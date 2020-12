Raj Dagwar, un étudiant en génie basé à Pune, s’adresse aux masses pour son noble geste d’offrir à chaque passant dix roupies en échange d’écouter leurs histoires.

Raj a été repéré par de nombreux habitants, dont l’un était Aditya, un autre citoyen de Pune qui s’est tourné vers les médias sociaux pour exprimer son appréciation envers la noble cause de Raj.

Lorsque News18 a contacté Raj Dagwar, il a déclaré qu’il avait lancé cette initiative le 6 décembre et que le geste était uniquement destiné à partager la lutte des gens pendant la crise en cours. Debout devant les restaurants sur la route du Fergusson College, l’étudiant tient une pancarte avec le message: « Racontez-moi votre histoire et je vous donnerai 10 roupies ». Dagwar passe au moins 5 heures sur le sentier tous les jours à écouter l’histoire d’étrangers et à les aider à s’en débarrasser.

En parlant à Raj Dagwar, il a dit: «Observez simplement comment les gens ont du mal à se parler ces jours-ci, même lorsque nous sommes tous de retour chez nous, séparés par des murs. Près d’une centaine de personnes ont partagé leurs histoires et ce fut une merveilleuse occasion de les entendre.

Il se souvient des noms de toutes les personnes qui lui ont parlé et aussi de leurs histoires. «Je suis un bon auditeur et certains d’entre eux ont vraiment apprécié ma compagnie lorsqu’ils se sentaient déprimés», a déclaré Raj. Tout le monde a des problèmes, petits ou grands, et il n’est pas facile d’en parler. Le verrouillage a forcé plusieurs personnes à vivre seules et à se sentir seules, ce qui a conduit beaucoup d’entre elles à garder leurs émotions enfermées en elles-mêmes, les conduisant ainsi à la dépression », explique Raj, qui a fini d’écouter une personne d’âge moyen, qui l’a remercié abondamment.

Raj a entendu plus de 50 histoires par jour, passant parfois plus d’une heure à écouter une personne. Il passe ses soirées sur la route du FC entre 18h et 23h.

Raj avait traversé une dépression en 2019. Il avait le sentiment de ne pas être à la hauteur et avait le sentiment d’échouer dans ses efforts pour être comme son père qui est également ingénieur électricien et vit à Dubaï. Il y avait des moments où Raj ne pouvait tout simplement pas s’ouvrir à ses parents ou interagir avec les problèmes qu’il avait avec son jeune frère. C’est alors qu’il a cherché de l’aide professionnelle et a surmonté sa dépression.

Cela n’a pas été facile de se démarquer sur le trottoir alors que certains le regardent, certains critiquent et certains sont souvent curieux. «Tout ce que je fais, c’est sourire derrière le masque et poser lentement la question, racontez-moi votre histoire. Si je peux les aider à se détendre ou à apaiser leurs pensées, j’ai l’impression d’avoir accompli une bonne chose », dit Raj.

La santé mentale et le conseil sont généralement considérés comme une stigmatisation ou comme une maladie, mais Raj veut aider à supprimer cette étiquette en exhortant chacun à parler de ses problèmes.