loi que la relation n’est pas entièrement consensuelle, a déclaré Tumarkin.

“Parce qu’une relation peut-elle vraiment être consensuelle, jamais, s’il y a ce déséquilibre de pouvoir?” il a dit. “Vraiment, tout ce qu’il faudrait, c’est que la personne, le subordonné dise que ce n’était pas consensuel, même si cela a duré un certain temps, mais toute cette personne devra dire que ce n’est pas consensuel, et c’est tout. serait une responsabilité totale en vertu des lois sur les droits de l’homme pour le gestionnaire, c’est pourquoi une relation comme celle-ci est si problématique et risquée. »

Il a dit qu’il croyait comprendre qu’il n’y avait pas de politique de la ville de Toronto traitant directement de la question d’une relation entre un maire et un membre du personnel, mais qu’un certain nombre de municipalités ont

L’automne dernier, le conseil municipal d’Ottawa a voté pour avoir des politiques qui traitent des relations entre les membres du conseil et le personnel.

Kiljon Shukullari, responsable du conseil en RH chez Peninsula Canada, a déclaré qu’il était important d’avoir des politiques claires en place lors de l’embauche d’employés afin que les règles et les attentes soient claires dès le départ, à la fois sur les politiques elles-mêmes et sur la façon de divulguer les relations ou de signaler les problèmes.

“Cela va loin, chaque fois qu’il y a une communication ouverte entre les deux parties, pour éviter tout type d’impact négatif”, a déclaré Shukullari.

Il a déclaré que certains lieux de travail adoptaient toujours une approche plus stricte et essayaient de ne permettre aucune relation inter-bureaux, mais que beaucoup adoptaient une approche plus indulgente, reconnaissant que c’était assez courant. Quoi qu’il en soit, l’important est que ces politiques soient en place et clairement communiquées.

“Le problème est que si vous n’avez rien en place, et que vous devez être réactif, et généralement, surtout avec des choses comme celles-ci, cela peut dégénérer assez rapidement. Donc, au lieu de gérer la situation, vous êtes peut-être avez une réclamation très désordonnée sur vos mains.

En ayant de telles règles en place, cela donne également à la direction ou au conseil d’administration plus d’options pour prendre des mesures. Le défaut de divulguer une relation était un motif suffisant pour que le conseil d’administration de McDonald’s Corp. limoge l’ancien directeur général Steve Easterbrook en 2019.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 14 février 2023.