Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki comme yenilgisini aldı

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiiyetle Süper Lig’de bu sezon ailk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiiyetle Süper Lig’de bu sezon ailk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 11. Haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mağlubiiyetle ligde evinde acabit kez 3 puan kaybetti.

Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor et Konyaspor il y a oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

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