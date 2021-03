«Le scénario, de M. Tavernier et David Rayfiel, est à la fois riche et décontracté, avec un style qui correspond parfaitement à celui des musiciens», a écrit Janet Maslin dans le New York Times. «Certains discours peuvent bien être improvisés, mais rien ne semble improvisé, mais rien ne semble forcé, et le film reste sans effort idiosyncratique tout au long.

« The Clockmaker » est un film extraordinaire, » M. Ebert a écrit , «D’autant plus qu’il tente de nous montrer le fonctionnement très compliqué de la personnalité humaine, et de le faire avec grâce, un peu d’humour et beaucoup de style.»

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy