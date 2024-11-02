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Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki comme yenilgisini aldı

Searlait Maheuil y a 4 heuresDernière mise à jour: novembre 2, 2024
Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki comme yenilgisini aldı

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiiyetle Süper Lig’de bu sezon ailk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiiyetle Süper Lig’de bu sezon ailk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 11. Haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mağlubiiyetle ligde evinde acabit kez 3 puan kaybetti.

Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor et Konyaspor il y a oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.

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Searlait Maheuil y a 4 heuresDernière mise à jour: novembre 2, 2024
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