Besoin de fournitures de dernière minute en cas d’ouragan ? Voir la liste des fermetures de magasins Publix et Walmart

Pressé ? Voici ce que vous devez savoir sur l’ouragan Milton en moins d’une minute. Vous voulez plus de détails ?

Les résidents de Floride se préparent aux dégâts catastrophiques causés par l’ouragan Milton, selon les prévisionnistes.

Le puissant ouragan devrait toucher terre le long de la côte du golfe de Floride mercredi soir ou tôt jeudi matin.

L’endroit exact où Milton touchera terre est encore incertain, bien que la plupart des prévisionnistes prédisent quelque part près de Tampa. Le National Hurricane Center a déclaré que la marge d’erreur sur 24 heures est d’environ 40 miles.

Quel que soit l’endroit où a lieu l’ouragan, la majeure partie de la péninsule de Floride ressentira plusieurs impacts de l’ouragan. Parmi les impacts figurent les ondes de tempête, en particulier sur la côte ouest de la Floride, où « … certaines îles-barrières et communautés côtières du continent pourraient subir des dégâts importants et être modifiées de façon permanente », a déclaré Bernie Rayno, météorologue en chef d’AccuWeather.

Le temps de préparation touche à sa fin, le National Hurricane Center utilisant les résidents pour terminer les préparatifs mercredi matin, y compris l’évacuation si on lui demande de le faire.

Voici ce qui est encore ouvert ou déjà fermé. Mais d’abord, voici les dernières nouvelles sur Milton :

Regardez en direct : vue radar de l’ouragan Milton

Mise à jour tropicale : dernières informations sur l’ouragan Milton du National Hurricane Center

Modèles de spaghettis pour l’ouragan Milton

Remarque particulière concernant les modèles spaghetti : Les illustrations incluent une gamme d’outils et de modèles de prévision, et tous ne sont pas égaux. Le Hurricane Center utilise uniquement les quatre ou cinq modèles les plus performants pour établir ses prévisions.

Publix est-il toujours ouvert avant l’ouragan Milton ? Quels supermarchés Publix sont fermés ?

Plusieurs supermarchés Publix sur le passage de l’ouragan Milton ont déjà fermé ou ont modifié leurs horaires.

« Nous surveillons de près l’ouragan Milton. À l’heure actuelle, de nombreux magasins sur le passage de la tempête ont modifié leurs horaires », a annoncé Publix sur son site Internet.

Publix a publié un carte avec les dernières informations sur les magasins déjà fermés et des heures pour ceux qui se trouvent sur le chemin de Milton.

La carte montre Supermarchés Publix fermés et quels magasins ont modifié leurs horaires.

Walmart est-il fermé alors que l’ouragan Milton se rapproche de la Floride ?

Le 9 octobre à 9 h 30, Walmart a déclaré avoir fermé plus de 200 magasins dans la zone touchée par l’ouragan Milton.

« Des équipes de toute l’entreprise travaillent pour soutenir les communautés dans lesquelles nous vivons », a déclaré Walmart sur son site Internet. « Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos associés sur le terrain qui se préparent à l’arrivée de l’ouragan Milton. »

À 9 h 30, 207 magasins Walmart s’étendant de la côte ouest à la côte est de la Floride étaient fermés. Le la carte en ligne sera mise à jour à mesure que d’autres fermetures de magasins seront annoncéesa annoncé la société.

Waffle House est-il vraiment fermé ?

Notre #whindex les cartes d’état reflètent nos fermetures à partir de 14 heures aujourd’hui avant #OuraganMilton. Plus de mises à jour à venir. Veuillez rester en sécurité. **En raison du potentiel de variations dans le parcours de Milton, ces informations sont sujettes à changement sans préavis. Veuillez suivre les directives locales. pic.twitter.com/AWig09L8bP – Maison des gaufres (@WaffleHouse) 8 octobre 2024

Waffle House a annoncé mardi la fermeture de plusieurs de ses restaurants avant l’ouragan Milton, en particulier dans et autour de Tampa Bay. Environ 33 établissements Waffle House sont fermés et 22 sont restés ouverts dans tout l’État, selon le Waffle House Index publié mardi sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

« Comme nous l’avons déclaré lors de l’ouragan Hélène, notre mission reste de garder nos associés hors de danger », a déclaré le porte-parole de Waffle House, Njeri Boss, à USA Today.

« En conséquence, dans les zones qui devraient être les plus durement touchées, nous fermerons les restaurants de manière préventive dans le but de les rouvrir dès qu’il sera possible de le faire en toute sécurité, afin de servir les communautés qui nous ont accueillis au fil des ans. »

Comment mesurer l’impact d’une tempête sur une communauté ? L’échelle de Saffir-Simpson est peut-être ce qui me vient en premier à l’esprit, mais il y a aussi l’échelle « Index des gaufres« .

Tous les restaurants Waffle House sont classés et marqués de l’une des trois couleurs différentes : vert, rouge ou jaune pour indiquer les conditions.

« Le vert signifie que le restaurant sert un menu complet, un signal que les dégâts dans une zone sont limités et que les lumières sont allumées. Le jaune signifie un menu limité, indiquant au mieux l’alimentation d’un générateur et un approvisionnement alimentaire faible. Le rouge signifie le restaurant est fermé, signe de graves dommages dans la zone ou de conditions dangereuses », a publié l’entreprise sur son site Internet.

« Si vous y arrivez et que le Waffle House est fermé ? » L’administrateur de la FEMA, Craig Fugate, l’a déclaré. « C’est vraiment mauvais. » C’est là que tu vas travailler. « »

La société a déclaré qu’elle « avait pleinement adopté sa stratégie commerciale post-catastrophe après l’ouragan Katrina en 2005 ».

Vérifiez les emplacements de Florida Waffle House.

Obtenez les dernières nouvelles sur les magasins Home Depot en Floride

« Le Home Depot a activé son centre de commande d’intervention d’urgence dans notre centre d’assistance aux magasins d’Atlanta pour soutenir les magasins, les associés et les clients à l’approche de l’ouragan Milton sur la côte du golfe de Floride », a publié la société sur son site Web.

« Les magasins resteront ouverts tant qu’il sera sécuritaire pour le faire. » Voici comment vérifiez les dernières nouveautés dans les magasins près de chez vous.

Recevez les dernières nouvelles sur les magasins Lowe’s en Floride

Nous avons contacté Lowe’s pour connaître les fermetures de magasins.

Quelle est la prochaine étape ?

Amaris Encinas de USA Today a contribué à ce rapport.

