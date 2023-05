Besoin d’aide pour répéter ? Essayez le CBD comme somnifère naturel

Cannabidiol ou CBD a rapidement gagné en popularité pour plusieurs affections, dont l’insomnie. Alors que le CBD n’est pas une solution panacée comme on l’appelle parfois, elle présente plusieurs avantages qui ne peuvent être ignorés. La recherche a trouvé des preuves que le CBD peut aider soulager la douleur et soulager les symptômes d’anxiété.

Si vous avez du mal à dormir la nuit et que vous recherchez un somnifère naturel, envisagez d’ajouter du CBD à votre routine nocturne. Mais avant de le faire, passons en revue ce que vous devez savoir pour commencer.

Le CBD peut-il vous aider à dormir ?

La recherche sur l’efficacité du CBD dans le traitement des maladies est encore en développement. Cela signifie que la recherche soutenant CBD pour l’anxiété ou le sommeil est limité. Cependant, premières études suggèrent que des doses élevées de CBD peuvent aider quelqu’un à mieux dormir. En dehors de ce qui a été étudié, de nombreuses personnes disent que le CBD peut aider à soulager les symptômes d’anxiété, soulager les douleurs musculaires et traiter l’insomnie.

Jusqu’à présent, il n’y a qu’un seul produit CBD qui est Approuvé par la FDA aux Etats-Unis. Epidiolex est une solution orale de CBD utilisée pour traiter les convulsions. Cependant, le marché du CBD est en constante expansion avec des options de suppléments.

Étapes à suivre pour utiliser le CBD comme somnifère naturel

1. Identifiez vos problèmes de sommeil

Avant de prendre quoi que ce soit pour les troubles du sommeil, vous devez comprendre le source de vos problèmes de sommeil. Les sources de problèmes de sommeil peuvent inclure le stress, la douleur chronique ou des conditions médicales. Sans comprendre quels facteurs sont en jeu, vous ne pouvez pas vraiment vous attaquer au noyau qui vous tient éveillé. Parler à votre médecin si vous avez de graves problèmes de sommeil avant de prendre du CBD est toujours une bonne première étape.

2. Choisissez votre forme CBD

Si vous décidez d’essayer le CBD pour dormir, il est important de déterminer quel type de produit CBD vous aimeriez utiliser. Avec la popularité croissante, de nouvelles formes de CBD continuent de faire surface. Il n’y a plus que des gélules et des liquides. Vous pouvez maintenant obtenir des bonbons, des biscuits et des boissons au CBD.

C’est en grande partie une préférence. Cependant, la forme choisie influencera également la rapidité avec laquelle vous ressentirez les effets. Par exemple, les huiles prises sous la langue pénètrent plus rapidement dans la circulation sanguine. En revanche, les boissons doivent passer par le système digestif et mettront plus de temps à faire effet. Cela ne signifie pas que le CBD thés ou les gommes ne conviennent pas pour vous aider à dormir; cela signifie simplement que vous voudrez peut-être les prendre au début de votre routine nocturne.

3. Vérifiez l’étiquette et le dosage

Il est toujours important de vérifier la concentration et le dosage de votre produit CBD. Il est le plus souvent exprimé en milligrammes sur l’étiquette. Étant donné que la FDA ne réglemente pas étroitement le marché, il n’y a pas de directives sur la quantité de CBD que vous devriez prendre. Votre dosage idéal dépend de votre poids, ce que vous traitez et la concentration du produit.

Malheureusement, jusqu’à 70% des produits CBD achetés en ligne ont une concentration qui varie de celle indiquée sur l’étiquette. Il peut être difficile de déterminer la quantité à prendre. Alors qu’il n’y a pas rapports de surdosage de CBDles effets secondaires peuvent inclure fatigue, diarrhée et changements d’appétit. Des études cliniques ont montré que les gens peuvent tolérer des quantités de CBD autant que 1 500 milligrammes quotidien.

4. Ajoutez du CBD à votre routine nocturne

Une fois que vous savez quel type de produit CBD vous préférez et combien vous devez en prendre, il est temps d’intégrer le produit CBD dans votre routine nocturne. Votre routine du coucher est la chose la plus importante que vous fassiez pour favoriser votre sommeil. Il déterminera la durée de votre sommeil et la qualité de celui-ci.

La clé d’une routine nocturne est d’en faire une habitude que vous suivez. Considérez-le comme une liste de contrôle. Peut-être buvez-vous votre thé au CBD, prenez un bain moussant et montez au lit. Ou peut-être vous pratiquer le yoga pour dormir puis déposez quelques gouttes d’huile de CBD sous votre langue. Quelle que soit votre routine, il est important de s’y tenir. Nos corps aiment les routines ; en le faisant chaque nuit, votre corps commencera à se détendre et à se préparer au sommeil.

Pour en savoir plus sur le sommeil, découvrez comment entraînez-vous à dormir tôt, comment s'endormir en 10 minutes ou moins et pourquoi votre le salaire sera plus élevé si vous dormez bien.