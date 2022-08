Beshear cite les progrès de la réponse de la FEMA aux inondations du Kentucky

LOUISVILLE, Ky. (AP) – Le gouverneur Andy Beshear a souligné jeudi des signes de progrès alors que le personnel d’urgence fédéral répondait aux demandes d’assistance dans l’est du Kentucky ravagé par les inondations, mais a souligné que ce n’était “toujours pas suffisant” alors que les gens travaillent pour se remettre de la catastrophe qui a emporté des maisons et inondé des communautés.

Il y a une semaine, le gouverneur démocrate a réprimandé la réponse de l’Agence fédérale de gestion des urgences, quelques jours seulement après que le président Joe Biden s’est rendu dans la région sinistrée des Appalaches et a déclaré que le gouvernement fédéral fournirait un soutien jusqu’à ce que les résidents soient de nouveau debout. Les inondations catastrophiques ont fait au moins 39 morts. Deux femmes de la région sont toujours portées disparues.

Beshear était plus optimiste jeudi dans son évaluation mise à jour de la réponse de la FEMA, tout en soulignant que l’État surveillait de près le traitement par l’agence des demandes de secours.

Depuis que des crues soudaines ont englouti certaines parties de l’est du Kentucky à la fin du mois dernier, la FEMA a approuvé plus de 40 millions de dollars de subventions pour 5 267 ménages dans le cadre de son programme pour les particuliers et les ménages, a déclaré le gouverneur. Environ la moitié du total des demandes d’assistance ont été approuvées jusqu’à présent, en hausse par rapport au chiffre de “30 %” qu’il avait initialement vu, a-t-il déclaré.

“Ce n’est toujours pas suffisant, mais c’est un progrès”, a déclaré Beshear lors d’une conférence de presse. “Et quand nos partenaires fédéraux, même si nous sommes parfois frustrés, font de réels progrès, nous voulons leur dire merci, tout en continuant à pousser la FEMA à aider nos familles.”

Cet argent distribué par la FEMA comprend plus de 32 millions de dollars en subventions d’aide au logement pour aider les gens à restaurer leurs maisons dans des “conditions sanitaires et habitables”, a déclaré Beshear. Huit millions de dollars supplémentaires ont été consacrés à aider les gens à répondre à d’autres besoins immédiats, tels que les frais médicaux et dentaires, les frais de déménagement et d’entreposage et la garde d’enfants, a-t-il déclaré.

Sur plus de 10 000 demandes d’aide, 1 502 sont jugées inéligibles à ce stade, a déclaré la FEMA jeudi. Il a déclaré que les raisons peuvent inclure le moment où l’aide de la FEMA ferait double emploi avec les avantages d’autres sources, y compris l’assurance. D’autres raisons peuvent inclure des problèmes de vérification de l’identité du demandeur ou du statut de propriétaire ou d’autres documents manquants.

Un refus d’assistance n’est pas “nécessairement la fin de la route” dans la recherche de secours, a déclaré la FEMA. Le personnel de l’Agence tend la main aux personnes qui se voient refuser l’examen de leurs demandes.

Beshear a exhorté jeudi les personnes dans ces situations à “continuer à pousser” et à rencontrer les responsables de la FEMA “les yeux dans les yeux” pour procéder à un examen approfondi. L’agence envoie également des SMS aux personnes qui n’ont pas répondu aux appels comme un autre moyen de tendre la main, a déclaré le gouverneur.

Il a salué ces efforts en disant : “Cela doit arriver, car notre peuple en dépend.”

Le gouverneur a déclaré qu’il y avait beaucoup de “pièces mobiles” concernant l’effort de secours du gouvernement.

“Nous allons essayer d’approfondir les différents seaux”, a déclaré le gouverneur. «Combien sont en attente, combien ont été refusés, combien ont été refusés puis approuvés plus tard, quelles sont les raisons. Mais nous obtenons plus de transparence et plus de chiffres. Cela nous aidera à être de bons défenseurs. … Et cela aidera les familles à connaître le travail supplémentaire qu’elles doivent faire.

Les dirigeants du Kentucky, quant à eux, élaborent leur propre programme de secours pour la région touchée par les inondations. Beshear a déclaré qu’il “se rapproche” de la convocation d’une session législative spéciale pour examiner la législation.

“Nous devons avoir un accord dès le départ sur tous les éléments”, a déclaré le gouverneur. “Ça se passe bien. J’espère que le lendemain, nous pourrons obtenir une date ferme à ce sujet.

Pendant ce temps, plus de 450 personnes laissées sans abri par les inondations sont hébergées dans des parcs d’État, des églises, des écoles et des centres communautaires, a déclaré Beshear. Sur ce total, 319 séjournent dans des parcs d’État.

En réponse au stress mental causé par la catastrophe, des équipes de conseil en cas de crise travaillent dans les zones touchées par les inondations, a-t-il déclaré. Les équipes travaillent par l’intermédiaire des centres de santé mentale communautaires locaux.

En exhortant les gens à tendre la main s’ils ont besoin de soutien, le gouverneur a déclaré: «C’est bien de ne pas aller bien. Je ne sais pas comment quelqu’un peut aller bien s’il a tout perdu et/ou perdu un être cher.

