Bert terHart pagaie et fait du portage à travers le Canada – Kelowna Capital News

Vous trouverez les podcasts Today in BC sur les podcasts iTunes, Spotify, Amazon, iHeart et Google.

MISE À JOUR: “Certains de mes pires jours, j’ai rencontré certaines des meilleures personnes, donc ça a été absolument extraordinaire, c’est un pays incroyable et il y a de belles personnes qui vivent ici, surtout dans ces endroits lointains”, a déclaré Bert terHart, parlant pour accueillir Peter McCully d’Ottawa.

Bert terHart entre dans l’histoire en pagayant et en faisant du portage à travers le Canada en canot, via les mêmes rivières que les explorateurs, les cartographes et les Premières nations du Canada ont empruntées.

Il a commencé son voyage le 1er avril à Stevenson, en Colombie-Britannique, sa destination finale est le phare de Big Shippegan au Nouveau-Brunswick.

“C’est un peu une chose à faire quand vous avez 63 ans, mais jusqu’ici tout va bien”, a déclaré terHart. “Certes, n’importe qui à mon âge peut le faire aussi, tant qu’il fait attention, j’ai fait attention à essayer de maintenir mon niveau d’énergie, j’ai fait attention à ne pas me blesser et j’ai fait attention à la façon dont beaucoup d’énergie que je peux dépenser au jour le jour.

Il dit avoir rencontré des gens merveilleux et généreux le long de son parcours jusqu’à présent et entre 300 et 350 d’entre eux ont signé le canoë, qui sera donné au Musée Gabriola une fois le voyage terminé.

Vous pouvez suivre le parcours de terHart grâce à une carte interactive à jour et des photos sur www.kainani.ca.

• Si vous avez des suggestions ou des commentaires, envoyez un message vocal à podcast@blackpress.ca vous pouvez faire partie de notre mailbag audio podcast hommes de sexet.

Comme nous sur span> Facebook et suivre nous sur Twitter

Black PressColombie-BritanniquePodcasts