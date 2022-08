Besoin de changement de l’intérieur – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Aux nombreuses personnes qui aimeraient réglementer les armes à feu et soutenir le droit à l’avortement, voici quelques données.

Total des décès militaires américains par l’utilisation d’armes à feu (1776-2014) : 1,5 million.

Nombre total de décès liés aux armes à feu aux États-Unis (1989 à 2014) : 1,2 million

Nombre total de décès par avortement aux États-Unis (1973-2022) : 63 millions. Oui 63 millions de morts. L’avortement est une épidémie. Peut-être devrions-nous réglementer les scalpels médicaux pour réduire les décès par avortement. Au lieu de cela, examinons certaines causes profondes de ces problèmes.

De nombreux meurtres sont commis par de jeunes hommes sans père ni famille stable, des hommes ayant des problèmes de santé mentale ou des personnes ayant un comportement social anormal.

De nombreux avortements sont pratiqués [for] jeunes femmes sans soutien financier, émotionnel ou physique. Ce sur quoi nous devrions nous concentrer, c’est le fait que nous avons une société de familles brisées et de gens brisés. Ils manquent de soutien, d’une famille aimante et souvent d’amour pour eux-mêmes. Nous avons des gens qui meurent avec des armes à feu et des scalpels parce que quelqu’un a peur et est en colère, et ils n’ont aucune aide.

À une certaine époque, notre société avait des normes morales qui défendaient l’honneur, le respect et la compassion les uns pour les autres. Nos fusils et nos scalpels ont été utilisés pour sauver des vies. Une vie humaine était précieuse. Maintenant, la vie est, eh bien, jetable. Et à moins et jusqu’à ce que nous puissions changer de l’intérieur, nous ne verrons jamais de changement à l’extérieur.

Boucliers de Susan Brambert

Oswego