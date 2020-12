Le football universitaire a besoin de plus de jeux comme BYU-Coastal Carolina.

Les huitièmes cougars et les chanteurs n ° 14 ont présenté un spectacle intense et épicé samedi avec une fin passionnante rappelant le Super Bowl Titans-Rams en 2000.

Le résultat a été une fête sauvage à Myrtle Beach, en Caroline du Sud, après la victoire de 22-17, la fin du battage médiatique de BYU et peut-être une chance extérieure pour Coastal Carolina de se faufiler dans un match du Nouvel An.

Mais que se passerait-il si l’héritage durable de cette confrontation de performances imbattables mercredi était une volonté dans le football universitaire d’essayer à nouveau quelque chose comme ça?

Peut-être pas si extrême. Le match BYU-Coastal Carolina est devenu officiel 56 heures avant le coup d’envoi. Mais créer une certaine flexibilité dans les horaires pour faire de grands matchs serait un excellent ajout au football universitaire. Surtout pour les équipes non Power Five qui peuvent utiliser un coup de pouce de fin de saison pour un CV afin d’augmenter leurs chances de frapper un gros bol ou même de casser les séries éliminatoires, ce qui est peu probable.

Il y a une chance si le n ° 7 Cincinnati ne s’est pas remis d’un COVID-19[feminine épidémie, BYU se serait rendu dans l’Ohio ce week-end, incapable de prendre l’appel de Coastal lorsque le n ° 25 Liberty a dû se retirer en raison de ses propres problèmes avec le virus.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles il serait difficile de garder des dates ouvertes tard dans la saison pour l’équivalent footballistique des briseurs de cerceaux de basket-ball. Il est difficile de vendre des billets à l’avance pour les jeux répertoriés comme à déterminer.

L’objectif le plus réaliste serait peut-être de simplement convaincre les programmes, grands et petits, de ne pas planifier aussi loin. Dans le basketball universitaire, les équipes qui sont convaincues qu’elles seront bonnes font souvent des matchs pour des matchs plus importants de début de saison sans conférence au cours de la saison morte précédente.

Le football universitaire n’admet pas facilement le changement, mais trouver un moyen de recréer l’expérience BYU Coastal Carolina serait bon pour un sport à la recherche de moyens de rendre les matchs de saison régulière plus significatifs.

BUCKEYES SONT DE RETOUR

Avoir Justin Fields compense beaucoup de problèmes.

Lorsque vous devenez entraîneur-chef pour la journée, vous voulez avoir Justin Fields avec vous, a déclaré Larry Johnson, qui était l’entraîneur défensif Larry Johnson pendant de nombreuses années, qui était isolé en tant qu’entraîneur de l’État de l’Ohio avec Ryan Day. COVID-19[feminine . «C’était assez spécial. C’est un jeune homme spécial.

Non. 3 Ohio State a joué sans trois partants de la ligne offensive et un renfort majeur, son plaqueur principal et un demi défensif de départ contre l’État du Michigan et quelques mauvais coups de fusil de côté, il aurait été difficile de remarquer une différence.

Fields était particulièrement bon et menait calmement une attaque qui l’obligeait à donner quelques réponses de plus que d’habitude. Et la défense des Buckeyes était dominante.

Quelle est la prochaine étape pour les Buckeyes et les Big Ten? Le Michigan a COVID-19[feminine problèmes et s’il ne peut pas jouer les Buckeyes la semaine prochaine, l’état de l’Ohio tomberait en dessous du nombre minimum de matchs requis par la conférence pour remporter le titre de champion le 19 décembre.

La règle de jeu minimum est venue des leaders d’athlétisme et ils ont dû la changer. Wisconsin AD Barry Alvarez a suggéré que ses collègues devraient sérieusement envisager de faire des changements pour mieux positionner les Buckeyes (5-0), clairement la meilleure équipe de la conférence, pour se rendre en séries éliminatoires.

C’est une bonne idée d’abandonner le minimum de cinq matchs. Encore mieux serait de jongler avec le calendrier de la semaine prochaine pour assurer l’état de l’Ohio et vraiment toutes les équipes disponibles pour jouer auront un match, rencontreront le minimum et auront la chance de prendre le n ° 16 Northwestern, qui a assuré sa place à Indianapolis en tant que champion de la division ouest ne jouant pas.

Le comité de sélection du College Playoff a montré assez clairement qu’il pense que l’état de l’Ohio est parmi les quatre premiers. Le Big Ten ne donnera pas aux Buckeyes de nombreuses chances de gagner de qualité à ce stade. La conférence devrait donc se concentrer sur la quantité et les repères. Faites tout ce qu’il faut pour donner à Ohio State (CFP n ° 4) la chance de disputer sept matchs et d’avoir un championnat de conférence à son actif.

