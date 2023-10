Une mission clé du Bibliothèques UNLV, et un domaine central du plan stratégique Top Tier 2.0 de l’UNLV, est de stimuler le développement économique du sud du Nevada. Pour contribuer à remplir cette mission, les bibliothèques ont développé des actions de sensibilisation ciblées pour soutenir les chefs d’entreprise et les entrepreneurs sur le campus et dans la communauté.

« En tant que seule bibliothèque de recherche du sud du Nevada, nous proposons des ressources d’information gratuites et des services d’aide à la recherche aux entreprises locales et aux propriétaires d’entreprises », déclare Patrick Griffis, bibliothécaire économique de l’UNLV. « Nous pouvons aider les startups locales qui ont besoin d’informations d’études de marché pour créer un plan d’affaires, ou les entreprises locales qui ont besoin d’informations d’études de marché pour développer leur activité au niveau national et international. »

Au cours des 17 dernières années, Griffis a soutenu la communauté des affaires du sud du Nevada grâce à son travail dans les bibliothèques. Basé à la bibliothèque Lied, Griffis assure la liaison avec les étudiants et les professeurs de la Lee Business School et fournit des services de sensibilisation aux professionnels de la communauté et des affaires de la région.

« J’ai toujours été intéressé par le fonctionnement des marchés et des économies ; en particulier dans la façon dont les entreprises sont créées », explique Griffis. « Je me suis spécialisé en affaires lorsque j’étais étudiant de premier cycle, et c’est passionnant de travailler avec des étudiants et des professeurs ainsi qu’avec des entreprises locales.

Griffis a aidé à établir des partenariats avec le Bureau de développement économique de l’UNLV et le Nevada Small Business Development Center pour étendre les services en dehors des bibliothèques. Il a également travaillé avec le chapitre de Las Vegas du Service Corps of Retired Executives, StartupNV et Manufacture Nevada pour étendre davantage les recherches de l’UNLV dans la communauté.

Voici plusieurs services aux entreprises offerts par les bibliothèques.

Centre de ressources sur les brevets et les marques UNLV propulsé par Switch

Un partenariat entre Switch, les bibliothèques UNLV et la bibliothèque de droit Wiener-Rogers, la Centre de ressources sur les brevets et les marques UNLV propulsé par Switch aide les entreprises locales à explorer leurs options en matière de propriété intellectuelle. Officiellement désigné comme centre américain des brevets et des marques, le centre UNLV propose des consultations, des ateliers éducatifs, des formations individuelles et d’autres ressources liées à la propriété intellectuelle.

Aide à la recherche spécialisée

Bien que Griffis se spécialise dans les affaires, il est membre d’un équipe de bibliothécaires qui fournissent une expertise sur des sujets allant des affaires urbaines et de l’industrie hôtelière à l’éducation et aux sciences humaines. Nos bibliothécaires sont disponibles pour des consultations de recherche approfondies en personne ou virtuellement et peut être programmé en ligne.

Accès aux bases de données en ligne

Les étudiants, les professeurs et le personnel de l’UNLV ont accès à des centaines de bases de données à travers les bibliothèques UNLV, y compris 60 bases de données commerciales en ligne. Les membres de la communauté peuvent accéder aux bases de données en visitant la bibliothèque Lied et en utilisant l’un des ordinateurs invités disponibles au premier étage ou en utilisant le invité sans fil service disponible sur le campus de l’UNLV.

Accès au Wall Street Journal et au New York Times

Grâce à un programme parrainé par le bureau du prévôt, les étudiants, les professeurs et le personnel de l’UNLV ont accès gratuitement au le journal Wall Street en ligne. Ce nouveau service complète l’existant Pass académique du New York Timesparrainé par les bibliothèques et la bibliothèque de droit Weiner-Rogers, qui offre un accès en ligne gratuit similaire au Times via votre compte ACE.

Ateliers sur demande

Vous avez un intérêt particulier ou recherchez une présentation plus approfondie sur une ressource ou un service particulier ? Griffis peut adapter les ateliers pour répondre aux besoins de recherche des participants. Ces ateliers peuvent vous aider à apprendre à identifier, accéder, évaluer et utiliser efficacement les ressources commerciales dans divers formats. Contact Griffis pour plus d’informations ou pour planifier une séance.