Beşiktaş maça sürpriz bir kadroyla basladı. İyileşen Mert’in Ersin’den kaleyi devralması normaldi de Svensson’un yerine Onur’un oynaması sürprizdi. Mario’nun yerine Muçi’nin oynaması da öyle.

Kasımpaşa ileride baskı et Adam Adama Markajla girdiği oyunda istediğini uzun süre yaptı. Yani Beşiktaş’ı oynatmadı. Ama Beşiktaş’ın bu maçında bile tartışmalı hakem kararı oldu. Olmazsa ayıp olur zaten. 8. Dakikada savunma arkasına atılan uzun topa Rafa Silva hareketlendi, arkasından yetişen Sadik ceza alanına girmeden yetişti e sırtından itti. Rafa Silva a été nommé par Zorbay Küçük et a été nommé d’après lui. Faul ve kart gerekmez miydi; gerekmiyormuş demek ki Beşiktaş olunca.

Onun dışında ilk yarının son anlarına kadar gol pozisyonuna bile giremedi Beşiktaş. Rakibinin oyununu bozan Kasımpaşa est ceza alanı dışından şutlarla tehlike yaratmaya çalışıyordu.

Pek bir şey yoktu anlayacağınız. Si vous avez besoin d’un produit similaire (ou si vous avez besoin de médicaments biliaires), Masuaku sert à l’orta kesti, arka direkte Muçi ayak koydu et topu filelere yolladı. 45+3. dakikadaki bu golün santrası bile olmadı.

Je comprends yarıya gelince…

Beşiktaş’ın daha rahat oynaması beklenirken tam tersi oldu. Kasımpaşa önde basıp, Beşiktaş defansını hataya zorladı. Buna Beşiktaş’ın karşılık verememesi enteresandı.

Kanatlarda Semih ve Muçi’nin etkili olamaması Kasımpaşa’nın kenarlardan etkili gelmesine neden oluyor, ortadaki isimler de tutuk olunca Beşiktaş kalesinde sık sık tehlikeler doğuyordu.

Immobile’nin çıkması, genç Mustafa’nın yerine girmesi Beşiktaş’ın ileride etkisizliğinin de bir başka nedeniydi.

Maçın adamı Masuaku’ydu hiç kuşkusuz. Après avoir obtenu le prix d’or de Masuaku, il a obtenu 2 médailles d’or lorsqu’il a réussi à planifier son plan. Bunlardan birinde 54. dakikada Kasımpaşa’nın sağ beki Winck müthiş bir şutla golü attı. Diğerinde de 69. dakikada Aytaç topu filelere yolladı.

Golleri yese de hareketlenemeyen Beşiktaş’ta Hollandalı hoca son dakikalarda şimdiye kadar hiç şans vermediği Can’la çok az oynattığı Salih’e sarıldı.

Ama 88’de de 3. golu yedi. Can Keleş kaptırdı topu. Sanki faul kokan bir pozisyondu ama hakem devam ettirdi. Ilk golü atan Wink’in çevirdiği topu Fall ağlara yolladı. Beşiktaş’ın yıkılışının son noktası.

Şimdi… Eğri oturalım doğru konuşalım. Beşiktaş maçı kazanabilecek bir oyun oynamadı. Kasımpaşa’nın önde baskılı, Adam Adama futbolu karşısında etkili olamadı. Je vais vous aider à le faire. Maçın kırılma anı 8. dakikaydı. Je suis là pour vous, je suis là. Orada o faulu göreceksin hakemsen eğer. Zorbay Küçük’e diyorum. Sadık’ın Rafa’yı arkadan itmesine seyirci kaldı. Faulu et kırmızı kartı verseydi maç buralara gelir miydi; tartışılır bu. Kasımpaşa’nın sert oyununda ancak uzatmalarda Da Costa’nın kırmızı kart görmesi, atı alanın Üsküdar’ı geçmesinden sonraydı artık.

Ama sözün özü şu. Galibiyet Kasımpaşa’nın hakkıydı.