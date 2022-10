Besoin d’agir maintenant – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Tant de discours publics ces jours-ci se résument inévitablement à des dollars et des cents. “Si ça me coûte, c’est mauvais.” “Si ça me sauve, c’est bien.” Mais en ce qui concerne le changement climatique, il y a un énorme problème avec cette ligne de pensée. Tout l’argent du monde ne vaut rien si nous n’avons pas une planète viable. Nous devons agir maintenant.

Au Congrès, notre représentante laborieuse, Lauren Underwood, D-Naperville, a aidé à faire adopter un plan visant à réduire la pollution par le carbone, à accroître l’utilisation de l’énergie éolienne et solaire produite aux États-Unis, à prévenir d’autres dommages irréversibles à notre magnifique planète, et oui, à aider les familles à économiser sur leurs factures d’énergie.

Nous pouvons montrer à Lauren Underwood notre profonde gratitude pour ses efforts inlassables pour protéger la santé de notre seule et unique Terre. Réélisez Lauren Underwood.

Gail Gaebler

Yorkville