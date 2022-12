Besoin de désamorcer les querelles familiales ? Apprenez d’un négociateur de crise du FBI.

2. Paraphraser

Cet exercice a fait plus pour calmer les tensions dans mes relations qu’autre chose – reformulez simplement, dans vos propres mots, ce que vous pensez que l’autre personne dit. “Il s’agit d’un outil très puissant non seulement pour dire à quelqu’un” je vous comprends “, mais pour le démontrer”, a déclaré Noesner.

La beauté de la paraphrase est que vous ne pouvez pas faire semblant ; vous devez prêter au moins une certaine attention à ce que la personne vous dit afin de proposer et de partager votre interprétation.

3. Essayez l’étiquetage des émotions

Cherchez à identifier comment la personne à qui vous parlez (ou avec qui vous vous battez) se sent en commençant par une phrase comme « Vous semblez comme si » ou « Vous semblez comme si ». Par exemple : « Tu as l’air d’être contrarié que je te demande si tu es toujours célibataire. » Si vous avez raison, la personne sera d’accord ; si vous êtes à côté de la plaque, ils vous corrigeront. Quoi qu’il en soit, vous êtes soudainement sur la même longueur d’onde – et vous travaillez dans le même but de clarifier les pensées de la personne.

4. Commencez la mise en miroir

Cet outil est le plus facile à utiliser. Lorsque quelqu’un est contrarié, attendez qu’il ait fini de s’exprimer et répétez simplement les derniers mots de son message. Dire qu’ils finissent par “et je suis énervé,” par exemple; refléter cela avec “et tu es énervé.” L’utilisation des propres mots de la personne, a déclaré Noesner, crée une atmosphère de familiarité, faisant en sorte que la personne se sente plus en sécurité – ce qui peut ensuite conduire à des liens.

5. Posez des questions ouvertes

Poser une question qui produit un « oui » ou un « non » ne vous rapproche pas d’une solution (Êtes-vous en colère que grand-père ait craqué sur votre tenue ? Oui.) Une question ouverte invite à la conversation et détend les gens, a déclaré Noesner. «Pensez à quel point il est plus amical pour quelqu’un d’entendre:« Je n’ai pas compris ce que vous venez de dire. Pourriez-vous m’aider en m’expliquant davantage ? ou ‘J’aimerais vraiment savoir ce que vous voulez dire. Qu’est-ce que j’ai mal compris ? Pouvez-vous m’en dire plus ?’ » Poser une question ouverte, dit-il, permet également à l’autre personne de se ressaisir et de trier ses pensées et ses émotions tourbillonnantes.

6. Utilisez les messages « I »

Cette méthode de communication classique – utilisant des déclarations commençant par “je” plutôt que par “tu” – établit un rapport en “personnalisant le négociateur”, a déclaré Noesner.

Commencer par « vous » peut rendre une personne sur la défensive ou en colère. “Alors au lieu de dire, ‘Tu dois arrêter de me crier dessus,’ tu dirais, ‘je Je me sens frustré quand tu me cries dessus parce que j’essaie de bien comprendre ce que tu dis », a-t-il expliqué. “Vous le mettez en quelque sorte sur vos propres épaules, mais vous faites toujours savoir à la personne quels problèmes son comportement cause.”