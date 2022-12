“Besoin de construire une base dans un pays spécial comme l’Inde” – La sagesse de Pelé à la nation lors de sa visite à Delhi en 2015

“C’est un honneur pour moi de célébrer le plus grand sport du monde avec les enfants de l’Inde”, ces mots de Pelé il y a sept ans résonneront à jamais dans les oreilles des fans de football à Delhi.

C’était la première fois en octobre 2015 que Pelé, considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps, mettait le pied à Delhi et il a tout simplement conquis le cœur des fans de football de la capitale, non pas par ses talents éblouissants sur le terrain mais comme un véritable ambassadeur du “beau jeu”.

Sa visite de deux jours à Delhi a été la dernière fois qu’il a interagi avec les fans de football indiens et le grand public. Il était l’invité principal de la finale masculine U-17 du tournoi de football inter-écoles Subroto Cup au stade Ambedkar ici le 17 octobre 2015.

Il était arrivé à Delhi en provenance de Kolkata où il avait effectué sa deuxième visite après 1977. Il est retourné à Delhi à nouveau en 2018, mais pour un sommet à huis clos sur la direction d’une maison de presse.

Delhi a la chance en ce sens d’être la seule autre ville à part Calcutta – où le “Black Pearl” a disputé un match d’exhibition dans le cadre de l’équipe du New York Cosmos contre Mohun Bagan en 1977 – à voir la légende brésilienne en chair et en os.

Si les fans de Calcutta (comme on l’appelait à l’époque) étaient hypnotisés par des aperçus des compétences de Pelé, Delhi a vu le footballeur emblématique en tant qu’ambassadeur du sport qui voulait aider un “pays très spécial” à s’élever dans le monde du football.

« Vous devez construire la base. L’Inde est un pays très spécial… les fans étaient fantastiques. J’espère que ma visite inspirera ces champions de demain”, avait-il déclaré dans un message vidéo.

“Bien sûr, il (le football) s’est beaucoup amélioré, non seulement en Inde mais dans de nombreux pays.” Delhi a remboursé et s’est inspiré de l’emblématique triple vainqueur brésilien de la Coupe du monde. L’année dernière, Football Delhi a annoncé que le 23 octobre, son anniversaire, serait célébrée comme la “journée du développement à la base”.

“Pelé est l’icône mondiale et il inspire des millions de personnes à travers le monde, y compris en Inde. Nous avons vu à Kolkata et à Delhi comment les fans de football le vénéraient”, a déclaré Shaji Prabhakaran, ancien président de Football Delhi et actuel secrétaire général de la Fédération indienne de football.

“Son anniversaire est célébré comme une journée de développement à la base à Delhi. Football Delhi a pris la décision l’année dernière lorsque j’étais son président”, a déclaré Prabhakaran, qui a eu la chance de voir Pelé de près en 2015 et 2018.

Quelques jours seulement avant son 75e anniversaire, Pelé a rendu frénétique le stade Ambedkar d’une capacité de 20 000 places alors qu’il effectuait un aller-retour au sol dans une jeep à toit ouvert de l’Indian Air Force avant la finale de la Subroto Cup le 16 octobre.

Il a ensuite remis les trophées aux deux équipes avec le chef d’état-major de l’air Arup Raha en remorque.

Son accueil à l’aéroport de Delhi le 15 octobre n’a pas été une grande affaire puisqu’un peu plus de 100 personnes se sont présentées juste après 20 heures. Pelé, qui a été limité dans ses mouvements en raison de trois opérations chirurgicales qu’il a subies cette année-là, y compris à la hanche, s’est levé de la voiture et a salué la foule avec un large sourire.

C’était cependant un scénario différent au stade Ambedkar deux jours plus tard alors que la foule enthousiaste criait « Pele Pele » avec de nombreux fans essayant de s’approcher de lui et d’obtenir des autographes.

Les joueurs des deux équipes adverses ont été les plus chanceux alors que Pelé se dirigeait – mais avec difficulté – vers le sol et leur serrait la main.

C’était un spectacle douloureux alors que Pelé, autrefois le cauchemar de ses adversaires avec ses courses éblouissantes et son jeu de jambes sur un terrain de football, avait du mal à se déplacer. En raison d’une opération à la hanche, il a boité son chemin à travers un escalier depuis l’estrade et est entré dans le sol.

L’esprit indomptable qui lui a valu la renommée et fait de lui l’un des visages les plus reconnaissables sur terre est devenu évident. Après la rencontre d’usage avec les deux équipes, Pelé est monté à bord de la jeep spécialement réservée pour lui et a fait un aller-retour au stade d’Ambedkar.

C’était ce que la foule attendait car ils avaient une expérience d’une durée de vie. Des chants de « Black Pearl », « King Pele » ou simplement « Pele, Pele » ont rempli l’air.

Pelé avait 15 ans lorsqu’il a joué pour la première fois pour son club Santos. Il est devenu membre de l’équipe nationale brésilienne à 16 ans, a joué et remporté la Coupe du monde de 1958 avant d’avoir 18 ans.

Pelé, qui a été élu athlète du siècle par le Comité international olympique, a déclaré que l’Inde devrait se concentrer sur le football de base tout en l’encourageant à jouer à l’extérieur du pays.

« L’important est de se concentrer sur le terrain. Les joueurs indiens devraient aller jouer en Europe, en Amérique du Sud, etc. Cela les aidera. De plus, il devrait y avoir des programmes d’échange (avec d’autres pays)”, a déclaré Pelé aux organisateurs de la Subroto Cup.

« Je peux organiser des programmes d’échange pour les jeunes joueurs indiens de 15 ou 16 ans à Rio de Janeiro ou quelque part au Brésil. Je peux aider à le faire avec Santos (son club de 25 ans). Je peux le faire. » Tous ceux qui ont été témoins du « Dieu du football » ce soir-là du 16 octobre 2015 au stade Ambedkar seront peut-être d’accord avec ce que la légende néerlandaise Johan Cruyff avait dit un jour : « Pelé était le seul footballeur qui a dépassé les limites de la logique. .” Non sans raison, le grand Hongrois Ferenc Puskas a dit un jour : « Je refuse de classer Pelé parmi les joueurs. Il était au-dessus de ça.”