Le comité est chargé d’utiliser les titres de conférence comme une sorte de bris d’égalité lorsque les équipes sont à proximité. La semaine dernière, le président de la commission et l’Iowa AD (pas de conflit là-bas?) Gary Barta ont déclaré que l’état de l’Ohio et le Texas A&M (CFP n ° 5) étaient proches. Les Aggies (7-1) auront à la fois plus de matchs et de victoires haut de gamme que les Buckeyes. Non seulement A&M a battu la Floride n ° 6, mais même l’équipe d’Auburn que les Aggies ont dominée samedi au quatrième quart semble meilleure que quiconque a joué à Ohio State à ce jour, à l’exception étonnamment n ° 10 de l’Indiana.

Une fiche de 7-0 et un championnat de conférence seraient une excellente main pour les Buckeyes.

Les Big Ten doivent trouver un moyen de l’échanger avec l’État de l’Ohio.

LE CAS DU LIVRE

Il est difficile de croire que le quart-arrière d’une équipe invaincue de Notre-Dame pourrait jouer aussi bien que Ian Book, et est loin d’être une place pour être même finaliste du trophée Heisman.

Book mérite certainement l’attention et il s’arrête fortement, mais c’est un domaine difficile pour lui de s’introduire.

Le senior de cinquième année semble être en compétition contre quatre quarts: Kyle Trask de l’État de Floride, Mac Jones de l’Alabama, Trevor Lawrence de Clemson et Justin Fields de l’État de l’Ohio.

Zach Wilson de BYU se déplace à l’arrière de la ligne après avoir perdu contre la Caroline côtière. Et peut-être que le vrai prétendant Heisman de l’Alabama devrait être le receveur DeVonta Smith, qui a pris trois touchés contre LSU, mais c’est maintenant le prix du quart-arrière.

Samedi, lorsque Book a inscrit un total de 348 verges et a représenté cinq touchés contre Syracuse, ces quatre QB faisaient partie du top 10 du pays en termes d’efficacité des passants. Le livre était 33e à 148,89.

Samedi, tous les quatre sont entrés dans le top 10 du pays en attaque totale par match. Le livre était 33e à 278,9.

Book aura une seconde chance de battre le n ° 4 Clemson au championnat de la Conférence de la côte atlantique le 19 décembre. Cette fois avec Lawrence dans le line-up pour les Tigers.

Si Book peut mener les Irlandais à une autre victoire, ces statistiques n’auront pas beaucoup d’importance. Book a une affaire, mais il est à la traîne pour le moment.

À TRAVERS LE PAYS: Peut-être le résultat le plus étonnant de la saison: Rice 20, n ° 15 Marshall 0. Peu d’équipes cette année ont eu plus de mal à se rendre sur le terrain que Rice. Les Owls ont disputé leur quatrième match, battant une équipe classée pour la première fois depuis 1997 … La recherche d’un entraîneur en Caroline du Sud a pointé vers l’assistant de l’Oklahoma Shane Beamer, fils du grand Virginia Tech Frank Beamer, depuis environ une semaine maintenant. a atterri là samedi soir. … Si vous pensez savoir qui est vraiment bon au Pac-12, donnez-lui une semaine et cela changera probablement. … Bien que le Colorado, avec la star de l’évasion Jarek Broussard, devienne rapidement l’une des plus grandes surprises du pays sous le nouvel entraîneur Karl Dorrell. … L’entraîneur Sam Pittman a reçu des éloges bien mérités au début de la saison pour avoir l’Arkansas compétitif dans la SEC. Les Razorbacks se sont beaucoup améliorés, mais il s’avère que Eliah Drinkwitz du Missouri, qui a essayé d’embaucher l’Arkansas avant d’atterrir sur Pittman, est l’entraîneur de première année de la SEC avec la meilleure saison. Les Tigers se sont améliorés à 5-3 avec une victoire sauvage contre les Hogs. … Souffler l’état du Kansas, comme le Texas l’a fait, ne sera probablement pas ce qui déterminera si les Longhorns garderont l’entraîneur Tom Herman. Cela revient simplement à savoir si Urban Meyer veut être le prochain entraîneur. Sinon, le Texas est probablement mieux placé pour économiser les 24 millions de dollars qu’il faudrait pour se débarrasser d’Herman et de son personnel et lui donner une autre année. … Non. 12 Iowa State a pris une place dans le match pour le titre Big 12 et un match revanche avec le No. 13 Oklahoma avant que la Virginie occidentale ne soit détruite grâce à la perte du No. 19 Oklahoma State contre TCU. L’entraîneur des Cyclones Matt Campbell pourrait être le Plan C pour le Texas derrière Meyer et aimer Herman. … Akron a brisé sa séquence perdue de 21 matchs, la plus longue du football universitaire majeur, avec une victoire de 31-3 contre Bowling Green, qui a perdu huit matchs consécutifs. … Une autre série de toutes sortes s’est terminée samedi. Le Boston College a déclaré qu’il avait eu un test de footballeur positif COVID-19[feminine L’équipe est retournée sur le campus pour la première fois à la fin du mois de juin. L’école a déclaré que le joueur non identifié avait été testé positif après être rentré chez lui pour Thanksgiving.

