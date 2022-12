Besharam Rang de Pathaan OUT : les internautes saluent le roi Shah Rukh Khan comme le “sauveur de Bollywood”, l’appellent la chanson “la plus chaude” de Deepika Padukone [View Reactions]

La première chanson de Shah Rukh Khanle prochain film de Pathan intitulé Besharam Rang est sorti maintenant. Il comporte Deepika Padukone et elle n’est rien de moins qu’un pétard. La jeune fille aux longues jambes a réussi certains des looks les plus sensationnels en maillots de bain et bikinis. Elle laisse tout le monde à bout de souffle avec des mouvements chauds. Shah Rukh Khan et son swag sont comme d’habitude toujours au rendez-vous. Même à 57 ans, il est tellement en forme et bouge sans effort avec Deepika sur les airs de Besharam Rang. Bien sûr, les fans sont plus qu’heureux d’assister à la première chanson de Pathaan.

Les fans de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone sont les plus heureux

Sur Twitter, Besharam Rang est à la mode et tous les SRKians sont heureux de voir King Khan de retour en action. Bien que certains soient déçus avec moins de SRK dans la chanson, mais tout le monde bave devant l’avatar sensuel de Deepika Padukone.

Découvrez la réaction de Twitter sur Besharam Rang ci-dessous :

Le roi et la reine sont arrivés L’histoire répète sans aucun doute que SRK sera encore une fois le sauveur de Bollywood. #BesharamRang de #Pathaan #PathaanFirstDayFirstShow #PathaanAvecSRKUniverse #PathaanAvecSRKCFC #Pathaansong Ashwanth (@Ashwanth_97) 12 décembre 2022

Chanson pétard de l’année #BesharamRang Un mot : OMG, Sach Me Loot Liya ??@SRKUniverse Lien ici :- https://t.co/kXjZu7jHqP@yrf pic.twitter.com/V8jc2ZIUlZ Anil SRK (@IamAnilSRK) 12 décembre 2022

Deepika a l’air super chaud dans la chanson#BesharamRang pic.twitter.com/haCeWvnSz8 JoJo (@Jojo_Desai) 12 décembre 2022

Deepika avait l’air folle dans la chanson. Elle est céleste. La façon dont elle a commencé était absolument formidable. Sa façon de danser était sensuelle et pleine de passion. Elle l’a cloué avec l’expression. Performance de niveau reine ! #BesharamRang pic.twitter.com/kX79r0qEvi G (@gurdeep_0701) 12 décembre 2022

Eh bien, chapeau à Deepika Padukone pour avoir enflammé les écrans avec ses mouvements sensationnels. Et King Khan, tu nous manquais beaucoup. Je ne peux pas attendre Pathaan.