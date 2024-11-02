Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa (Süper Lig maçı özeti)

class= »medyanet-inline-adv »>

Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa kozlarını paylaştı.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1’lik skorla kazandı.

1-0’I KORUYAMADI

Beşiktaş, 45+3. dakikada Muçi’nin kaydettiği golle öne geçti ve devreye 1-0 üstün girdi.

Konuk ekip, 53. dakikada Winck’in golüyle skoru eşitlerken 70. dakikada sahneye Aytaç Kara çıktı.

Son sözü 88. dakikada Fall söyledi ve Kasımpaşa sahadan galibiyetle ayrıldı.

Kasımpaşa’da Da Costa, 90+2. Il y a un long parcours de kart et un total de 10 kilomètres.

ZIRVEYLE FARK 8

Il s’avère que le dirigeant de Galatasaray a déclaré qu’il était à Beşiktaş, 20 fois rakibinin 8 fois. Kasımpaşa’nın puanı ise 14’e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. Rafa Silva n’a pas réussi à s’en sortir avec Ernest Muçi, ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da rispıp kaleci Andreas Gianniotis’de kaldı.

class= »medyanet-inline-adv »>

22. Arthur Masuaku s’est retrouvé avec Nuno da Costa alors qu’il s’apprêtait à le faire.

34. Dakikada sağ taraftan Claudio Winck’in yerden içeri çevirdiği topu Emirhan Topçu ayağıyla uzaklaştırdı. Il s’agit d’une situation où Haris Hajradinovic s’est rendu à Haris Hajradinovic pour y aller.

41. Dakikada Kendi yarı alanından sol çaprazdan ceza sahasına giren Ciro Immobile’nin vuruşunda kaleci Andreas Gianniotis topu kornere çeldi.

45+3. Dakikada sol taraftan Arthur Masuaku’nun ortasında arka direkte Ernest Muçi topu ağlara gönderdi. 1-0

54. Dakikada ağ Kanatta Mamadou Fall’ın topuk pasında ceza sahası içi sağ tarafında topla ağlara gönderdi. 1-1

62. Dakikada Nuno da Costa’nın pasında penaltı noktası üzerinde Antonin Barak’ın vuruşunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

65. Dakikada Paslaşarak Kullanılan Serbest Vuruşta Rafa Silva’nın Pasında sol Sekip Kornere çıktı.

class= »medyanet-inline-adv »>

70. Arthur Masuaku’nun kaptırdığı topta araya giren Mamadou Fall, sağ taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Onur Bulut kafa vuruşunu yapamadı ve meşin yuvarlak Aytaç Kara’nın önünde kaldı. J’ai trouvé que c’était le cas de Mert Günok’un solundan ağlara gitti. 1-2

88. Josip Brekalo n’a pas réussi à s’en prendre à Claudio Winck, ceza sahasına girip yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktası sağında Mamadou Fall’ın yaptığı meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-3

90+2. Dakikada Beşiktaş savunmadan çıkarken Nuno da Costa’nın müdahalesiyle Felix Uduokhai yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ikinci sarı karttan Costa’ya kırmızı kart gösterdi.

class= »medyanet-inline-adv »>

ILK 11’LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih, Immobile.

Kasimpasa : Gianniotis, Winck, Sadik, Yasin, Rodrıgues, Barak, Hajradinović, Sadiku, Fall, Ben Ouanes, Nuno Da Costa.